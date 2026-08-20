АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 162
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Совсем разделся.
Да, нет, трусы не снимал…
Edgar Akhmadeev #:
Я при скачке до 134 руб объявил коридор после устаканивания 80-100 руб. Сейчас думаю, нижняя часть этого коридора будет чаще посещаться.
Судя по действиям вернули в коридор образца 2020-2022 ,
В условиях "событий" очень сложно сказать что будет далее.
Похоже просто будут делать такой курс какой нужен.
вычислить реальный курс доллара достаточно просто
Судя по действиям вернули в коридор образца 2020-2022 ,
В условиях "событий" очень сложно сказать что будет далее.
Похоже просто будут делать такой курс какой нужен.
вычислить реальный курс доллара достаточно просто
По БигМаку будет один курс, а по Apple Mac'у - другой.
Судя по действиям вернули в коридор образца 2020-2022 ,
В условиях "событий" очень сложно сказать что будет далее.
Похоже просто будут делать такой курс какой нужен.
вычислить реальный курс доллара достаточно просто
к менялам пришлось обратится - по советам из банков, они наверное сними за одно.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
в тот день курс был 84 - а у менял, пришлось обменять по 60
В советское время курс доллара был 68 копеек, а чек внешторга стоил 4.5 руб.
Сейчас у менял курс доллара похож на 400, а евро на 500, соотношение похожее. Продешевили.
В советское время курс доллара был 68 копеек, а чек внешторга стоил 4.5 руб.
Сейчас у менял курс доллара похож на 400, а евро на 500, соотношение похожее. Продешевили.
Да нет! не продешевил. Мне их сестра подарила - ещё когда курс был по 30 руб. за бакс. Просто у нас в городе в магазине за баксы, не чего не купить - а вот за рубли, можно всё себе позволить.
В советское время курс доллара был 68 копеек, а чек внешторга стоил 4.5 руб.
Сейчас у менял курс доллара похож на 400, а евро на 500, соотношение похожее. Продешевили.
Сейчас очень неплохо рулят дальние отложенные встречные ордера.
Тейки не рекомендуется , скользит.
Сейчас очень неплохо рулят дальние отложенные встречные ордера.
Тейки не рекомендуется , скользит.
"Встрять" не боитесь, Юрий?
С утра ГЕП и сильно вниз несмотря на