АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 135
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Самый продолжительный период роста акций Apple за год подходит к концу
Огрызок гнить начал?
Компании будут платить РФ за газ по контрактам, которые в основном заключены в евро - канцлер ФРГ
p.s.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях
--
Новость интересна для спекулянтов.
Судя по противоречивой риторике не исключено короткое закрытие задвижек, для принудительного быстрого согласия.
И конечно готовимся входить в лонг по газовым фьючерсам.
Огрызок гнить начал?
бумаги Apple дорожали девять торговых сессий подря
Акции стали дешеветь после того, как журнал Nikkei Asia сообщил со ссылкой на источники о планах компании сократить производство iPhone SE на 20%
Кроме того, Apple сократила заказы на производство в 2022 году наушников AirPods более чем на 10 млн штук. Также Apple попросила производителей снизить на несколько миллионов штук выпуск различных смартфонов линейки iPhone 13, однако сослалась на сезонный спрос.
p.s.
видимо 20% iPhone SE , 10 млн AirPods и несколько мл. iPhone 13, должны были пойти в РФ :)
Вообще продукция хорошая, просто дорогая, легко отключаемая из центра сопровождения.
Слишком долго работает :) математика стареет быстрее чем железо.
--
Касается ВСЕГО - всех товаров, очень внимательно слушал что говорили.
И да, верно, только для них.
Нет Юр. Я тут выкладывал специально для тебя речь президента об этом, где чётко было сказано, пока только газ. Но кто-то из этих… не посмотрев видео, посчитали, что если это речь президента, то это не об экономике, а о политике.
Нет Юр. Я тут выкладывал специально для тебя речь президента об этом, где чётко было сказано, пока только газ. Но кто-то из этих… не посмотрев видео, посчитали, что если это речь президента, то это не об экономике, а о политике.
Нет Юр. Я тут выкладывал специально для тебя речь президента об этом, где чётко было сказано, пока только газ. Но кто-то из этих… не посмотрев видео, посчитали, что если это речь президента, то это не об экономике, а о политике.
...
Режим работы.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28032022_200756SUP_MEAS28032022_201042.htm
GOLD-6.22 с утра вниз
есть шанс ближайшее время дойти до 1900
p.s
после открытия рынка 1920
1900 если не сегодня то на днях