АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 200

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Стоимость нефти Brent превысила 124 доллара за баррель

Новости сырьевых рынков — Investing.com
Новости сырьевых рынков — Investing.com
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СП500 в консолидации - с приоритетом на SELL


 
https://www.rbc.ru/finances/09/06/2022/62a198f49a79475ceee2b630
«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке
«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке
  • 2022.06.09
  • Наталья Демченко
  • www.rbc.ru
Тинькофф Банк введет комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте, говорится в сообщении организации в Telegram. «С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. <...> Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», —...
 

МинЭко выложил свои прогнозы и данные по которым они эти прогнозы делали, только сейчас увидел.

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html


 
Andrey Miguzov #:

МинЭко выложил свои прогнозы и данные по которым они эти прогнозы делали, только сейчас увидел.

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html


чо то тут не то....

не логичные они

нейронка поди считала или эконометрику припахали...

 
Renat Akhtyamov #:

чо то тут не то....

не логичные они

нейронка поди считала или эконометрику припахали...

Курс бакса будут делать в том коридоре какой написан, я думаю... 

А нефть у них исторически с низкой ценой закладывается в расчеты. Тут скорее это как индикатор - если упадет ниже чем в этом и будущих таких прогнозах (и на долго) - жди беды. Но это как бы и без прогнозов понятно

 
Andrey Miguzov #:

Курс бакса будут делать в том коридоре какой написан, я думаю... 

А нефть у них исторически с низкой ценой закладывается в расчеты. Тут скорее это как индикатор - если упадет ниже чем в этом и будущих таких прогнозах (и на долго) - жди беды. Но это как бы и без прогнозов понятно

мне кажется подумают еще, где тут накосячили

дело времени

я надеюсь поймут ошибку, ибо баксы девать некуда

 

имеется ввиду состояние на вечер 09.06.2022

Фондовые индексы США завершили торги резким падением

4 часа назад (10.06.2022 08:22)
Фондовые индексы США завершили торги резким падением От IFX
Фондовые индексы США завершили торги резким падением От IFX
  • ru.investing.com
Фондовые индексы США завершили торги резким падением
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