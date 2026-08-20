АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 275
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на недельный график страшно смотреть, безоткатный рост
На недельный график страшно и очень больно смотреть медвежим глазом.
Зато если смотреть бычьим глазом , график выглядит как симфония.
С утра весь фондовый РФ вниз
С утра весь фондовый РФ вниз
С вечера )
С вечера )
тогда со вчерашнего утра !
С вечера )
я имел ввиду что сегодня с утра не случилось радостного бычьего разворота вверх по всему, ну или максимальному количеству инструментов фондового РФ
продолжается медвежий праздник - стейки из молодых бычков вкусно шипят на медвежьих мангалах
Интернесно как долго будет продолжаться медвежий празник ?
Впрочем TATN в моменте прошла 0.93% вверх с начала дня
Список где начинают снимать шкуру с молодых медвежат , особенно сильно обижают медвежат на инструменте DSKY
Продолжается движение вниз , сие похоже до пятницы и не факт что в поедельник развернемся вверх
Медведи жарят свежие стейки из молодых быков.
Фондовый РФ рынок притормозил падение
Похоже медведи после небольшого праздника залили водой мангалы , Быки осторожно заходят в лонг