АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 268

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Alexander Sevastyanov #:

Твоя правда, Юра, похоже на то. Четкий ап-тренд на протяжении более года уже, все официальные и технические уровни
преодолены. Возможна коррекция конечно, но слом тренда - едва ли.

Первый существенный пробой декабрь 2014 год ( там еще был с августа 2008  по декабрь + явнварь 2009 легкий поход вверх ,но насколько смешной, что по сравнению с нынешними колебаниями не существенно)  ,  далее откат но уже в январе 16 и  уже 2022 пробой.

Начиная с 2014 те годы уже мечтательно вспоминали курс по 30 - 23  нулевых. 

А после пробоя 2022 , похоже в следующее десятилетие будем мечтательно вспоминать курс по 60 при курсе от 100.

Похоже далеко не все смогут поехать даже в Турцию, автомобиль станет роскошью, а парень в жигулях 1991 года выпуска хорошим женихом.

Ну а лет через 20 парень в джинсах из Индии, а не в лаптях, будет вызывать восхищение. Олигархи пересядут на ладу калину без подушек безопасности и кондиционера , к тому времени доллар будет возможно по 500-900 а может по 10,000.00
 
Yuriy Zaytsev #:

Первый существенный пробой декабрь 2014 год ( там еще был с августа 2008  по декабрь + явнварь 2009 легкий поход вверх ,но насколько смешной, что по сравнению с нынешними колебаниями не существенно)  ,  далее откат но уже в январе 16 и  уже 2022 пробой.

Начиная с 2014 те годы уже мечтательно вспоминали курс по 30 - 23  нулевых. 

А после пробоя 2022 , похоже в следующее десятилетие будем мечтательно вспоминать курс по 60 при курсе от 100.

Похоже далеко не все смогут поехать даже в Турцию, автомобиль станет роскошью, а парень в жигулях 1991 года выпуска хорошим женихом.

Ну а лет через 20 парень в джинсах из Индии, а не в лаптях, будет вызывать восхищение. Олигархи пересядут на ладу калину без подушек безопасности и кондиционера , к тому времени доллар будет возможно по 500-900 а может по 10,000.00

Из этого следует покупка Si на всю котлету.

 

По BMW: ожидаю движения в short от зоны 108.500-108,000, к зоне 103.400-102.900


 

По VIX: ожидаю движения в Long от зоны 15.80-15,40, к зоне 18.70-19.00


 

Фондовый РФ застыл в некоторой консолидации , это что потолок после падения 2022 или потенциал роста существует ?

 
Yuriy Zaytsev #:

Фондовый РФ застыл в некоторой консолидации , это что потолок после падения 2022 или потенциал роста существует ?

Над потенциалом работают)))
 
mixail789 mixajlof #:



Здравствуйте, как думаете ZIM Integrated Shipping Services  , сходим на отметку 40$ ? 
 
Yuriy Zaytsev #:

Фондовый РФ застыл в некоторой консолидации , это что потолок после падения 2022 или потенциал роста существует ?

У Сбера на d1, 2 вершины было, теперь или пробой или голова и плечи, думаю вывести половину, мне есть куда их использовать на пару недель, может на отскоке куплю

 

Дальние отложенные ордера ( разумеется с соблюдением ММ) весьма успешны,

вскоре утихнут эмоции, цена вернется в стойло. 


 
Yuriy Zaytsev #:

Дальние отложенные ордера ( разумеется с соблюдением ММ) весьма успешны,

вскоре утихнут эмоции, цена вернется в стойло. 

Хороший заход. Уже вернулась в обратку.

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