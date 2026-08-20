АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 50
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Я тоже когда-то в банке админил :)
Вот с тех пор и на рынке.
Е мае! сплошные коллеги! )))
Не удивительно что тоже на фонде - а не в Ф. Казино.
немного разверну ROSN
Хоть я и не люблю Сечина - ибо прославился только тем что имеет зарплату 5 лям в день, в отличии от того же Сергея Галицкого , отстроившего парк для города Краснодар и стадион.
Но тут как говорится если Сечинская бумага просится на покупку - брезгливо сплевывая на пол - пришлось войти.
немного разверну ROSN
Хоть я и не люблю Сечина - ибо прославился только тем что имеет зарплату 5 лям в день, в отличии от того же Сергея Голицкого , отстроившего парк для города Краснодар и стадион.
Но тут как говорится если Сечинская бумага просится на покупку - брезгливо сплевывая на пол - пришлось войти.
Г(а)лицкий. Офигенный мужик.
Общался как то с его племянником. Через его племяша и пришлось поработать с ним.
Как помню, ни одного косяка не было со стороны их руководства.
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,47%
nvesting.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, технологий и промышленности.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,47%, индекс S&P 500 подешевел на 1,81%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,10%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walt Disney Company (NYSE:DIS), которые подорожали на 4,93 п. (3,35%), закрывшись на отметке в 152,16. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) выросли на 2,89 п. (1,34%), завершив торги на уровне 218,75. Бумаги Coca-Cola Co (NYSE:KO) выросли в цене на 0,34 п. (0,56%), закрывшись на отметке 61,38.
Лидерами падения стали акции Amgen Inc (NASDAQ:AMGN), цена которых упала на 8,28 п. (3,49%), завершив сессию на отметке 228,91. Акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) поднялись на 8,98 п. (2,89%), закрывшись на уровне 302,23, а Home Depot Inc (NYSE:HD) снизились в цене на 9,28 п. (2,55%) и завершили торги на отметке 355,09.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Walt Disney Company (NYSE:DIS), которые подорожали на 3,35% до отметки 152,16, Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), которые набрали 3,28%, закрывшись на уровне 91,01, а также акции Kellogg Company (NYSE:K), которые повысились на 3,11%, завершив сессию на отметке 63,58.
Лидерами падения стали акции Lumen Technologies Inc (NYSE:LUMN), которые снизились в цене на 15,52%, закрывшись на отметке 10,83. Акции компании Interpublic Group of Companies Inc (NYSE:IPG) потеряли 8,77% и завершили сессию на уровне 35,98. Котировки Zebra Technologies Corporation (NASDAQ:ZBRA) снизились в цене на 7,78% до отметки 466,63.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Dermata Therapeutics Inc (NASDAQ:DRMA), которые подорожали на 32,71% до отметки 1,42, Hudson Capital Inc (NASDAQ:HUSN), которые набрали 25,00%, закрывшись на уровне 2,975, а также акции Vaccinex Inc (NASDAQ:VCNX), которые повысились на 24,36%, завершив сессию на отметке 1,940.
Лидерами падения стали акции 2U Inc (NASDAQ:TWOU), которые снизились в цене на 47,86%, закрывшись на отметке 9,38. Акции компании Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) потеряли 38,99% и завершили сессию на уровне 3,020. Котировки Aspen Group Inc (NASDAQ:ASPU) снизились в цене на 38,00% до отметки 1,240.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2459) превысило количество закрывшихся в плюсе (821), а котировки 110 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2603 компаний подешевели, 1280 выросли, a 192 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Lumen Technologies Inc (NYSE:LUMN) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 15,52%, 1,99 п., и завершили торги на отметке 10,83. Котировки акций 2U Inc (NASDAQ:TWOU) упали до исторического минимума, снизившись на 47,86%, 8,60 п., и завершили торги на отметке 9,38. Котировки акций Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 38,99%, 1,930 п., и завершили торги на отметке 3,020. Котировки акций Aspen Group Inc (NASDAQ:ASPU) упали до исторического минимума, снизившись на 38,00%, 0,760 п., и завершили торги на отметке 1,240.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 19,79% до отметки 23.91.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,50%, или 9,20, достигнув отметки $1.827,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 0,43%, или 0,39, до $90,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле подорожали на 0,04%, или 0,04, до отметки $91,45 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1430, а котировки USD/JPY повысились на 0,01%, достигнув отметки 116,01.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 95,668.
На данных по инфляции
Небольшая обычная маленькая медвежья свечка.
6 торговых дней стоит в коридоре в районе 4450-4600
С большой долей вероятности завтра РФ фонда пойдет вниз, под воздействием решения о повышении ставки.
И где второе :)
И где второе :)
Когда лодка опустится на грунт будет характерный звук :)
Вчера весёлый день , выяснилось что в Англии безобразно плохо обучают будущую элиту , до чего дошел упадок образования в доброй старой Англии , это же надо настолько не знать географию и это будучи главой английского МИДа, Лизз Траст нужно вернуть где то в 6-7 класс.
Хочешь поговорить о знании географии и международного права российским МИДом?