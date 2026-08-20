АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 287
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так и везде застой. а то и падение, Трамп может всколыхнет свое болото большими пошлинами, но по любому торговая война неизбежна с его приходом, потому как он торгаш и хочет
всех купить, а потом опять продать подороже
, вот и весь рывок к "коммунизму" по ихнему... так что будут везде грызть потихоньку свою доходную копейку, ну а мы будем отгрызать свою ))
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Обновил релиз индикатора
Скачать бесплатно индикатор 'YuraZ_Book_All_PriceCH_V3 индикатор для биржи ( изменения от 2025.01.21 )' от 'YuraZ' для MetaTrader 5 в MQL5 Code Base, 2020.10.31
Очень хорошо рвануло за последние дни и это политика, а на форуме о ней нельзя и мы не будет разворачивать шкуру какашками наверх.
Когда же фиксировать прибыль ? По идее ожидания еще не исполнились , вполне возможно рванет вверх еще , когда самые большие мальчики мира встретятся, а не шестые номера, измерят причиндалы, выявят у кого аргумент больше и решат.
Очень хорошо рвануло за последние дни и это политика, а на форуме о ней нельзя и мы не будет разворачивать шкуру какашками наверх.
Когда же фиксировать прибыль ? По идее ожидания еще не исполнились , вполне возможно рванет вверх еще , когда самые большие мальчики мира встретятся, а не шестые номера, измерят причиндалы, выявят у кого аргумент больше и решат.
Очень хорошо рвануло за последние дни и это политика, а на форуме о ней нельзя и мы не будет разворачивать шкуру какашками наверх.
Когда же фиксировать прибыль ? По идее ожидания еще не исполнились , вполне возможно рванет вверх еще , когда самые большие мальчики мира встретятся, а не шестые номера, измерят причиндалы, выявят у кого аргумент больше и решат.
Вроде пока не планируются переговоры Китая с США.
Это переговоры РФ и США.
Шестые номера уже проводят встречу, но по идее рынок будет реагировать на результаты встречи больших мальчиков.
Ан нет, с 1 марта мосбиржа ввела торговлю в выходные.
Кто не ограничивает программно в своём коде выходные, придётся позаботиться об этом.
.