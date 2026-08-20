АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 129
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ээээ месяц назад ?
Смотрите завтра на всех MT5 страны !
Так вот есть опасения что большого пролива и не случится (тем более что нерезы неактивны) и что будет приблизительно как на ОФЗ, немножко просели и отскочили...
Если купить Роснефть по 200 это будет может быть даже роскошь недосягаемая... ну кто знает конечно, посмотрим...
Да кстати если кто уж так прям так любит рубли может купить ОФЗ с индексируемым номиналом чтобы пережить инфляцию, но только деньги будут недоступны для других хороших дел...
Так вроде уже только ленивый не написал что доходность ОФЗ ниже банковских вкладов?
Вот я сразу сказал в "секте" хорошему не научат ....
А вот и неправда, Вы совершили типичную ошибку, а Секта как раз учит правильным делам, потому что всё дело в тайминге, хорошие депозиты дают сейчас на короткий срок, ибо короткие ОФЗ и депозиты дают более высокую доходность, действительно, НО такие ставки вряд ли будут держаться более полугода, поэтому будет стратегически более оправдано присматривать длинные выпуски, ибо они позволяют сразу зафиксировать более высокую среднюю годовую доходность, чем например перекладывание депозитов или коротких ОФЗ......
А инфляция точно также сожрёт будущие доходы от депозитов, а если пересчитать последние 2 недели в годовую то получится 30% уже... ахахаха... вот думайте...
ОФЗ с индексируемым номиналом тут выигрывает... даже если в течение второго квартала мы вернемся к январским уровням то это будет 13% в год и будем удерживать эту планку еще полгода, то даже в таком фантастическом сценарии за весь год инфляция составит не меньше 19%, считай что ничего не заработали на 20% депо, такие дела!
А ОФЗ-ИН на момент погашения гарантированно перекроет инфляцию.
Но я вовсе не призываю к ОФЗ-ИН если что... это я просто вскользь вспомнил... в любом случае упёртые холдеры рубля проиграют относительно более высоких доходностей...
Кто может и хочет мог бы покупать корпоративные бонды нормальных неотстойных эмитентов с фантастической доходностью аж 30% и в долларах, раньше такого и присниться не могло, а всё дело в том что некоторые люди выходят в панике по любой цене и рисуются сквизы дающие приличные дисконты, впрочем это уже другая история.
Да и собственно один из способов покупки валюты является покупка любых контрактов которые генерируют поток платежей в валюте, пока что вроде 100% legit, просто растянуто во времени.
Опять же я ни к чему не призываю 😁 а то некоторые чрезмерно возбудятся вдруг...
Ладно, было приятно поболтать, всем хорошего настроения...
Капиталистам - профитов!
А индоктринированным злыдням - вечного завода 🤣
Ладно, было приятно поболтать, всем хорошего настроения...
То есть чо офтоп не будешь чистить ? так всё и оставишь ?
То есть чо офтоп не будешь чистить ? так всё и оставишь ?
не барское это дело ))
Питерская биржа уже торгует.
Да точно есть такая. Я раньше думал, что там все в валюте номинировано.
https://spimex.com/about/portrait/
Вот например газ продают.
https://spimex.com/markets/gas/instruments/list/detail.php?code=GASNLKS001U2D
Эх неплохой день
Пожалуй пойду куплю подорожавший виски
Monkey Shoulder
Эх неплохой день
Пожалуй пойду куплю подорожавший виски
Monkey Shoulder
Я Don Papa (ром) с кока колой бадяжу. :)