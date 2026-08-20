АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 99

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PapaYozh #:

пойдёте ногами в банк сделку заключать

У меня классический арбитраж, фьюч против спота, акции Полимелалла перевели во внебиржевой рынок.

Как будут рассчитывать мои "отрицательные" акции в момент экспирации фьючерсов?

Отправят их на внебиржевой рынок? Как будут пересчитывать?

Добавлено

У меня ведь, по факту, куплены акции и проданы акции в том же количестве (но пока во фьчерсах),

т.е через 16 дней у меня 0 акций, вопрос в том, как меня рассчитают? 

На последний торговый день, фьючерс был немного дешевле СПОТа

Т.е к 8,45% годовых еще небольшой плюс, но посмотрим....

 
prostotrader #:

6 марта это воскресенье :)

Смешно :) Но слышал своими ушами на РБК. Вот вам и качество новостей.

 
prostotrader #:


т.е через 16 дней у меня 0 акций, вопрос в том, как меня рассчитают? 

Задал такой вопрос брокеру, сразу ответить не смогли 🤔

Вообще есть правила исполнения, но там не столь очевидно... https://www.moex.com/s126

На смартлабе висит похожий вопрос к Мосбирже, ответа тоже пока нет.

PS

Статья 16 правил позволяет Бирже принимать особые решения в особых случаях, но там в основном про остановку торгов, а не про исполнение...

 
transcendreamer #:

электроника уже подорожала как раз на 30% - совпадение? - не думаю... в последующих периодах будет сказываться это прежде всего на всем импорте, он будет дороже, так как бизнес не будет продавать себе в убыток и заложит эффект валютную переоценку в цены, из истории это все знают как было...

Кто-то скажет, что мол тогда буду покупать только продукцию исключительного локального производства, но даже она будет дорожать, потому что скажем вот сельхозпродукция в своем производственном цикле может использовать технику зарубежную, заводы могут использовать компоненты и даже станки зарубежного производства, обслуживание и ремонты которых будут связаны с импортными компонентами, так и автомобили, и так далее, экономические цепочки сейчас очень сложные чтобы так просто отсечь национальное и внешнее производство.

Всё тлен 😊

Когда доллар подскочил с 32 до 64 руб (в среднем, после устаканивания), цены на продукты питания выросли на 30% (моя корзина, те же товары). На ИМПОРТНЫЕ лекарства - вдвое. А на электронику - не помню, не покупал, теоретически на импорт должна была на те же модели вырасти почти вдвое, на российской сборки - меньше.

 

Поскольку у всех своя структура потребления и поэтому фактор инфляции будет у каждого свой.

Про электронику несложно убедиться на Яндексе взяв любую практически модель чего-угодно.

Например ноутбуки Леново и Асус из списка популярных в топе:


Потребители еще не осознали шок...

Зато рафаэлки (конфетки) подешевели 😁


 

Во всём следует находить хорошее и смотреть оптимистично!

ВСЁ ТЛЕН! 😁😉🤩

 
transcendreamer #:

Потребители еще не осознали шок...

Да осознали. По крайней мере все, кто в 2014 был уже взрослым. Проходили...

Никто, надеюсь, не считает, что мы даже не заметим санкций и проблем. Но надо сохранять дух. Помним, что соседям сейчас очень плохо, как нам в 90е.

Друг мой западный украинец сейчас в Польше (уехал из Швеции). Созваниваемся ежедневно почти. Думает, остаться в Польше или уехать в Германию, пока есть возможность воспользоваться приглашением беженцам.

 

Всё это будет повторяться по кругу по одним и тем же граблям, раз за разом, если не сделать полную деконструкцию и переформатирование с нуля.

[Удален]  
transcendreamer #:

Всё это будет повторяться по кругу по одним и тем же граблям

Точка.

 

цены на газ

вероятно 2200 это мелкое , скромное предупреждение рынка, как бы говорящее что это просто начало,

сейчас страшно представить какая будет цена когда задвижки будут закрыты, но они пока открыты.

вроде по контрактам ( которые могут пересмотреть в связи с ситуацией)  цена пока в очень приемлемом диапазоне, похоже на благотворительность.

За год, закончившийся 31 декабря
2016 2017 2018 2019 2020
руб./1000 куб. м 11 763,3 11 670,5 15 499,5 13 613,0 10 355,9
долл. */1000 куб. м 176,0 200,2 246,4 210,6 143,0
евро */1000 куб. м 159,0 176,8 209,1 188,2 124,9


Когда я сморю на эти цифры  и график охватывает некоторое недоумение.


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