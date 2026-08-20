АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 275

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lynxntech #:

на недельный график страшно смотреть, безоткатный рост

На недельный график страшно и очень больно  смотреть медвежим глазом.

Зато если смотреть бычьим глазом , график выглядит как симфония.

 

С утра весь фондовый РФ вниз

 
Yuriy Zaytsev #:

С утра весь фондовый РФ вниз

С вечера )

 
JRandomTrader #:

С вечера )

тогда со вчерашнего утра !

 
JRandomTrader #:

С вечера )

я имел ввиду что сегодня с утра не случилось радостного бычьего  разворота  вверх по всему, ну или максимальному количеству инструментов   фондового РФ

продолжается медвежий праздник - стейки из молодых бычков вкусно шипят на медвежьих мангалах 

Интернесно как долго будет продолжаться медвежий празник ?

 

Впрочем TATN  в моменте прошла 0.93%  вверх с начала дня

Список  где начинают снимать шкуру с  молодых медвежат , особенно сильно  обижают медвежат на инструменте DSKY


 
Мои взяли своё в MIX, RTS и SBRF от шорта, пока закрылись.
 

Продолжается движение вниз , сие похоже до пятницы и не факт что в поедельник развернемся вверх

Медведи жарят  свежие  стейки из молодых быков.

 
 
Вблизи экспирации, неск. дней до и после, торговать рисковано, возможны неожиданные движения.
 

Фондовый РФ рынок притормозил падение 

Похоже медведи после небольшого праздника залили водой мангалы , Быки осторожно заходят в лонг

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