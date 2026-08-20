АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 268
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Твоя правда, Юра, похоже на то. Четкий ап-тренд на протяжении более года уже, все официальные и технические уровни
преодолены. Возможна коррекция конечно, но слом тренда - едва ли.
Первый существенный пробой декабрь 2014 год ( там еще был с августа 2008 по декабрь + явнварь 2009 легкий поход вверх ,но насколько смешной, что по сравнению с нынешними колебаниями не существенно) , далее откат но уже в январе 16 и уже 2022 пробой.
Начиная с 2014 те годы уже мечтательно вспоминали курс по 30 - 23 нулевых.
А после пробоя 2022 , похоже в следующее десятилетие будем мечтательно вспоминать курс по 60 при курсе от 100.
Похоже далеко не все смогут поехать даже в Турцию, автомобиль станет роскошью, а парень в жигулях 1991 года выпуска хорошим женихом.Ну а лет через 20 парень в джинсах из Индии, а не в лаптях, будет вызывать восхищение. Олигархи пересядут на ладу калину без подушек безопасности и кондиционера , к тому времени доллар будет возможно по 500-900 а может по 10,000.00
Первый существенный пробой декабрь 2014 год ( там еще был с августа 2008 по декабрь + явнварь 2009 легкий поход вверх ,но насколько смешной, что по сравнению с нынешними колебаниями не существенно) , далее откат но уже в январе 16 и уже 2022 пробой.
Начиная с 2014 те годы уже мечтательно вспоминали курс по 30 - 23 нулевых.
А после пробоя 2022 , похоже в следующее десятилетие будем мечтательно вспоминать курс по 60 при курсе от 100.
Похоже далеко не все смогут поехать даже в Турцию, автомобиль станет роскошью, а парень в жигулях 1991 года выпуска хорошим женихом.Ну а лет через 20 парень в джинсах из Индии, а не в лаптях, будет вызывать восхищение. Олигархи пересядут на ладу калину без подушек безопасности и кондиционера , к тому времени доллар будет возможно по 500-900 а может по 10,000.00
Из этого следует покупка Si на всю котлету.
По BMW: ожидаю движения в short от зоны 108.500-108,000, к зоне 103.400-102.900
По VIX: ожидаю движения в Long от зоны 15.80-15,40, к зоне 18.70-19.00
Фондовый РФ застыл в некоторой консолидации , это что потолок после падения 2022 или потенциал роста существует ?
Фондовый РФ застыл в некоторой консолидации , это что потолок после падения 2022 или потенциал роста существует ?
Фондовый РФ застыл в некоторой консолидации , это что потолок после падения 2022 или потенциал роста существует ?
У Сбера на d1, 2 вершины было, теперь или пробой или голова и плечи, думаю вывести половину, мне есть куда их использовать на пару недель, может на отскоке куплю
Дальние отложенные ордера ( разумеется с соблюдением ММ) весьма успешны,
вскоре утихнут эмоции, цена вернется в стойло.
Дальние отложенные ордера ( разумеется с соблюдением ММ) весьма успешны,
вскоре утихнут эмоции, цена вернется в стойло.
Хороший заход. Уже вернулась в обратку.