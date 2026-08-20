АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 238
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Кто будет получать дивы по Газику (если дадут)?
есть несколько сотенно я не трейдер в этом, купил кучу всего, пусть висит, поддержал государство.
Кто будет получать дивы по Газику (если дадут)?
Вокруг Газпрома слишком много политики. Я подожду ГОСА и посмотрю реакцию рынка если будет сильный рост то продам все что осталось. Думаю так получу больше прибыли чем сидеть до дивидендной отсечки.
Вокруг Газпрома слишком много политики. Я подожду ГОСА и посмотрю реакцию рынка если будет сильный рост то продам все что осталось. Думаю так получу больше прибыли чем сидеть до дивидендной отсечки.
Если собираетесь продавать, то сейчас, после отсечки акции упадут на сумму дивидентов.
Думаю, что после падения они так быстро не отрастут (на 51 руб.) в ближайшее время
А я, несмотря на политику прикупил по 18,5% годовых
Если собираетесь продавать, то сейчас, после отсечки акции упадут на сумму дивидентов
Я знаю.Дата закрытия реестра на получение дивидендов 11 октября 2022 тогда будет отсечка. А 30 сентября внеочередное собрание акционеров где решат утвердят или нет. Еще есть время определится. Пока жду может еще вырастет.
...
Предполагаю, если на внеочередном собрании дивы утвердят то акция еще вырастет в цене. У меня куплено по 175, часть продал когда акция резко выросла после публикации о рекомендации СД о выплате дивов. Думаю, что сейчас самые осторожные ждут утвердят или нет и возможно начнут после покупать.
какой смысл закрывать позицию? получить дивиденды и откатиться или не получать и не откатываться
рост вполне возможен до прошлого максимума, особенно с приближением зимы
какой смысл закрывать позицию? получить дивиденды и откатиться или не получать и не откатываться
рост вполне возможен до прошлого максимума, особенно с приближением зимы
Продавать намерен не после отсечки, а до нее и сейчас жду возможного раста цены если дивы утвердят на собрании. Перспективы не ясны. Раньше я всегда держал в долгую и падение после отсечки меня не волновало. Но сейчас отчеты о финансовом положение не публикуются, европейский рынок сбыта под вопросом. Явная инсайдерская торговля. Акция выросла более чем на 7% потом после закрытия рынка уже публикуется новость о дивидендах. Получается кто то более осведомленный покупал заранее.
...
Есть две долгосрочных стратегий инвестирования в акции. Покупать акции роста и покупать дивидендные акции. Раньше я придерживался именно дивидендной стратегии. Но для акций газпрома решил сделать исключения в виду непонятных манипуляций и политических движений вокруг этой акции.
Продавать намерен не после отсечки, а до нее и сейчас жду возможного раста цены если дивы утвердят на собрании. Перспективы не ясны. Раньше я всегда держал в долгую и падение после отсечки меня не волновало. Но сейчас отчеты о финансовом положение не публикуются, европейский рынок сбыта под вопросом. Явная инсайдерская торговля. Акция выросла более чем на 7% потом после закрытия рынка уже публикуется новость о дивидендах. Получается кто то более осведомленный покупал заранее.
...
Есть две долгосрочных стратегий инвестирования в акции. Покупать акции роста и покупать дивидендные акции. Раньше я придерживался именно дивидендной стратегии. Но для акций газпрома решил сделать исключения в виду непонятных манипуляций и политических движений вокруг этой акции.
Полагаю вполне логично имеено до отсечки.
Я так думаю, что хранилища забили под завязку больше класть не куда спрос упал следом и цена. По мере опустошения хранилищ спрос будет расти.
Заводы, основные потребители, закрываются, вот цены и падают.
Заводы, основные потребители, закрываются, вот цены и падают.
Да и это тоже. Скорее всего действуют оба фактора. Заполнение хранилищ и остановка заводов повлияли на снижение спроса и как следствие снижение цены. Зима и снижение наполнения хранилищ по идее повысит спрос.