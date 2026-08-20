АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 100

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Никель , пока какие то смешные детские  24000,  возможно эта цена будет забыта на много лет, и будет какой то несбыточной мечтой.

 
Yuriy Zaytsev #:

К тому времени [] камин вероятно будет греть только в праздники.

Смотря где будете. В 2000 в Испании в нашем доме за зиму ни разу не зажигали. Я спал в паре свитеров и штанов.

 
Edgar Akhmadeev #:

Смотря где будете. В 2000 в Испании в нашем доме за зиму ни разу не зажигали. Я спал в паре свитеров и штанов.

Оооо, в 2000 хорошо помню  приходилось в мороз открывать зимой окна , т. к. топили очень хорошо. Впрочем с тех пор  и сейчас не холодно.

 
https://www.profinance.ru/news/2022/03/01/c56k-rossiya-stala-neprigodnoj-dlya-investitsij-bloomberg.html
Россия стала непригодной для инвестиций — Bloomberg
Россия стала непригодной для инвестиций — Bloomberg
  • 2022.03.01
  • Profinance.Ru
  • www.profinance.ru
Фонды акций, ориентированные на Россию, упали на 23% за последнюю неделю. 13 миллиардов долларов акций, находящихся под санкциями, принадлежащих фондам США и Европы
 

Самая страшная санкция. https://www.rbc.ru/business/01/03/2022/621e86f69a794730620b1cc1

Как мы теперь будем жить без айфонов :) 

Вот еще https://www.rbc.ru/finances/01/03/2022/62188e1a9a794788ebdf8faa

В свете этих новостей целесообразно ли сейчас скачивать обновлении и для андроида и вообще пользоваться приложениями для трейдинга и мобильного банка банков попавших под санкции. Как бы гугл какую нибудь подлянку не подкинул?

 
Vitalii Ananev #:

Самая страшная санкция. https://www.rbc.ru/business/01/03/2022/621e86f69a794730620b1cc1

Как мы теперь будем жить без айфонов :) 

Вот еще https://www.rbc.ru/finances/01/03/2022/62188e1a9a794788ebdf8faa

В свете этих новостей целесообразно ли сейчас скачивать обновлении и для андроида и вообще пользоваться приложениями для трейдинга и мобильного банка банков попавших под санкции. Как бы гугл какую нибудь подлянку не подкинул?

Очень хорошая но очень дорогая продукция, при наличии альтернативы совершенно не актуальна  для массового потребления.

 

9-00 а ЦБ ничего не говорит о торгах сегодня...

Добавлено

На сайте Открывашки написано:

* Торгов на фондовом рынке Московской биржи 2 марта 2022 года не будет. *

Ничего не сказано про Срочный рынок...

 

Только что БИЗНЕС ФМ

повышение процентной ставки по валютным вкладам до 8%

 

Бизнес ФМ

  

prostotrader #:

9-00 а ЦБ ничего не говорит о торгах сегодня...

Добавлено

На сайте Открывашки написано:

* Торгов на фондовом рынке Московской биржи 2 марта 2022 года не будет. *

Ничего не сказано про Срочный рынок...

скорее всего так же

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