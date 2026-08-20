АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 196

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Vitalii Ananev #:

% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.

...

Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию. 

коротко о дивидендах газпрома

 

Европейские рынки акций в пятницу продемонстрировали рост

54 минуты назад (30.05.2022 08:22)


p.s.

RTS на прошлой неделе развернуло.

интересно как поведет себя РФ Фондовый на этой неделе

продолжим нырять или попробуем плыть вверх - да еще и против течения 


Европейские рынки акций в пятницу продемонстрировали рост От IFX
Европейские рынки акций в пятницу продемонстрировали рост От IFX
  • ru.investing.com
Европейские рынки акций в пятницу продемонстрировали рост
 

Заявка на транзит газа через Украину остается стабильной больше недели

GAZP оказался красавцем

приятно порадовал и принес хороший профит  - возможно будет некоторый откат - от бурного всплеска.

 

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа призвал снизить добычу нефти

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа призвал снизить добычу нефти
Топ-менеджер ЛУКОЙЛа призвал снизить добычу нефти
  • голосов: 96
  • 2022.05.30
  • Россия
  • 1prime.ru
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В России следует снизить добычу нефти на 20-30% — до 7-8 миллионов баррелей в сутки, предложил в своей статье для РБК совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун. В статье топ-менеджер задается вопросом: "Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать...
 

p.s.

табор уходит в небо.

 

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USA  фондовый рынок акций газовых и нефтяных компаний на взлет. Ресурсы энергетика USA так же на влет - все прекрасно.

Акции  компаний производителей потребителей в шорт, SP500 вниз.

 

Индия намерена значительно нарастить поставки нефти из России

10 минут назад (30.05.2022 16:57)


Индия намерена значительно нарастить поставки нефти из России От Investing.com
Индия намерена значительно нарастить поставки нефти из России От Investing.com
  • ru.investing.com
Индия намерена значительно нарастить поставки нефти из России
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