АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 267
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Ставку ЦБ повысят. До 24 года курс будут держать.
а в 24-ом будем пробивать 120 ?
а в 24-ом будем пробивать 120 ?
Ставку ЦБ повысят. До 24 года курс будут держать.
Держать на каком уровне?
Вроде бы и так собирались держать в коридоре 70-80 руб/долл,
но судя по всему ресурсов или мотивации не хватает.
Держать на каком уровне?
Вроде бы и так собирались держать в коридоре 70-80 руб/долл,
но судя по всему ресурсов или мотивации не хватает.
По TSLA: ожидаю движения в short от зоны 283.00-275,00, к зоне 245.00-239.00
По GOOG: ожидаю движения в short от зоны 120.00-119,00, к зоне 12.00-111.00
Эххх ндя)))