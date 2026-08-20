АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 114
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ГДЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
ВОЗМОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА мск бирже.
У Вас на скрине опцион.
фьючерсы здесь - https://www.moex.com/ru/derivatives/
Для каждого из контрактов если зайти - будет вся инфа в таблице. Учитывая ситуацию на рынке - может резко меняться. Обратите внимание на примечание с 2мя **
Да я вижу ту причину, всё правильно, по заложенной в них логике. Хотя, конечно, очень стрёмно. Но стоп у них сейчас очень широкий, могут и пересидеть. А если и отстопятся - думаю, потеряют меньше, чем вчера-сегодня заработали. Впрочем, это разные роботы. Вчера-сегодня - условно-контртрендовые сработали. А сейчас - трендовые.
А сегодня на открытии и условно-контртрендовые в шорт по Si встали.
Сдухи о том, как будут проводится торги на Фондовом рынке
https://www.rbc.ru/finances/11/03/2022/622ad12e9a7947b11ed62561?utm_source=ok&utm_medium=social&utm_campaign=preview
Ну вот и кончились американские фантики, а заодно с ними и европейские
https://russian.rt.com/world/news/974689-ssha-zapret-postavka-dollar-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ну вот и кончились американские фантики, а заодно с ними и европейские
https://russian.rt.com/world/news/974689-ssha-zapret-postavka-dollar-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Про третьи страны как то странно нет.
Про третьи страны как то странно нет.
Кто поумнее, те на Юань перейдут...
Кто поумнее, те на Юань перейдут...
шансы есть конечно, но малые. у юаня. там пока зависимость, и не зависимость слишком далеко на сегодня. тенденция конечно есть... тока...
Я думаю вам в детский сад, в старшую группу. Возможно вас поймут в первом классе начальной школы…
Вообще интересно куда рухнет
3000 или 2000 или 1000
Еще неделя выходных.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=12032022_190912inf.htmМожет посли заседания ФРС, которое состоится 16 марта, рынок откроют. Вроде те хотели повысить ставку. Интересно как они после повышения ставки будут обслуживать свой долг.