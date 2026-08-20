АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 287

Новый комментарий
 
Тот один робот в MIX, которого оставил на праздники, очень хорошо отработал.
 
Сергей Криушин #:

так и везде застой. а то и падение, Трамп может всколыхнет свое болото большими пошлинами, но по любому торговая война неизбежна с его приходом, потому  как он торгаш и хочет

всех купить, а потом опять продать подороже

, вот и весь рывок к "коммунизму" по ихнему... так что будут везде грызть потихоньку свою доходную копейку, ну а мы будем отгрызать свою ))



..

Паниковский вас всех продаст!
Паниковский вас всех продаст!
  • 2023.01.01
  • www.youtube.com
"Не говорите так! Я вас всех переживу! Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит и снова продаст, но уже дороже!" этот истерический...
 

Обновил релиз индикатора

Скачать бесплатно индикатор 'YuraZ_Book_All_PriceCH_V3 индикатор для биржи ( изменения от 2025.01.21 )' от 'YuraZ' для MetaTrader 5 в MQL5 Code Base, 2020.10.31

YuraZ_Book_All_PriceCH_V3 индикатор для биржи ( изменения от 2025.01.21 )
YuraZ_Book_All_PriceCH_V3 индикатор для биржи ( изменения от 2025.01.21 )
  • www.mql5.com
Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже. 2022.02.12 изменения 2025.01.16 доработка в связи изменениями платформы 2025.01.21 доработка дизайна , добаботка чтения дивидендов V3
 

Очень хорошо рвануло за последние дни и это политика, а на форуме о ней нельзя  и мы  не будет разворачивать шкуру какашками наверх.

Когда же  фиксировать прибыль ? По идее ожидания еще не исполнились , вполне возможно рванет вверх еще , когда самые  большие мальчики мира  встретятся, а не шестые номера, измерят причиндалы, выявят у кого  аргумент  больше и решат.

 
Yuriy Zaytsev #:

Очень хорошо рвануло за последние дни и это политика, а на форуме о ней нельзя  и мы  не будет разворачивать шкуру какашками наверх.

Когда же  фиксировать прибыль ? По идее ожидания еще не исполнились , вполне возможно рванет вверх еще , когда самые  большие мальчики мира  встретятся, а не шестые номера, измерят причиндалы, выявят у кого  аргумент  больше и решат.

Вроде пока не планируются переговоры Китая с США.
 
Yuriy Zaytsev #:

Очень хорошо рвануло за последние дни и это политика, а на форуме о ней нельзя  и мы  не будет разворачивать шкуру какашками наверх.

Когда же  фиксировать прибыль ? По идее ожидания еще не исполнились , вполне возможно рванет вверх еще , когда самые  большие мальчики мира  встретятся, а не шестые номера, измерят причиндалы, выявят у кого  аргумент  больше и решат.

Да уже можно, откат и болтанка/
 
Aleksey Nikolayev #:
Вроде пока не планируются переговоры Китая с США.

Это переговоры РФ и США.

Шестые номера уже проводят встречу, но по идее рынок будет реагировать на результаты  встречи больших мальчиков.

 
Глава РФПИ Дмитриев: Переговоры с США в Эр-Рияде прошли позитивно
Глава РФПИ оценил итоги переговоров с США
Глава РФПИ оценил итоги переговоров с США
  • lenta.ru
Переговоры России с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд по урегулированию конфликта на Украине прошли позитивно. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС
 
Думал я свихнулся, открыв терминал в субботу и увидел что тикают акции в обзоре рынка.
Ан нет, с 1 марта мосбиржа ввела торговлю в выходные.
Кто не ограничивает программно в своём коде выходные, придётся позаботиться об этом.
Московская Биржа - Новости и пресс-релизы Московской биржи
Московская Биржа - Новости и пресс-релизы Московской биржи
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 

.

1...280281282283284285286287288289290291292293294
Новый комментарий