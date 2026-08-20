АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 217

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Как то переговоры прошли совершенно без результата


 
 ФСК ЕЭС объединит на своей базе основные электросетевые активы РФ, в том числе Россети за счет слияния. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. ФСК разместит дополнительную эмиссию, в акции которой будут конвертированы бумаги Россетей. Акционеры ФСК должны одобрить слияние 14 сентября, Россетей — 16 сентября.

Те, кто не согласен с реорганизацией, смогут предъявить свои бумаги по оферте. Выкуп пройдет по следующим ценам:

- Россети-ао по 0,6058 руб. — дисконт 3,4% к рыночной цене
- Россети-ап по 1,273 руб. — премия 2% к рыночной цене
- ФСК ЕЭС по 0,0904 руб. — премия 2% к рыночной цене

Также к ФСК в рамках допэмиссии присоединят Томские магистральные сети, Кубанские магистральные сети и Дальневосточную энергетическую управляющую компанию. Дивидендная политика новой объединенной компании пока не обозначалась. С учетом предстоящей реализации крупных инвестпрограмма нет уверенности, что это будут установленные для госкомпании 50% чистой прибыли.

Коэффициент конвертации акций Россетей в бумаги ФСК ЕЭС пока не назван. Но, учитывая цены выкупов, можно предположить, что какого-то перекоса, на котором можно было бы заработать, не будет предусмотрено. В будущем, вероятно, возможны присоединения и других дочерних сетевых компаний.

Подробнее на БКС Экспресс:
Прогнозы и комментарии. Слияние сетевиков, внезапные дивиденды и заседание ЦБ
Прогнозы и комментарии. Слияние сетевиков, внезапные дивиденды и заседание ЦБ
  • bcs-express.ru
Оцениваем ближайшие перспективы российского рынка акций
 
Yuriy Zaytsev #:

Как то переговоры прошли совершенно без результата


Ожидаемо. Саудиты байдена даже не встретили в аэропорту.  Байден просто опозорился на этой встрече. А не чего было обещать сделать Саудовскую Аравию страной изгоем, обманывать и вешать лапшу на уши. Америке уже ни кто не верит. Они даже письменно зафиксированные договора нарушают не говоря уже об словесных заявлениях.

 
Vitalii Ananev #:

Ожидаемо. Саудиты байдена даже не встретили в аэропорту.  Байден просто опозорился на этой встрече. А не чего было обещать сделать Саудовскую Аравию страной изгоем, обманывать и вешать лапшу на уши. Америке уже ни кто не верит. Они даже письменно зафиксированные договора нарушают не говоря уже об словесных заявлениях.

Согласен,

  • не было выставлено 50 и даже 10 арабских скакунов - для сопровождения картежа из аэропорта.
  • Ковровая дорожка была изготовлена не из волос белокурых девственниц.
  • Истребители не сопровождали самолет президента США.
  • В порту встречал какой то обычный клерк из посольства , возможно тот кто просто открывает двери во дворец, в переводе с арабского на понятный европейский -  швейцар. 

Явные признаки того  что визит пройдет более чем сухо. Восток дело тонкое.

 

как результат вышеописанного , нефть уже 104 в моменте.

Похоже рынок  справедливо  оценил визит - учитывая все описанные признаки.

Плевать в нефтяной колодец( объявив Саудовскую Аравию  страной изгой) и через день ехать из него пить - весьма странная политика
 

А теперь то что прочитал чуть позже


Цены на нефть растут

2 часа назад (18.07.2022 08:44)

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, а также сигналы, касающиеся баланса спроса и предложения на мировом рынке.


Причем оценивают весьма справедливо.

Цена в котировках, как говорится, есть самая справедливая оценка действий. 

Цены на нефть растут От IFX
Цены на нефть растут От IFX
  • ru.investing.com
Цены на нефть растут
 
Vitalii Ananev #:
 ФСК ЕЭС объединит на своей базе основные электросетевые активы РФ, в том числе Россети за счет слияния. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. ФСК разместит дополнительную эмиссию, в акции которой будут конвертированы бумаги Россетей. Акционеры ФСК должны одобрить слияние 14 сентября, Россетей — 16 сентября.

Те, кто не согласен с реорганизацией, смогут предъявить свои бумаги по оферте. Выкуп пройдет по следующим ценам:

- Россети-ао по 0,6058 руб. — дисконт 3,4% к рыночной цене
- Россети-ап по 1,273 руб. — премия 2% к рыночной цене
- ФСК ЕЭС по 0,0904 руб. — премия 2% к рыночной цене

Также к ФСК в рамках допэмиссии присоединят Томские магистральные сети, Кубанские магистральные сети и Дальневосточную энергетическую управляющую компанию. Дивидендная политика новой объединенной компании пока не обозначалась. С учетом предстоящей реализации крупных инвестпрограмма нет уверенности, что это будут установленные для госкомпании 50% чистой прибыли.

Коэффициент конвертации акций Россетей в бумаги ФСК ЕЭС пока не назван. Но, учитывая цены выкупов, можно предположить, что какого-то перекоса, на котором можно было бы заработать, не будет предусмотрено. В будущем, вероятно, возможны присоединения и других дочерних сетевых компаний.

Подробнее на БКС Экспресс:

Как бы логично, но почему то грустно. К тому же, если задуматься, объединенное управление разными участками сетей с разными условиями рентабельности и эксплуатации малоэффективно.

 

Внутри дневная сделка по TSLA


 
mixail789 mixajlof #:

Внутри дневная сделка по TSLA




Можно брокера в личку отправить....
Хотя может и здесь можно кинуть...
 
Roman Shiredchenko #:


Можно брокера в личку отправить....
Хотя может и здесь можно кинуть...

какая у вас проблема с брокером?

можно обсудить тут

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