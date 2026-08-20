АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 196
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% Ставку снизили до 11 вот он наверно и отскочил. ЦБ наверно сам не ожидал, что рубль так сильно укрепится, вот внепланово ставку и понизили.
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Болтают, что газпром дивиденды рекомендовал 52.53 на акцию.
коротко о дивидендах газпрома
Европейские рынки акций в пятницу продемонстрировали рост
54 минуты назад (30.05.2022 08:22)
p.s.
RTS на прошлой неделе развернуло.
интересно как поведет себя РФ Фондовый на этой неделе
продолжим нырять или попробуем плыть вверх - да еще и против течения
Заявка на транзит газа через Украину остается стабильной больше недели
GAZP оказался красавцем
приятно порадовал и принес хороший профит - возможно будет некоторый откат - от бурного всплеска.
Топ-менеджер ЛУКОЙЛа призвал снизить добычу нефти
Цены на нефть продолжают повышаться
24 минуты назад (30.05.2022 09:00)
Эксперт объяснил, почему на следующей неделе цены на нефть продолжат рост
Страны G7 призвали ОПЕК увеличить нефтедобычу
27.05.2022 17:44
p.s.
табор уходит в небо.
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USA фондовый рынок акций газовых и нефтяных компаний на взлет. Ресурсы энергетика USA так же на влет - все прекрасно.
Акции компаний производителей потребителей в шорт, SP500 вниз.
Индия намерена значительно нарастить поставки нефти из России
10 минут назад (30.05.2022 16:57)