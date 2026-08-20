АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 133

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Объем промышленного производства в России. Не знаю кто строит прогноз этих данных но данные за последние пол года не смотря на пандемию намного лучше прогнозных значений.

https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-industrial-production-553

Объём промышленного производства в России (г/г)
Объём промышленного производства в России (г/г)
  • ru.investing.com
Получите значение индикатора Объём промышленного производства (г/г) в режиме реального времени и следите за изменениями на мировом рынке.
 

А тем временем в сша объем заказов на товары длительного пользования в минусах.

https://ru.investing.com/economic-calendar/durables-excluding-defense-1446

Запасы газа только уменьшаются.

https://ru.investing.com/economic-calendar/natural-gas-storage-386

Объём заказов на товары длительного пользования в США
Объём заказов на товары длительного пользования в США
  • ru.investing.com
Получите значение индикатора Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) в режиме реального времени и следите за изменениями на мировом рынке.
 
В общем у меня такое подозрение, что инфляция у нас по большей части импортная. Цены на импортные товары растут, а продавцы что бы цены на импортные товары не сильно отличались от цен на товары нашего производства также повышают и цены на наши товары. Иначе импортное ни кто покупать не будет и оно будет пылится у них на полках.
 
⚡️Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28 марта всеми российскими акциями с 10:00 до 14:00 мск
 
Vitalii Ananev #:
В общем у меня такое подозрение, что инфляция у нас по большей части импортная.

Это не подозрение, а повторное открытие. Фраза из учебников (очень примерно) - Безудержная печать долларов и огромный внешний долг США не приводит к гиперинфляции только из-за экспорта инфляции в другие страны.

 

Brent

С учетом того что сейчас только начало.

С учетом того что Саудиты не поднимают трубку телефона , Россия под санкциями , Иран тоже , Венесуэлла так же особо не стремится радовать хотя ее объемы совсем не велики.

Brent видимо будет прошивать 147.50 ?

Инфографика: Ведущие страны мира по добыче нефти - Finsovetnik.com - готовые инвестиционные идеи и обучение инвестированию с нуля


 

БИЗНЕС ФМ

поговаривают.

Катар сейчас не может помочь ЕС с поставками газа.

 

Похоже по газу пора встать в лонг

Цены на газ в Европе упали до трехнедельного минимума | The Page

 

Природный ГАЗ

С учетом жесткости риторик , включенным санкциям , отсутствия возможностей. Перевод расчетов на рубли.

Прогнозируемая цена к концу года видится как то так.

Похоже 2022 будет только в ЛОНГ по ресурсным инструментам.

 

Хуситы нанесли удары по нефтяному объекту Aramco в Саудовской Аравии

Жанна Антохина
25 марта 2022

Пострадали два резервуара госкомпании в Джидде, а также завод «Аль-Мухтара» в Джизане. Министерство энергетики заявило, что действия хуситов угрожают мировой энергетической безопасности

P.s.

Пожалуй это отразится на фьючерс  на нефть.

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