АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 133
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Объем промышленного производства в России. Не знаю кто строит прогноз этих данных но данные за последние пол года не смотря на пандемию намного лучше прогнозных значений.
https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-industrial-production-553
А тем временем в сша объем заказов на товары длительного пользования в минусах.
https://ru.investing.com/economic-calendar/durables-excluding-defense-1446
Запасы газа только уменьшаются.
https://ru.investing.com/economic-calendar/natural-gas-storage-386
В общем у меня такое подозрение, что инфляция у нас по большей части импортная.
Это не подозрение, а повторное открытие. Фраза из учебников (очень примерно) - Безудержная печать долларов и огромный внешний долг США не приводит к гиперинфляции только из-за экспорта инфляции в другие страны.
Brent
С учетом того что сейчас только начало.
С учетом того что Саудиты не поднимают трубку телефона , Россия под санкциями , Иран тоже , Венесуэлла так же особо не стремится радовать хотя ее объемы совсем не велики.
Brent видимо будет прошивать 147.50 ?
БИЗНЕС ФМ
поговаривают.
Катар сейчас не может помочь ЕС с поставками газа.
Похоже по газу пора встать в лонг
Природный ГАЗ
С учетом жесткости риторик , включенным санкциям , отсутствия возможностей. Перевод расчетов на рубли.
Прогнозируемая цена к концу года видится как то так.
Похоже 2022 будет только в ЛОНГ по ресурсным инструментам.
Хуситы нанесли удары по нефтяному объекту Aramco в Саудовской Аравии
Пострадали два резервуара госкомпании в Джидде, а также завод «Аль-Мухтара» в Джизане. Министерство энергетики заявило, что действия хуситов угрожают мировой энергетической безопасности
P.s.
Пожалуй это отразится на фьючерс на нефть.