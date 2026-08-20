АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 177
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Тут конечно пошлины не учтены))) но как то грусть)
И проблемы логистики.
И вообще, сейчас идёт переходный процесс. Посмотрим, к чему придёт в итоге, но сейчас ситуацию точно нельзя рассматривать как установившийся режим.
Добрый вечер, Валерий! Тут не только пошлины не учтены, но и непонятно о каких комплектациях автомобилей идёт речь. Если взять ценник базовой модели и сравнить с ценником "нафаршированного" варианта, то можно и не такую разницу в цене увидеть.
С уважением, Владимир.
какой курс доллара ЦБ РФ захочет сделать, такой он и будет!!!
Здравствуйте, Юрий! Так как тема называется АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год, то мой прогноз по курсу доллар/рубль такой:
какой курс доллара ЦБ РФ захочет сделать, такой он и будет!!!
Информация:
И проблемы логистики.
И вообще, сейчас идёт переходный процесс. Посмотрим, к чему придёт в итоге, но сейчас ситуацию точно нельзя рассматривать как установившийся режим.
А главное, не учтена степень жадности продавцов. Которая, как правило, зашкаливает))
Это да, могут салонные коврики по цене персидского ковра ручной работы впарить :)
Несовпадения курсов стоимостей товаров и валют были всегда, но в рынке они не позволяют зарабатывать на этой дивергенции))) Сейчас же этот заработок очевиден, но он запрещен с одной стороны, к тому же логистика действительно при падении может дать какое угодно удорожание любых товаров, когда спрос превышает предложение и восстановление путей прибытия не ясно.
С утра достаточно прилично падает LNTA