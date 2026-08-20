АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 26
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По тарифам 5р берет брокер (т е тинек)
Её придётся вводить руками - MT5 не знает о ней - по крайней мере, в открывашке.
Биржевую - или достаточно хитро считать ( https://www.moex.com/s93 ), или брать из сделки постфактум.Ну и, 5р с контракта - как бы грабёж, особенно для контрактов с маленькой биржевой комиссией.
да! мт5 отличный терминал - вот только жаль у сбер его нет.
Если не ошибаюсь у сбера есть еще квик, можно наверно попробовать MT5+Квик.
У сбера есть API ?
Её придётся вводить руками - MT5 не знает о ней - по крайней мере, в открывашке.
Биржевую - или достаточно хитро считать ( https://www.moex.com/s93 ), или брать из сделки постфактум.Ну и, 5р с контракта - как бы грабёж, особенно для контрактов с маленькой биржевой комиссией.
Это да , в тиньке торговать фьючерсами не имеет смысла.
Что мне еще в тиньке нравится да и вообще у всех БИРЖЕВЫХ терминалов , стакан дают глубиной по 50 вверх и 50 вниз.
В МТ 20 вверх 20 вниз , причем почему MQ так решили , не очень ясно. Полагаю для скорости.
И в итоге не видны скопления объема , которые при принятии решения о входе выходе приобретают важные значения.
Но лучше описать словами, ставим на D1 EMA8 ,
1) если свечи отрываются и закрываются под EMA8 то в приоритете работа в SELL
2) если свечи начинают отрываться и закрываться над EMA8 то приоритет направления BUY
Правило очень простое , в купе с фундаметом - еще неплохо смотреть общее настроение рынка, если большинство бумаг сильно идут в разнобой то обычно флет.
Если открытие свечи выше EMA а закрытие ниже , день не не определенный , но в таком случае работает правило другое смотрим предыдущие дни , как бы предпочитаем инерцию или вообще не лезем в рынок что как правило лучше.
На фондомом даже достаточно простой робот будет в профите, ибо на длинном тренде будет держать прибыльную позицию , а во флете роботу трудно.
https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok
Только что
https://www.mql5.com/ru/charts/15276605/sber-d1-ao-otkritie-broker-dva-dnya-v-zone-pokupok
очень примитивно - но работает :)
Во флэте думаю сливать будет
Да , если флет. Но тренд алгоритм держит прекрасно.
Но для ручной торговли хорошо, можно в принципе оценить что цена выходит из флета.
Допустим тут , пока цена на Д1 отрывалась и закрывалась выше 8-й ема - в эти дни приоритет на покупки.
Допустим если завтра ныряем ниже 8-й и день завтра закроется ниже 8-й - то 3-го февраля точно сидеть на заборе, прока не начнет отрываться и закрываться выше или ниже 8-й.
Бывает что шипом может заскочить ниже 8-й , отскочить и полететь вверх , при этом день закроется и закроется выше 8-й , в таком случае приоритет на бай сохраняется.
еще если происходит перехай и нет перелова - т е хай вчерашний пробит а лов вчераший не пробит - значит тенденция на бай так же.
Тут хай слегка пробит - но при этом пробило вчерашний лов причем более прилично - уже возникает признак тенденции вниз. Но общее настроение бай вполне вероятно.
Опять же RTS если смотреть там пока явное бай настроение еще.
Он перегрет. Думаю, будет ниже.
Согласен!
Но похоже утюг не выключили , паяльник не высунули. Резкий откат и уже 50% отбито.
Давай попробуем угадать в каком месяце прошьет 5000 Март - Апрель - Май ?
p.s.
APPLE , MSFT только BUY + TP , начиная с 1990 , особенно это становится понятно глядя на месяцы на всей истории бумаг.
Согласен!
Но похоже утюг не выключили , паяльник не высунули. Резкий откат и уже 50% отбито.
Давай попробуем угадать в каком месяце прошьет 5000 Март - Апрель - Май ?
p.s.
APPLE , MSFT только BUY + TP , начиная с 1990 , особенно это становится понятно глядя на месяцы на всей истории бумаг.
Юра по аккуратней с прогнозами и целями. Помню ты про сбер писал по 400.
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АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021
Yuriy Zaytsev, 2021.08.18 18:05Это видимо предварительно. Инфа
Юра по аккуратней с прогнозами и целями. Помню ты про сбер писал по 400.
Привет Женя . Но сбер практически дошел до 400 , или нужно прогнозировать пункт в пункт :) , ну как бы прошу извинить не дотянул десяток шагов. 387 вроде , 13 каких то ... По факту движение одного дня больше бывает.
Давай отмазывайся теперь.)