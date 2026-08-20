АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 3
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Интересно, как они это делают. МБ, вроде, такого не заявляла. Или это только иностранные бумаги и производные? Или кухня?
вот список - но сказали что список в выходные может быть иным -
на горячей линии ответ
Нет, биржи не работают.
Технически торговля в выходные будет реализована через сервис внебиржевых сделок.
Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам, предоставляя индикативные котировки, потому что биржевых котировок в выходные нет.
По индикативным котировкам будут выставляться заявки, а сами котировки будут меняться исходя из торговой активности клиентов.
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т е в этом варианте поиск покупателя или продавца идет исключительно внутри брокера!
ну я торгую у них давно - и в общем могу сказать что в рабочее время они сделки в рынок выводят - т к у меня есть и другие брокеры и я вижу свои заявки на рынке.
т е в рабочее время они сделки в рынок честно выводят . проверял даже на одной акции не только на нормальных объемах.
Т.е., по выходным будет кухня.
Т.е., по выходным будет кухня.
а как вы представляете себе возможность кухни на фондовом ?
Cкажем я покупаю APLLE :-) , брокер не выведет их в рынок ? не отравит в США данные? , дивиденды НЕ придут :-) ?
а как вы представляете себе возможность кухни на фондовом ?
Cкажем я покупаю APLLE :-) , брокер не выведет их в рынок ? не отравит в США данные? , дивиденды НЕ придут :-) ?
Там говорится "Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам" - т.е., это игра против казино, а не против других игроков. Но, конечно, что-то им придётся выводить.
Там говорится "Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам" - т.е., это игра против казино, а не против других игроков. Но, конечно, что-то им придётся выводить.
Если сделка переживёт выходные, то она будет выведена на биржу.
Уверены?
Если клиент купил на выходные у брокера бумагу по 1 доллару, а рынок открылся в понедельник утром гепом на 4 доллара, то брокер должен принять на себя все убытки?
Уверены?
Если клиент купил на выходные у брокера бумагу по 1 доллару, а рынок открылся в понедельник утром гепом на 4 доллара, то брокер должен принять на себя все убытки?
Я думаю, что Тинькофф не даст большой объём, если не будет встречных заявок. А мелкие перекосы объёмов заложены в риски.
Ну, логично...
Уверены?
Если клиент купил на выходные у брокера бумагу по 1 доллару, а рынок открылся в понедельник утром гепом на 4 доллара, то брокер должен принять на себя все убытки?
в любом случае будет вывод в рынок, иначе никак.
( тут как бы политику обсуждать нельзя - но без нее и трейдинга не бывает )
Сегодня чудесный день , политике - геополитике огромное спасибо за возможность хорошо войти.
Кому там яйца обещали прищимить мы и так знаем, хорошо бы что бы посильнее - сильнее прищимят сильнее упадет цена.
Это все очень хорошо для трейдинга. Как бы это не цинично и не патриотично звучало - это очень выгодно трейдерам :)