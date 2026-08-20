АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 177

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Valeriy Yastremskiy #:
Тут конечно пошлины не учтены))) но как то грусть)

И проблемы логистики.

И вообще, сейчас идёт переходный процесс. Посмотрим, к чему придёт в итоге, но сейчас ситуацию точно нельзя рассматривать как установившийся режим.

 
MrBrooklin #:

Добрый вечер, Валерий! Тут не только пошлины не учтены, но и непонятно о каких комплектациях автомобилей идёт речь. Если взять ценник базовой модели и сравнить с ценником "нафаршированного" варианта, то можно и не такую разницу в цене увидеть.

С уважением, Владимир.

Речь идёт об автомате , не ручная коробка. Двигатель 1.6
Каких то других особых наворотов у этих автомобилей нет , они  простые как трусы за рубль двадцать.
    Это пожалуй самый низкий по цене автомобиль.  При этом он однозначно  лучше любых отечественных  "жигулей" , один из самых недорогих в обслуживании.
     
  Недавно , кто то из глубинки написал , (((если у вас кто Рио то  вы мажор))).  Т. е. по сути самый дешёвый  автомобиль большинству недоступен.
   

Возможно , вообще идеально не на сайтах это смотреть, а прямо в салонах.  

В 2019 цена обычной модели кио Рио  в салоне была  порядка 800- 900руб тыс . 
 Знакомый купил, не новый в салоне   с пробегом 3600км  на вторичном рынке  за 750 тыс.
     
Курс доллара был тогда кажется выше или такой же.
  Речь больше шла о том что нарисованный  курс доллара сейчас не отражает реальную стоимость товаров.


 
Yuriy Zaytsev #:

Возможно , вообще идеально не на сайтах это смотреть, а прямо в салонах.  

В 2019 цена обычной модели кио Рио  в салоне была  порядка 800- 900руб тыс , без наворотов. 
 Знакомый купил, не новый в салоне   с пробегом 3600км  на вторичном рынке  за 750 тыс.
     
Курс доллара был тогда кажется выше 
  Речь больше шла о том что нарисованный  курс доллара сейчас не отражает реальную стоимость товаров.


Здравствуйте, Юрий! Так как тема называется АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год, то мой прогноз по курсу доллар/рубль такой:

какой курс доллара ЦБ РФ захочет сделать, такой он и будет!!!

С уважением, Владимир.



 
MrBrooklin #:
Здравствуйте, Юрий! Так как тема называется АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год, то мой прогноз по курсу доллар/рубль такой:

какой курс доллара ЦБ РФ захочет сделать, такой он и будет!!!

С уважением, Владимир.



Добрый день Владимир , 
Трудный вопрос не могу заглянуть в головы тех кто решает.
   Мне кажется что кто то просто четко знает какой нужен курс.
   Но по моим предположениям движения курса  вверх пока мало реально.
    Где же Байден? , я бы продал ему безналичные доллары по 200 прямо сейчас. 

  Есть предположение  , пока у  РФ  экспорт преобладал над импортом ,  высокий курс был выгоден для экспортеров , согласно известным всем событиям , экспорт вероятно будет снижаться,  но ближайшие лет 20  а может 40 или больше  ,   сильно будет нужен импорт  , кроме того согласно указам ( замечу именно указам , а не экономическим закономерностям ) всю выручку от продаж экспорта сейчас нужно сразу же сливать на бирже , то курс может падать и он будет падать с каждым объемом  продаж. А объемы весьма высоки.
 Сейчас  не особо  ясно , а кто же покупает на бирже евро и доллары? Вопросов много ,  А что будет когда их просто  некому будет купить ? 
   А экономика управляемая указами уже была , ну например недавняя одна гениальная  идея  , это дать  малому бизнесу задание выпускать гвозди! 
   И тут вопрос , так все же  дать задание или создать условия ?
    
  



   
     
 
Yuriy Zaytsev #:

Правило здесь такое: купи на слух и продай на деле. Или продай на слух и купи на деле.
{...цензура... }
Разве не было бы здорово, если бы в 2008 году я увидел 8 выше закрытия и открытия d1, все ушло бы в кэш, а 8 выше в течение шести месяцев, а я бы ждал 3-4-5-6 месяцев?
 

Информация:


 
JRandomTrader #:

И проблемы логистики.

И вообще, сейчас идёт переходный процесс. Посмотрим, к чему придёт в итоге, но сейчас ситуацию точно нельзя рассматривать как установившийся режим.

А главное, не учтена степень жадности продавцов. Которая, как правило, зашкаливает))
 
Dmitriy Skub #:
А главное, не учтена степень жадности продавцов. Которая, как правило, зашкаливает))

Это да, могут салонные коврики по цене персидского ковра ручной работы впарить :)

 
Yuriy Zaytsev #:
Добрый день Владимир , 
Трудный вопрос не могу заглянуть в головы тех кто решает.
   Мне кажется что кто то просто четко знает какой нужен курс.
           

   
     

Несовпадения курсов стоимостей товаров и валют были всегда, но в рынке они не позволяют зарабатывать на этой дивергенции))) Сейчас же этот заработок очевиден, но он запрещен с одной стороны, к тому же логистика действительно при падении может дать какое угодно удорожание любых товаров, когда спрос превышает предложение и восстановление путей прибытия не ясно.

 

С утра достаточно прилично падает LNTA

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