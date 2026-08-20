АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 239
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Сделка по акции KO-The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.
Заводы, основные потребители, закрываются, вот цены и падают.
Знакомые пишут что коммуналка подрасла не в два раза, значительно, где то в 4
Знакомые пишут что коммуналка подрасла не в два раза, значительно, где то в 4
европейцы уже на норвегию зуб точат. Она сейчас основной поставщик газа и получает нехилые доходы от высоких цен. (Удалено)
https://finance.rambler.ru/economics/49339139-nazvana-strana-poluchivshaya-sverhdohody-na-fone-konflikta-na-ukraine/
(Удалено)
(Скорректировано модератором - не нужно, пожалуйста, начинать такие темы)
Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
Сделка по акции MSFT-Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего
ЦБ РФ снизил % ставку до 7.5.
https://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm
Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals
"Газпром" приостановит прокачку газа по "Силе Сибири"
p.s.
"Мастерство" писать заголовки , и выкачивать из воздуха новости - восхищает!
Внимательно изучаем предмет - { профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью", - отметили в российской компании. }
А изначально кажется что цена на ГАЗ должна улететь.
Если собираетесь продавать, то сейчас, после отсечки акции упадут на сумму дивидентов.
Думаю, что после падения они так быстро не отрастут (на 51 руб.) в ближайшее время
А я, несмотря на политику прикупил по 18,5% годовых
Дельта плюс дивы?
Да
В конце прошлой недели до 33% доходило...
Добавлено
Прямо сейчас можно под 24,4% купить с учетом комиссий и налога на дивиденты.