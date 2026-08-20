АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 140
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Примерно тоже вижу такую схему.
Принесли на биржу евро и забрали рубли, рубли отдали в счёт долга.
Биржу насытили евро, а куда её потом девать?
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Плюс данного варианта только в том, что при покупке рублей цену будут дампить "они", по факту отдавать больше евро, нежели это будет делать другая сторона.
начни анализ с пункта "принесли на биржу евро".. :-)
начни анализ с пункта "принесли на биржу евро".. :-)
Понятно, что их кто-то купит, это биржа, а не форекс.
Мы даже знаем кто их купит, вопрос в том, куда их потом девать.
Вот кстати о правильной трактовке новостей - уже думаю целый день об этом никак понять немогу.
Есть новость - продаём газ за рубли. Прекрасная новость все радуются.
Схема получается такая :
- Экспортер продает газ строго за рубли
- Покупатель идет на биржу и покупает рубли (за что он их кстати покупает ? за валюту?)
- Покупатель отдает рубли получает газ.
В сухом остатке - рубли переложили из кармана в карман, минус газ плюс валюта. Я правильно понимаю текущую схему ? Если так то получается что в результате всех этих телодвижений продаем газ получаем валюту.... опять... ту самую с которой ничего сделать не можем ... Или я где то ошибся ?
Вот на таком примерно уровне мой анализ новостей :(
Ну грубо говоря , деньги после сделки остаются лежать в кармане покупателя.
Быстро это не будет происходить.
На самом деле какая разница в EUR или в рублях на текущий момент допустим 1700$ стоит единица газа , покупатель на эту сумму просто приобретает рубли у ЦБ
и перечисляет в рублях экспортеру. В принципе НИКАКОЙ разницы.
Есть еще вариант.
Они поставляют необходимые нам товары получают за них рубли на эти рубли покупают газ. То есть тот импорт за который мы платили в долларах или евро мы будем оплачивать в рублях. Но для этого надо отменить запрет на поставку нам некоторых товаров (среди этих товаров так же есть запрет на ввоз наличных евро). Как не крути, а получается то, что санкции им как то самим придется или отменять или нарушать и накладывать уже вторичные санкции за нарушение своих же санкций на самих себя :)В этом варианте есть одно но, сальдо платежного баланса у нас положительное. То есть мы экспортируем больше чем импортируем. Может получится так, что суммы рублей вырученных ими за свои товары может не хватить на оплату газа. И тогда недостающие рубли им придется покупать за свои евро.
Расписание на 31 марта.
https://www.moex.com/n46282/?nt=106
Шорты разрешили но не всем, а только брокерам а не их клиентам.
Посевная на носу, включили заднюю передачу. Вот почему акции производители удобрений резко выросли в цене кто все знал заранее.
https://www.forbes.ru/s/biznes/460891-ssa-vyveli-iz-pod-sankcij-rossijskie-udobrenia
GOLD-6.22 с утра похоже пойдет вниз.
BR-6.22 с утра так же вниз.
...
Друзья , коллеги по увлечению , кто то торгует этими инструментами сейчас ?
GOLD-6.22 с утра похоже пойдет вниз.
BR-6.22 с утра так же вниз.
...
Друзья , коллеги по увлечению , кто то торгует этими инструментами сейчас ?
Я вот чот побаиваюсь. Но ваша преданность делу спекуляции вдохновляет и вселяет веру в человечество. Мысленно я с вами !
Я вот чот побаиваюсь. Но ваша преданность делу спекуляции вдохновляет и вселяет веру в человечество. Мысленно я с вами !
Ну тоже страшненько ,но не стесняюсь закрывать быстро убыток ,если не попал в струю, плюс контроль лота.
А если вижу читаю хороший фундаментальный сигнал, то не стесняюсь увеличивать объем.
не всегда удачный выход но как то вот так