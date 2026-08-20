АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 26

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Yuriy Zaytsev #:

По тарифам  5р берет брокер (т е тинек)

Её придётся вводить руками - MT5 не знает о ней - по крайней мере, в открывашке.

Биржевую - или достаточно хитро считать ( https://www.moex.com/s93 ), или брать из сделки постфактум.

Ну и, 5р с контракта - как бы грабёж, особенно для контрактов с маленькой биржевой комиссией.
 
SanAlex #:

да! мт5 отличный терминал - вот только жаль у сбер его нет. 

Если не ошибаюсь у сбера есть еще квик,  можно наверно попробовать MT5+Квик.

У сбера есть API ?  

 
JRandomTrader #:

Её придётся вводить руками - MT5 не знает о ней - по крайней мере, в открывашке.

Биржевую - или достаточно хитро считать ( https://www.moex.com/s93 ), или брать из сделки постфактум.

Ну и, 5р с контракта - как бы грабёж, особенно для контрактов с маленькой биржевой комиссией.

Это да , в тиньке торговать фьючерсами не имеет смысла.

 

Что мне еще в тиньке нравится  да и вообще у всех БИРЖЕВЫХ терминалов ,  стакан дают глубиной по 50 вверх и 50 вниз.

В МТ 20 вверх 20 вниз , причем почему MQ так решили , не очень ясно. Полагаю для скорости.

И в итоге не видны скопления объема  , которые при принятии решения о входе выходе  приобретают важные значения.


 
Yuriy Zaytsev #:

Но лучше описать словами,  ставим на D1 EMA8 ,

1) если свечи отрываются и закрываются под EMA8 то в приоритете работа в SELL 

2) если свечи начинают отрываться и закрываться над EMA8 то приоритет направления  BUY

Правило очень простое , в купе с фундаметом - еще неплохо смотреть общее настроение рынка, если большинство  бумаг сильно идут в разнобой  то обычно флет. 

Если открытие свечи  выше EMA а закрытие ниже , день не не определенный , но в таком случае работает правило другое смотрим предыдущие дни , как бы предпочитаем инерцию или вообще не лезем в рынок что как правило лучше.

На фондомом даже достаточно простой робот будет в профите, ибо на длинном тренде будет держать прибыльную позицию , а во флете роботу трудно.

https://www.mql5.com/ru/charts/15268469/sber-d1-ao-otkritie-broker-perehodit-v-zonu-pokupok


Только что

https://www.mql5.com/ru/charts/15276605/sber-d1-ao-otkritie-broker-dva-dnya-v-zone-pokupok

очень примитивно - но работает :)

Во флэте думаю сливать будет
 
diman1982 #:
Во флэте думаю сливать будет

Да ,  если флет.  Но тренд алгоритм держит прекрасно.

Но для ручной торговли хорошо, можно в принципе оценить что цена выходит из флета.

Допустим тут , пока цена на Д1 отрывалась и закрывалась выше 8-й ема - в эти дни приоритет на покупки.

Допустим если завтра ныряем ниже 8-й  и день завтра закроется  ниже 8-й  - то 3-го февраля точно сидеть на заборе, прока не начнет отрываться и закрываться выше или ниже  8-й.

Бывает что шипом может заскочить ниже 8-й , отскочить и полететь вверх ,  при этом  день закроется и закроется выше  8-й , в таком случае  приоритет на бай сохраняется.

 еще  если происходит перехай и нет перелова - т е хай вчерашний пробит а лов вчераший не пробит - значит тенденция на бай так же.

Тут хай слегка пробит - но при этом пробило вчерашний лов причем более прилично - уже возникает признак тенденции вниз. Но общее настроение бай вполне вероятно.

Опять же RTS если смотреть там пока явное бай настроение еще.

 
Алексей Тарабанов #:

Он перегрет. Думаю, будет ниже. 


Согласен!

Но похоже утюг не выключили , паяльник не высунули. Резкий откат и уже 50% отбито.

Давай попробуем угадать в каком месяце прошьет  5000   Март - Апрель - Май ?


p.s.

APPLE , MSFT  только BUY  + TP , начиная с 1990 , особенно это становится понятно глядя на месяцы на всей истории бумаг.

 
Yuriy Zaytsev #:

Согласен!

Но похоже утюг не выключили , паяльник не высунули. Резкий откат и уже 50% отбито.

Давай попробуем угадать в каком месяце прошьет  5000   Март - Апрель - Май ?


p.s.

APPLE , MSFT  только BUY  + TP , начиная с 1990 , особенно это становится понятно глядя на месяцы на всей истории бумаг.

Юра по аккуратней с прогнозами и целями. Помню ты про сбер писал по 400. 

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АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Август 2021

Yuriy Zaytsev, 2021.08.18 18:05

Это видимо предварительно. Инфа 
в ЛК брокера , как понимаете где то за три два месяца до отсечки   ещё будет собрание акционеров которое утвердит.  Но сбер похоже пойдёт к 400
Как спрогнозируешь, так не за горами обвал.
 
Evgeny Belyaev #:

Юра по аккуратней с прогнозами и целями. Помню ты про сбер писал по 400. 

Как спрогнозируешь, так не за горами обвал.
Привет Женя . Но сбер практически дошел до 400 , или нужно прогнозировать пункт в пункт :) , ну как бы прошу извинить не дотянул десяток шагов. 387 вроде , 13 каких то ... По факту движение одного дня больше бывает. 
Чуть чуть не дотянут.  Так что можно сказать прогноз был точен.
..
P.s.
 А если бы  написал 390 :)  ,  3 пункта тоже не пошло бы в зачёт ? 
 
Yuriy Zaytsev #:
Привет Женя . Но сбер практически дошел до 400 , или нужно прогнозировать пункт в пункт :) , ну как бы прошу извинить не дотянул десяток шагов. 387 вроде , 13 каких то ... По факту движение одного дня больше бывает. 
Чуть чуть не дотянут.  Так что можно сказать прогноз был точен.
..
P.s.
 А если бы  написал 390 :)  ,  3 пункта тоже не пошло бы в зачёт ? 

Давай отмазывайся теперь.)

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