АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 114

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:

ГДЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?

ВОЗМОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА мск  бирже.

У Вас на скрине опцион.

фьючерсы здесь - https://www.moex.com/ru/derivatives/

Для каждого из контрактов если зайти - будет вся инфа в таблице. Учитывая ситуацию на рынке - может резко меняться. Обратите внимание на примечание с 2мя **

 
JRandomTrader #:

Да я вижу ту причину, всё правильно, по заложенной в них логике. Хотя, конечно, очень стрёмно. Но стоп у них сейчас очень широкий, могут и пересидеть. А если и отстопятся - думаю, потеряют меньше, чем вчера-сегодня заработали. Впрочем, это разные роботы. Вчера-сегодня - условно-контртрендовые сработали. А сейчас - трендовые.

А сегодня на открытии и условно-контртрендовые в шорт по Si встали.

 

Сдухи о том, как будут проводится торги на Фондовом рынке

https://www.rbc.ru/finances/11/03/2022/622ad12e9a7947b11ed62561?utm_source=ok&utm_medium=social&utm_campaign=preview

 

Ну вот и кончились американские фантики, а заодно с ними и европейские

https://russian.rt.com/world/news/974689-ssha-zapret-postavka-dollar-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

 
prostotrader #:

Ну вот и кончились американские фантики, а заодно с ними и европейские

https://russian.rt.com/world/news/974689-ssha-zapret-postavka-dollar-rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Про третьи страны как то странно нет.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Про третьи страны как то странно нет.

Кто поумнее, те на Юань перейдут...

 
prostotrader #:

Кто поумнее, те на Юань перейдут...

шансы есть конечно, но малые. у юаня. там пока зависимость, и не зависимость слишком далеко на сегодня. тенденция конечно есть... тока...

 
Alexey Viktorov #:
Я думаю вам в детский сад, в старшую группу. Возможно вас поймут в первом классе начальной школы…
фи вам выражаю
 

Вообще интересно куда рухнет 

3000 или 2000 или 1000



 

Еще неделя выходных.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=12032022_190912inf.htm

Может посли заседания ФРС, которое состоится 16 марта, рынок откроют. Вроде те хотели повысить ставку. Интересно как они после повышения ставки будут обслуживать свой долг.
1...107108109110111112113114115116117118119120121...294
Новый комментарий