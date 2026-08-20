АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 266

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Таки, в Дубаю не полетели)

26 июня 2023 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты.

 
Vitalii Ananev #:

Лучше калашников и ведро патронов. Будет калашников будут и соль со спичками. :)

Вместо ведра патронов еще в пятницу  подобрал веером  некоторые фьючерсы.

 
Yuriy Zaytsev #:

Вместо ведра патронов еще в пятницу  подобрал веером  некоторые фьючерсы.

Фосагро надо акцию брать, они не смотря не на что дивы платят. Если говорить серьезно про калашников, то я бы что то из оборонки прикупил, если они бы торговались на мос.бирже. Они заказами сейчас завалены, болтают, что аж в две, а то и в три смены работают.

 
Ну что скажут местные аналитики про Газпром?
 
Aleksey Nikolayev #:
Ну что скажут местные аналитики про Газпром?

ничего хорошего, продают много по, не той цене которая интересная

Vitalii Ananev #:

Фосагро надо акцию брать, они не смотря не на что дивы платят. Если говорить серьезно про калашников, то я бы что то из оборонки прикупил, если они бы торговались на мос.бирже. Они заказами сейчас завалены, болтают, что аж в две, а то и в три смены работают.

у нас не те регионы что-бы продавать круглый год что-то интересное

если будеш вкладываться, нужно смотреть что они обещают перед началом, а в конце продать

 
Aleksey Nikolayev #:
Ну что скажут местные аналитики про Газпром?

Газпром пока не интересен. Рынок европы у него почти отжали поставки сокращены, дивиденды только за 1 полугодие 22 года выплатили итоговые отменили. Газификацию регионов за счет газпрома собираются провести. Я пока не собираюсь увеличивать позицию в газпроме. На перспективу купил бы по 150. Посмотрим что покажет зима в европе что там у них с ценой на газ будет и привезут ли америкосы им туда свой сжиженный газ.

 

APPLE скоро ткнет в 200 , MSFT ткнул в 352.25  и явно проткнет этот уровнь и улетит выше рано или поздно.  

Уже писал в ветке что покупка apple или msft это идеальное вложение , даже если вы бездарно вошли на HIGH ,  вытянет в плюс рано или поздно.

Правда нужен статус КВАЛА , у меня есть, но ввиду рисков приостановил тоговлю на рынке США, но судя по всему можно возобновить, все идет по спирали и рано или поздно США снова станут дружественными.

Проблема с этими бумагами может быть только одна , это когда США как геополитическая субстанция перестанет существовать.

 
Ну вот usdrub 90, ждём 100, ну и далее обещанных 120
 
Yuriy Zaytsev #:
Ну вот usdrub 90, ждём 100, ну и далее обещанных 120

Твоя правда, Юра, похоже на то. Четкий ап-тренд на протяжении более года уже, все официальные и технические уровни
преодолены. Возможна коррекция конечно, но слом тренда - едва ли.

 
Alexander Sevastyanov #:

Твоя правда, Юра, похоже на то. Четкий ап-тренд на протяжении более года уже, все официальные и технические уровни
преодолены. Возможна коррекция конечно, но слом тренда - едва ли.

Ставку ЦБ повысят. До 24 года курс будут держать.
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