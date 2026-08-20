АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 162

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Алексей Тарабанов #:

Совсем разделся. 

Да, нет, трусы не снимал…

 

Edgar Akhmadeev #:

Я при скачке до 134 руб объявил коридор после устаканивания 80-100 руб. Сейчас думаю, нижняя часть этого коридора будет чаще посещаться.

Судя по действиям вернули в коридор образца 2020-2022 ,

  • убрали комиссию
  • резко снизили ставку рефинансирования  = 17% - обычно снижали плавно.
  • разрешили приобретать наличные доллары 

В условиях "событий" очень сложно сказать что будет далее.

Похоже просто будут делать такой курс какой нужен. 

вычислить реальный курс доллара  достаточно просто

  1.  берем товар желательно не один а группу товаров
  2.  смотрим сколько  стоит не в РФ  ( в USD ) 
  3.  делим на стоимость товара в рублях  в РФ
  4.  получаем курс.

 
Yuriy Zaytsev #:

Судя по действиям вернули в коридор образца 2020-2022 ,

  • убрали комиссию
  • резко снизили ставку рефинансирования  = 17% - обычно снижали плавно.
  • разрешили приобретать наличные доллары 

В условиях "событий" очень сложно сказать что будет далее.

Похоже просто будут делать такой курс какой нужен. 

вычислить реальный курс доллара  достаточно просто

  1.  берем товар желательно не один а группу товаров
  2.  смотрим сколько  стоит не в РФ  ( в USD ) 
  3.  делим на стоимость товара в рублях  в РФ
  4.  получаем курс.

По БигМаку будет один курс, а по Apple Mac'у - другой.

 
Yuriy Zaytsev #:

Судя по действиям вернули в коридор образца 2020-2022 ,

  • убрали комиссию
  • резко снизили ставку рефинансирования  = 17% - обычно снижали плавно.
  • разрешили приобретать наличные доллары 

В условиях "событий" очень сложно сказать что будет далее.

Похоже просто будут делать такой курс какой нужен. 

вычислить реальный курс доллара  достаточно просто

  1.  берем товар желательно не один а группу товаров
  2.  смотрим сколько  стоит не в РФ  ( в USD ) 
  3.  делим на стоимость товара в рублях  в РФ
  4.  получаем курс.

  Ещё в марте писал, что курс полностью определяется ценой на нефть и текущей политикой российского ЦБ. И если рубль не остановить, он легко может до 60 дойти при текущей цене нефти. Но для бюджета и экспортёров это не выгодно, поэтому его будут держать где-то около 75 - ослабляя ограничения, снижая ставку, чтоб не слишком сильно укреплялся.
21-го апреля Набиулину утверждают в ГД, на новый срок, 29-го заседание ЦБ - ставку видимо ещё понизят на 2%, до 15%. А дальше уже будет зависеть от инфляции.  Как-то так.


Судьба мировых валют в связи с кончиной доллара.
Судьба мировых валют в связи с кончиной доллара.
  • 2022.03.28
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Судьба мировых валют в связи с кончиной доллара.
 
SanAlex #:

к менялам пришлось обратится - по советам из банков, они наверное сними за одно.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

в тот день курс был 84 - а у менял, пришлось обменять по 60

В советское время курс доллара был 68 копеек, а чек внешторга стоил 4.5 руб. 

Сейчас у менял курс доллара похож на 400, а евро на 500, соотношение похожее. Продешевили. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

В советское время курс доллара был 68 копеек, а чек внешторга стоил 4.5 руб. 

Сейчас у менял курс доллара похож на 400, а евро на 500, соотношение похожее. Продешевили. 

Да нет! не продешевил. Мне их сестра подарила - ещё когда курс был по 30 руб. за бакс. Просто у нас в городе в магазине за баксы, не чего не купить - а вот за рубли, можно всё себе позволить.

 
Алексей Тарабанов #:

В советское время курс доллара был 68 копеек, а чек внешторга стоил 4.5 руб. 

Сейчас у менял курс доллара похож на 400, а евро на 500, соотношение похожее. Продешевили. 


Пример какого то товара можете привести ?
Я смотрю резкий скачек в рублях вниз по электронике. По некоторым позициям 
просто в разы улетела цена вниз.
Купил например флешку за 400руб , в пике была 2500, мне нужна была одна штучка, если бы не нужна то и не покупал бы.

Пожалуйста дайте товар , по которому цена руб в отношении доллара 400.
Нужна цена товара по состоянию на 20.02.2022 в руб и долларах 
И цена товара в руб и долларах сегодня.
Реально интересно какой товар даст 400 руб. за доллар.



 

Сейчас очень неплохо рулят дальние отложенные  встречные ордера.

Тейки не рекомендуется , скользит.


 
Yuriy Zaytsev #:

Сейчас очень неплохо рулят дальние отложенные  встречные ордера.

Тейки не рекомендуется , скользит.

"Встрять" не боитесь, Юрий?

 


С утра ГЕП и сильно вниз несмотря на

  1. USD убрали комиссию
  2. Разрешено приобретать наличные


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