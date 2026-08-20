АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 239

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Сделка по акции KO-The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.


 
Edgar Akhmadeev #:

Заводы, основные потребители, закрываются, вот цены и падают.

Знакомые пишут что коммуналка подрасла не в два раза, значительно, где то в 4 

 
Yuriy Zaytsev #:

Знакомые пишут что коммуналка подрасла не в два раза, значительно, где то в 4 

европейцы уже на норвегию зуб точат. Она сейчас основной поставщик газа и получает нехилые доходы от высоких цен. (Удалено)

https://finance.rambler.ru/economics/49339139-nazvana-strana-poluchivshaya-sverhdohody-na-fone-konflikta-na-ukraine/
(Удалено)

(Скорректировано модератором - не нужно, пожалуйста, начинать такие темы)

Названа страна, получившая сверхдоходы на фоне конфликта на Украине
Названа страна, получившая сверхдоходы на фоне конфликта на Украине
  • finance.rambler.ru
Норвегия стремительно богатеет на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста цен на электроэнергию в странах ЕС. Ей могут предложить поделиться частью сверхдоходов. Об этом пишет журнал The...
 

Сделка по акции MSFT-Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего


 

ЦБ РФ снизил % ставку до 7.5.

https://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm

 

Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals

Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние важнейшие инвестиционные новости и новости сырьевых рынков.
 

"Газпром" приостановит прокачку газа по "Силе Сибири"

p.s.

"Мастерство" писать заголовки ,  и выкачивать из воздуха новости -  восхищает!

Внимательно изучаем предмет - { профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью", - отметили в российской компании. }

А изначально  кажется что цена на ГАЗ должна улететь.








Василий Кошкин - Российская газета
Василий Кошкин - Российская газета
  • rg.ru
Российская газета - издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов
 
prostotrader #:

Если собираетесь продавать, то сейчас, после отсечки акции упадут на сумму дивидентов.

Думаю, что после падения они так быстро не отрастут (на 51 руб.) в ближайшее время

А я, несмотря на политику прикупил по 18,5% годовых

Дельта плюс дивы?
 
diman1982 #:
Дельта плюс дивы?

Да

В конце прошлой недели до 33% доходило...

Добавлено

Прямо сейчас можно под 24,4% купить с учетом комиссий и налога на дивиденты.


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