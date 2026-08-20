АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 3

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JRandomTrader #:

Интересно, как они это делают. МБ, вроде, такого не заявляла. Или это только иностранные бумаги и производные? Или кухня?

вот список  - но сказали что список в выходные может быть иным - 

 
Yuriy Zaytsev #:

на горячей линии ответ

Нет, биржи не работают.

Технически торговля в выходные будет реализована через сервис внебиржевых сделок.

Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам, предоставляя индикативные котировки, потому что биржевых котировок в выходные нет.

По индикативным котировкам будут выставляться заявки, а сами котировки будут меняться исходя из торговой активности клиентов.

13:12

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т е в этом варианте поиск покупателя или продавца идет исключительно внутри брокера!

ну я торгую у них давно - и в общем могу сказать что в рабочее время они сделки в рынок выводят - т к у меня есть и другие брокеры и я вижу свои заявки на рынке.

т е в рабочее время они сделки в рынок честно выводят . проверял даже на одной акции не только на нормальных объемах.

Т.е., по выходным будет кухня.

 
JRandomTrader #:

Т.е., по выходным будет кухня.

а как вы представляете себе возможность  кухни на фондовом ?

Cкажем я покупаю APLLE :-) ,  брокер не выведет их  в рынок ? не отравит в США данные? , дивиденды НЕ придут :-)  ?

 
Yuriy Zaytsev #:

а как вы представляете себе возможность  кухни на фондовом ?

Cкажем я покупаю APLLE :-) ,  брокер не выведет их  в рынок ? не отравит в США данные? , дивиденды НЕ придут :-)  ?

Там говорится "Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам" - т.е., это игра против казино, а не против других игроков. Но, конечно, что-то им придётся выводить.

 
JRandomTrader #:

Там говорится "Мы выступаем маркетмейкером по этим сделкам" - т.е., это игра против казино, а не против других игроков. Но, конечно, что-то им придётся выводить.

Если сделка переживёт выходные, то она будет выведена на биржу.
 
Sergey Gridnev #:
Если сделка переживёт выходные, то она будет выведена на биржу.

Уверены?

Если клиент купил на выходные у брокера бумагу по 1 доллару, а рынок открылся в понедельник утром гепом на 4 доллара, то брокер должен принять на себя все убытки? 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Уверены?

Если клиент купил на выходные у брокера бумагу по 1 доллару, а рынок открылся в понедельник утром гепом на 4 доллара, то брокер должен принять на себя все убытки? 

Я думаю, что Тинькофф не даст большой объём, если не будет встречных заявок. А мелкие перекосы объёмов заложены в риски.
 
Sergey Gridnev #:
Я думаю, что Тинькофф не даст большой объём, если не будет встречных заявок. А мелкие перекосы объёмов заложены в риски.

Ну, логично...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Уверены?

Если клиент купил на выходные у брокера бумагу по 1 доллару, а рынок открылся в понедельник утром гепом на 4 доллара, то брокер должен принять на себя все убытки? 

 в любом случае будет вывод в рынок, иначе никак.

 

( тут как бы политику обсуждать нельзя - но без нее и трейдинга не бывает  )

Сегодня чудесный день , политике - геополитике огромное спасибо за возможность хорошо войти.

Кому там яйца обещали прищимить  мы и так знаем, хорошо бы что бы посильнее - сильнее прищимят сильнее упадет цена. 

Это все  очень хорошо для трейдинга. Как бы это не цинично и не патриотично звучало - это очень выгодно трейдерам :)

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