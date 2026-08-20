АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 100
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Никель , пока какие то смешные детские 24000, возможно эта цена будет забыта на много лет, и будет какой то несбыточной мечтой.
К тому времени [] камин вероятно будет греть только в праздники.
Смотря где будете. В 2000 в Испании в нашем доме за зиму ни разу не зажигали. Я спал в паре свитеров и штанов.
Смотря где будете. В 2000 в Испании в нашем доме за зиму ни разу не зажигали. Я спал в паре свитеров и штанов.
Самая страшная санкция. https://www.rbc.ru/business/01/03/2022/621e86f69a794730620b1cc1
Как мы теперь будем жить без айфонов :)
Вот еще https://www.rbc.ru/finances/01/03/2022/62188e1a9a794788ebdf8faa
В свете этих новостей целесообразно ли сейчас скачивать обновлении и для андроида и вообще пользоваться приложениями для трейдинга и мобильного банка банков попавших под санкции. Как бы гугл какую нибудь подлянку не подкинул?
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e66999a7947267898a0fc
Самая страшная санкция. https://www.rbc.ru/business/01/03/2022/621e86f69a794730620b1cc1
Как мы теперь будем жить без айфонов :)
Вот еще https://www.rbc.ru/finances/01/03/2022/62188e1a9a794788ebdf8faa
В свете этих новостей целесообразно ли сейчас скачивать обновлении и для андроида и вообще пользоваться приложениями для трейдинга и мобильного банка банков попавших под санкции. Как бы гугл какую нибудь подлянку не подкинул?
Очень хорошая но очень дорогая продукция, при наличии альтернативы совершенно не актуальна для массового потребления.
9-00 а ЦБ ничего не говорит о торгах сегодня...
Добавлено
На сайте Открывашки написано:
* Торгов на фондовом рынке Московской биржи 2 марта 2022 года не будет. *
Ничего не сказано про Срочный рынок...
Только что БИЗНЕС ФМ
повышение процентной ставки по валютным вкладам до 8%
Бизнес ФМ
9-00 а ЦБ ничего не говорит о торгах сегодня...
Добавлено
На сайте Открывашки написано:
* Торгов на фондовом рынке Московской биржи 2 марта 2022 года не будет. *
Ничего не сказано про Срочный рынок...
скорее всего так же