АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 99
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пойдёте ногами в банк сделку заключать
У меня классический арбитраж, фьюч против спота, акции Полимелалла перевели во внебиржевой рынок.
Как будут рассчитывать мои "отрицательные" акции в момент экспирации фьючерсов?
Отправят их на внебиржевой рынок? Как будут пересчитывать?
Добавлено
У меня ведь, по факту, куплены акции и проданы акции в том же количестве (но пока во фьчерсах),
т.е через 16 дней у меня 0 акций, вопрос в том, как меня рассчитают?
На последний торговый день, фьючерс был немного дешевле СПОТа
Т.е к 8,45% годовых еще небольшой плюс, но посмотрим....
6 марта это воскресенье :)
Смешно :) Но слышал своими ушами на РБК. Вот вам и качество новостей.
т.е через 16 дней у меня 0 акций, вопрос в том, как меня рассчитают?
Задал такой вопрос брокеру, сразу ответить не смогли 🤔
Вообще есть правила исполнения, но там не столь очевидно... https://www.moex.com/s126
На смартлабе висит похожий вопрос к Мосбирже, ответа тоже пока нет.
PS
Статья 16 правил позволяет Бирже принимать особые решения в особых случаях, но там в основном про остановку торгов, а не про исполнение...
электроника уже подорожала как раз на 30% - совпадение? - не думаю... в последующих периодах будет сказываться это прежде всего на всем импорте, он будет дороже, так как бизнес не будет продавать себе в убыток и заложит эффект валютную переоценку в цены, из истории это все знают как было...
Кто-то скажет, что мол тогда буду покупать только продукцию исключительного локального производства, но даже она будет дорожать, потому что скажем вот сельхозпродукция в своем производственном цикле может использовать технику зарубежную, заводы могут использовать компоненты и даже станки зарубежного производства, обслуживание и ремонты которых будут связаны с импортными компонентами, так и автомобили, и так далее, экономические цепочки сейчас очень сложные чтобы так просто отсечь национальное и внешнее производство.
Всё тлен 😊
Когда доллар подскочил с 32 до 64 руб (в среднем, после устаканивания), цены на продукты питания выросли на 30% (моя корзина, те же товары). На ИМПОРТНЫЕ лекарства - вдвое. А на электронику - не помню, не покупал, теоретически на импорт должна была на те же модели вырасти почти вдвое, на российской сборки - меньше.
Поскольку у всех своя структура потребления и поэтому фактор инфляции будет у каждого свой.
Про электронику несложно убедиться на Яндексе взяв любую практически модель чего-угодно.
Например ноутбуки Леново и Асус из списка популярных в топе:
Потребители еще не осознали шок...
Зато рафаэлки (конфетки) подешевели 😁
Во всём следует находить хорошее и смотреть оптимистично!
ВСЁ ТЛЕН! 😁😉🤩
Потребители еще не осознали шок...
Да осознали. По крайней мере все, кто в 2014 был уже взрослым. Проходили...
Никто, надеюсь, не считает, что мы даже не заметим санкций и проблем. Но надо сохранять дух. Помним, что соседям сейчас очень плохо, как нам в 90е.
Друг мой западный украинец сейчас в Польше (уехал из Швеции). Созваниваемся ежедневно почти. Думает, остаться в Польше или уехать в Германию, пока есть возможность воспользоваться приглашением беженцам.
Всё это будет повторяться по кругу по одним и тем же граблям, раз за разом, если не сделать полную деконструкцию и переформатирование с нуля.
Всё это будет повторяться по кругу по одним и тем же граблям
Точка.
цены на газ
вероятно 2200 это мелкое , скромное предупреждение рынка, как бы говорящее что это просто начало,
сейчас страшно представить какая будет цена когда задвижки будут закрыты, но они пока открыты.
вроде по контрактам ( которые могут пересмотреть в связи с ситуацией) цена пока в очень приемлемом диапазоне, похоже на благотворительность.
Когда я сморю на эти цифры и график охватывает некоторое недоумение.