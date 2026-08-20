АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 200
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стоимость нефти Brent превысила 124 доллара за баррель
Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
СП500 в консолидации - с приоритетом на SELL
Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
МинЭко выложил свои прогнозы и данные по которым они эти прогнозы делали, только сейчас увидел.
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html
МинЭко выложил свои прогнозы и данные по которым они эти прогнозы делали, только сейчас увидел.
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/osnovnye_parametry_scenarnyh_usloviy_prognoza_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html
чо то тут не то....
не логичные они
нейронка поди считала или эконометрику припахали...
чо то тут не то....
не логичные они
нейронка поди считала или эконометрику припахали...
Курс бакса будут делать в том коридоре какой написан, я думаю...
А нефть у них исторически с низкой ценой закладывается в расчеты. Тут скорее это как индикатор - если упадет ниже чем в этом и будущих таких прогнозах (и на долго) - жди беды. Но это как бы и без прогнозов понятно
Курс бакса будут делать в том коридоре какой написан, я думаю...
А нефть у них исторически с низкой ценой закладывается в расчеты. Тут скорее это как индикатор - если упадет ниже чем в этом и будущих таких прогнозах (и на долго) - жди беды. Но это как бы и без прогнозов понятно
мне кажется подумают еще, где тут накосячили
дело времени
я надеюсь поймут ошибку, ибо баксы девать некуда
имеется ввиду состояние на вечер 09.06.2022
Фондовые индексы США завершили торги резким падением