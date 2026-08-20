АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 253
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Тут на росстате нашел статистику о структуре денежных доходов и расходов россиян.
57,3% доходов приходятся на работу по найму, 5,5% от предпринимательской деятельности 20,6% социалка и только 5,7 % это доходы от инвестиций (дивиденды- 4,3% , проценты по банковским депозитам, сдача недвижки в аренду (тут наверно учтены те кто официально сдает)) Эта статистика за 2021 год. Если взять предыдущие года с 2013 по 2019 то доходы в виде дивидендов в среднем 2,5%. Получается или дивиденды выросли или люди стали больше инвестировать в дивидендные акции.
Если смотреть расходы то 80,2% приходится на потребление 13,8 на налоги и другие обязательные платежи (например проценты по кредитам) В общем всего расходы за 2021 год составили 95,7% остальные деньги наверно сныкали под подушкой или на депозиты положили. Если взять среднее с 2013 года то расходы составляют 95% всех доходов. Больше всего народ в России потреблял в 2019 году 96,1% (3,9% сберегали) в 2020 потребление составило 90,9% (видимо ковид повлиял) (9,1% сберегали). Примерно получается, что россияне сберегают где то 5% от заработанного.
Налоги и сборы в % от дохода : в 2016 - 6,4%, в 2017 - 6,7%, в 2018 - 7,1% , в 2019 - 7,3%, в 2020 - 7,7%, в 2021 - 8,2%. На лицо тенденция к увеличению, при этом подоходный налог как был так и остается 13% за исключением особо богатых с которых берут с 2021 года 15%.
Вот еще интересная инфа от росстата. Кол-во миллионеров растет.
Как вообще живут эти 2,7% с доходом до 7000. Где такие доходы могут быть.
Как то живут... Это скорее всего пособие по инвалидности без работы. Многие регионы не доплачивают по 2й группе.
Опять зажигает второй эшелон.
Опять зажигает второй эшелон.
Казаньоргсинтез это 3 уровень листинга, т.е. третий эшелон. Ликвидность низкая просто потому, что эта акция раньше ни кому не интересна была. В отсутствии маркетмейкеров спекулянты сейчас двигают акции третьего эшелона как хотят.