АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 266
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Таки, в Дубаю не полетели)
26 июня 2023 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты.
Лучше калашников и ведро патронов. Будет калашников будут и соль со спичками. :)
Вместо ведра патронов еще в пятницу подобрал веером некоторые фьючерсы.
Вместо ведра патронов еще в пятницу подобрал веером некоторые фьючерсы.
Фосагро надо акцию брать, они не смотря не на что дивы платят. Если говорить серьезно про калашников, то я бы что то из оборонки прикупил, если они бы торговались на мос.бирже. Они заказами сейчас завалены, болтают, что аж в две, а то и в три смены работают.
Ну что скажут местные аналитики про Газпром?
ничего хорошего, продают много по, не той цене которая интересная
Фосагро надо акцию брать, они не смотря не на что дивы платят. Если говорить серьезно про калашников, то я бы что то из оборонки прикупил, если они бы торговались на мос.бирже. Они заказами сейчас завалены, болтают, что аж в две, а то и в три смены работают.
у нас не те регионы что-бы продавать круглый год что-то интересное
если будеш вкладываться, нужно смотреть что они обещают перед началом, а в конце продать
Ну что скажут местные аналитики про Газпром?
Газпром пока не интересен. Рынок европы у него почти отжали поставки сокращены, дивиденды только за 1 полугодие 22 года выплатили итоговые отменили. Газификацию регионов за счет газпрома собираются провести. Я пока не собираюсь увеличивать позицию в газпроме. На перспективу купил бы по 150. Посмотрим что покажет зима в европе что там у них с ценой на газ будет и привезут ли америкосы им туда свой сжиженный газ.
APPLE скоро ткнет в 200 , MSFT ткнул в 352.25 и явно проткнет этот уровнь и улетит выше рано или поздно.
Уже писал в ветке что покупка apple или msft это идеальное вложение , даже если вы бездарно вошли на HIGH , вытянет в плюс рано или поздно.
Правда нужен статус КВАЛА , у меня есть, но ввиду рисков приостановил тоговлю на рынке США, но судя по всему можно возобновить, все идет по спирали и рано или поздно США снова станут дружественными.
Проблема с этими бумагами может быть только одна , это когда США как геополитическая субстанция перестанет существовать.
Ну вот usdrub 90, ждём 100, ну и далее обещанных 120
Твоя правда, Юра, похоже на то. Четкий ап-тренд на протяжении более года уже, все официальные и технические уровни
преодолены. Возможна коррекция конечно, но слом тренда - едва ли.
Твоя правда, Юра, похоже на то. Четкий ап-тренд на протяжении более года уже, все официальные и технические уровни
преодолены. Возможна коррекция конечно, но слом тренда - едва ли.