АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 217
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Как то переговоры прошли совершенно без результата
Как то переговоры прошли совершенно без результата
Ожидаемо. Саудиты байдена даже не встретили в аэропорту. Байден просто опозорился на этой встрече. А не чего было обещать сделать Саудовскую Аравию страной изгоем, обманывать и вешать лапшу на уши. Америке уже ни кто не верит. Они даже письменно зафиксированные договора нарушают не говоря уже об словесных заявлениях.
Ожидаемо. Саудиты байдена даже не встретили в аэропорту. Байден просто опозорился на этой встрече. А не чего было обещать сделать Саудовскую Аравию страной изгоем, обманывать и вешать лапшу на уши. Америке уже ни кто не верит. Они даже письменно зафиксированные договора нарушают не говоря уже об словесных заявлениях.
Согласен,
Явные признаки того что визит пройдет более чем сухо. Восток дело тонкое.
как результат вышеописанного , нефть уже 104 в моменте.
Похоже рынок справедливо оценил визит - учитывая все описанные признаки.Плевать в нефтяной колодец( объявив Саудовскую Аравию страной изгой) и через день ехать из него пить - весьма странная политика
А теперь то что прочитал чуть позже
Цены на нефть растут
2 часа назад (18.07.2022 08:44)
Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.
Причем оценивают весьма справедливо.
Цена в котировках, как говорится, есть самая справедливая оценка действий.
Как бы логично, но почему то грустно. К тому же, если задуматься, объединенное управление разными участками сетей с разными условиями рентабельности и эксплуатации малоэффективно.
Внутри дневная сделка по TSLA
Внутри дневная сделка по TSLA
какая у вас проблема с брокером?
можно обсудить тут