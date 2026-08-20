АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 267

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Valeriy Yastremskiy #:
Ставку ЦБ повысят. До 24 года курс будут держать.

а в 24-ом будем пробивать 120 ?

 
Yuriy Zaytsev #:

а в 24-ом будем пробивать 120 ?

После выборов все может быть)
 
Valeriy Yastremskiy #:
Ставку ЦБ повысят. До 24 года курс будут держать.

Держать на каком уровне?
Вроде бы и так собирались держать в коридоре 70-80 руб/долл,
но судя по всему ресурсов или мотивации не хватает.

 
Alexander Sevastyanov #:

Держать на каком уровне?
Вроде бы и так собирались держать в коридоре 70-80 руб/долл,
но судя по всему ресурсов или мотивации не хватает.

Стрессовый до 90 и по возможности возвращать. Комфортный курс 85 уже прозвучало ранее. Ставку повысить же могут быстро не на 0.5 , а на 2.5 или больше.
 

По TSLA: ожидаю движения в short от зоны 283.00-275,00, к зоне 245.00-239.00


 

По GOOG: ожидаю движения в short от зоны 120.00-119,00, к зоне 12.00-111.00


 
Эххх ндя))) Как то так)
 
Valeriy Yastremskiy #:
Эххх ндя)))

Когда то 6 руб за бакс каказлся диким курсом. 
 
есть у кого обоснованные прогнозы по юаню рубль, надо сделать покупку крупную, ждал снижение, а он еще вырос
 
Хороший бодрячок с утра на фондовом РФ
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