АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 135

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Компании будут платить РФ за газ по контрактам, которые в основном заключены в евро - канцлер ФРГ

p.s.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях

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Новость интересна для спекулянтов.

Судя по противоречивой риторике не исключено короткое закрытие задвижек, для принудительного быстрого согласия.

И конечно готовимся входить в лонг по газовым фьючерсам.



Компании будут платить РФ за газ по контрактам, которые в основном заключены в евро - канцлер ФРГ От IFX
Компании будут платить РФ за газ по контрактам, которые в основном заключены в евро - канцлер ФРГ От IFX
  • ru.investing.com
Компании будут платить РФ за газ по контрактам, которые в основном заключены в евро - канцлер ФРГ
 
Vitaly Muzichenko #:

Огрызок гнить начал?

бумаги Apple дорожали девять торговых сессий подря

Акции стали дешеветь после того, как журнал Nikkei Asia сообщил со ссылкой на источники о планах компании сократить производство iPhone SE на 20%

Кроме того, Apple сократила заказы на производство в 2022 году наушников AirPods более чем на 10 млн штук. Также Apple попросила производителей снизить на несколько миллионов штук выпуск различных смартфонов линейки iPhone 13, однако сослалась на сезонный спрос.


p.s.

видимо  20%  iPhone SE  , 10 млн   AirPods  и несколько мл.  iPhone 13,  должны были пойти в  РФ  :)

Вообще продукция хорошая, просто дорогая, легко отключаемая из центра сопровождения.

Слишком долго работает :) математика стареет быстрее чем железо. 

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Индекс Nikkei 225 (N225) — Investing.com
Индекс Nikkei 225 (N225) — Investing.com
  • 2022.03.28
  • ru.investing.com
Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно Американские фондовые индексы начали торги в понедельник без единой динамики на фоне роста цен гособлигаций. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск опустилось на 0,26%...
 
Yuriy Zaytsev #:

Касается ВСЕГО - всех товаров,  очень внимательно слушал что говорили. 

И да, верно, только для  них.

Нет Юр. Я тут выкладывал специально для тебя речь президента об этом, где чётко было сказано, пока только газ. Но кто-то из этих… не посмотрев видео, посчитали, что если это речь президента, то это не об экономике, а о политике.

 
Alexey Viktorov #:

Нет Юр. Я тут выкладывал специально для тебя речь президента об этом, где чётко было сказано, пока только газ. Но кто-то из этих… не посмотрев видео, посчитали, что если это речь президента, то это не об экономике, а о политике.

Алексей , нуу , лучше напрямую не выкладывать пожалуй тут. Просто можно трактовать как политику и как экономику, хотя я тоже считаю что оно больше к экономике  относится. И является сильным сигналом например на то что бы встать на всю котлету  в шорт по фьючерсу usdrub 
   Я попробую найти и положить тебе в личку , где он говорил о всех товарах а не только о газе.
 
Alexey Viktorov #:

Нет Юр. Я тут выкладывал специально для тебя речь президента об этом, где чётко было сказано, пока только газ. Но кто-то из этих… не посмотрев видео, посчитали, что если это речь президента, то это не об экономике, а о политике.

Смотри с 51  секунды , скинул в личку.
Да , начало с газа , верно. Но это же начало , там дальше и остальное подтянется. 
 
Alexey Viktorov #:

...

Потому собственно и интересен прогноз курса рубля.
   Такое ощущение что готовится удар по бреттон вудской системе.
 Китай понимает , что он следующая жертва , если что то случится с большим соседом, тоже желает уйти от usd.

Есть фильм интересный, где герои
муж и жена  из будущего отправляются в прошлое. 
 Там как раз речь о крахе мировой резервной валюте.
   Найду , ссылку скину. 
   
...
Вот одна из интересных аналитических
 

GOLD-6.22 с утра вниз

есть шанс  ближайшее время дойти до 1900 

p.s

после открытия рынка 1920

1900 если не сегодня то на днях

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