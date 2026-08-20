АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 140

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Vitaly Muzichenko #:

Примерно тоже вижу такую схему.

Принесли на биржу евро и забрали рубли, рубли отдали в счёт долга.

Биржу насытили евро, а куда её потом девать?

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Плюс данного варианта только в том, что при покупке рублей цену будут дампить "они", по факту отдавать больше евро, нежели это будет делать другая сторона.

начни анализ с пункта "принесли на биржу евро".. :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

начни анализ с пункта "принесли на биржу евро".. :-) 

Понятно, что их кто-то купит, это биржа, а не форекс.

Мы даже знаем кто их купит, вопрос в том, куда их потом девать.

 
Mikhail Makhovskii #:

Вот кстати о правильной трактовке новостей - уже думаю целый день об этом никак понять немогу.

Есть новость - продаём газ за рубли.  Прекрасная новость все радуются.

Схема получается такая :

- Экспортер продает газ строго за рубли

- Покупатель идет на биржу и покупает рубли (за что он их кстати покупает ?  за валюту?)

- Покупатель отдает рубли получает газ.


В сухом остатке - рубли переложили из кармана в карман, минус газ плюс валюта.  Я правильно понимаю текущую схему ? Если так то получается что в результате всех этих телодвижений  продаем газ получаем валюту.... опять...  ту самую с которой ничего сделать не можем ...  Или я где то ошибся ?

Вот  на таком примерно уровне мой анализ новостей :(


Насколько я понял , покупатель вынужден будет идти на внутренний рынок РФ , менять там валюту на рубли , покупая  рубли по курсу ЦБ.
    Если покупатель покупает за eur ,он не идёт на внутренний рынок а расплачивается по месту , в импортном банке , вот тут и кроется проблема , этот счёт  легко блокируется. 
    Да верно,  риск иметь  валютный счёт , с которого согласно санкций  нелья ничего с валютой сделать. Получается она просто будет копится где то там в "на недружественно счёте" в недружественно банке. 

    Ну грубо говоря , деньги после сделки остаются лежать в кармане покупателя.


Быстро это не будет происходить.

На самом деле какая разница в EUR или в рублях на текущий момент допустим 1700$ стоит единица газа , покупатель на  эту сумму просто приобретает рубли у ЦБ

и перечисляет в рублях экспортеру. В принципе НИКАКОЙ разницы.

 



  

 

Есть еще вариант.

Они поставляют необходимые нам товары получают за них рубли на эти рубли покупают газ. То есть тот импорт за который мы платили в долларах или евро мы будем оплачивать в рублях. Но для этого надо отменить запрет на поставку нам некоторых товаров (среди этих товаров так же есть запрет на ввоз наличных евро). Как не крути, а получается то, что санкции им как то самим придется или отменять или нарушать и накладывать уже вторичные санкции за нарушение своих же санкций на самих себя :) 

В этом варианте есть одно но, сальдо платежного баланса у нас положительное. То есть мы экспортируем больше чем импортируем. Может получится так, что суммы рублей вырученных ими за свои товары может не хватить на оплату газа. И тогда недостающие рубли им придется покупать за свои евро.
 

Расписание на 31 марта.

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Шорты разрешили но не всем, а только брокерам а не их клиентам.

Московская Биржа - Регламент работы рынков Московской биржи 31 марта
Московская Биржа - Регламент работы рынков Московской биржи 31 марта
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Посевная на носу, включили заднюю передачу. Вот почему акции производители удобрений резко выросли в цене кто все знал заранее.

https://www.forbes.ru/s/biznes/460891-ssa-vyveli-iz-pod-sankcij-rossijskie-udobrenia

США вывели из-под санкций российские удобрения
США вывели из-под санкций российские удобрения
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GOLD-6.22 с утра похоже пойдет вниз.

BR-6.22 с утра так же вниз.

...

Друзья , коллеги по увлечению , кто то  торгует этими инструментами сейчас ?

[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

GOLD-6.22 с утра похоже пойдет вниз.

BR-6.22 с утра так же вниз.

...

Друзья , коллеги по увлечению , кто то  торгует этими инструментами сейчас ?

Я вот чот побаиваюсь. Но ваша преданность делу спекуляции  вдохновляет и вселяет веру в человечество. Мысленно я с вами !

 
Mikhail Makhovskii #:

Я вот чот побаиваюсь. Но ваша преданность делу спекуляции  вдохновляет и вселяет веру в человечество. Мысленно я с вами !

Ну тоже страшненько ,но не стесняюсь закрывать быстро убыток ,если не попал в струю, плюс контроль лота.

А если вижу читаю хороший фундаментальный сигнал, то не стесняюсь увеличивать объем.

не всегда удачный выход но как то вот так

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