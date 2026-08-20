АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 35

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Yuriy Zaytsev #:

Друзья , коллеги по увлечению! 

ФЬЮЧЕРС по золоту кто то торгует ?

Что Вас интересует?

 
prostotrader #:

Что Вас интересует?

Да собственно  все по теме , новости, прогнозы, ожидания. Ну типа поговорить обсудить , где то какая то инфа из радио ТВ или в сети.

Например  слышал по радио бизнес ФМ , что  РФ сильно накопила золотой запас последние дни месяцы, вероятно это так же влияет на курс.

 
Yuriy Zaytsev #:

Да собственно  все по теме , новости, прогнозы, ожидания. Ну типа поговорить обсудить , где то какая то инфа из радио ТЫ или в сети.

Например  слышал по радио бизнес ФТ, что  РФ сильно накопила золотой запас последние дни месяцы, вероятно это так же влияет на курс.

Золотом торговать просто, оно любит плохие новости, как в Америке кризис, оно растет, когда все хорошо - падает.

Вот и весь секрет. Торговать им в среднесроке очень проблематично. 

3-5 лет любит золото...

 
prostotrader #:

Золотом торговать просто, оно любит плохие новости, как в Америке кризис, оно растет, года все хорошо - падает.

Вот и весь секрет. Торговать им в среднесроке очень проблематично. 

3-5 лет любит золото...

Примерно понятно.

Ну да , все инвесторы говорят  - золото это тихая гавань.

Типа если невыгодно уходить в кэш бакса - значит купи золото.

В  среднесрок как я понимаю лучше не надо. 

 
Yuriy Zaytsev #:

Примерно понятно.

Ну да , все инвесторы говорят  - золото это тихая гавань.

Типа если невыгодно уходить в кэш бакса - значит купи золото.

В  среднесрок как я понимаю лучше не надо. 

Я уже много лет не торгую одним инструментом.

Любимая ТС -Классический арбитраж (Фьючерс против СПОТа)


 
prostotrader #:

Я уже много лет не торгую одним инструментом.

Любимая ТС -Классический арбитраж (Фьючерс против СПОТа)



Если разобрать пример - получается продан фьючерс ALRS-3.22  допустим 100 лотов , при этом должно быть куплено акций ALRS на сумму около 1,172,400   если я правильно понимаю? 

что бы покрыть  стоимость фьючерса  ALRS-3.22 1,172,400 руб

И так же по каждому проданному фьючерсу , к нему покупка на ту же сумму акций. 

 

А если смотреть poly-3.22.

То получается при продаже фьючерса poly-3.22  275 лотов,  надо купить 2750 лотов  тикер   POLY на сумму порядка 3,011,800 руб

что бы закрыть  стоимость  poly-3.22  275 на цену 3,011,800 

верно понимаю ?



 

   А тут находится индикация , при которой нужно делать выход , что бы срубить гарантированные  проценты 

%8.5 - 6.5% =  2%  или видимо как то иначе.

процент входа  6.61% процент выхода 12.32%  

программа DIV Hunter - как я понимаю собственный софт

--

интересно но пока не очень понятно :)

 
prostotrader #:

Я уже много лет не торгую одним инструментом.

Любимая ТС -Классический арбитраж (Фьючерс против СПОТа)


Ищу ваши посты на формуе откапал старое описание стратегии.




-850150
834925
-15225



вижу общую позицию по сберу из фючерса 35 контрактов и акций 350 штук

т е ждем когда позиция перейдет в плюс , если прикрыть состояние которое сейчас на скриншоте то будет -15225 ,  как я понимаю рано или поздно возникнет в районе +15тыс  это и есть  порядка 2%  ну или чуть меньше 

Насколько я понимаю , можно настроить робота который сам закроет позицию когда она будет в плюсе.

Особенно видимо приятно - войти в такую связку  перед дивидендами!

т е рубим дивиденды + разницу.







 

Почему же Вы не понимаете?

Все очень просто.

С момента, когда фьючерс становится активным (умирает предыдущий фьючерс), до экспирации - 90 дней.

С этого момента стоимость фьючерса равна стоимость СПОТа + ставка ЦБ

А в момент экспирации  активного фьючерса, стоимость фьючерса  = стоимости СПОТа (при равном кол-ве акций фьючерса и СПОТа ).

Н-р Во фьючерсе POLY - 10 акций, а на СПОТе в лоте POLY 1 акция, следовательно

продав 1 фьючерс, Вы должны купить 10 лотов акций POLY.

Таким образом, купив пару за 90 дней экспирации, мы гарантированно получим ставку ЦБ/4.

Если, по каким-либо причинам в это время выпадут дивиденты, то это бонус (ощутимый).

Как показывает практика, можно и не входить за 90 дней, получив 2% в квартал.

При большой волатильности, прибыль бывает гораздо больше, чем ставка ЦБ,

и входя дней за 40 - 45, например  по 8,45% годовых, на самом деле, прибыль составит

8,45 /4 * 2 ( 2 потому что не 90, а 45 дней), т.е  4,225% в перерасчете за квартал с учетом комиссий брокера и биржи.


При этом Вам не придется вовсе следить куда пойдет цена, т.к фьючерс продается, а СПОТ покупается,

т.е нейтральная позиция, включающая в себя Вашу гарантированную прибыль :) 

В момент экспирации, биржа "насыпает" Вам "отрицательные акции" вместо проданного фьючерса и они взаимно уничтожаются,

оставляя Ваш доход, при перерасчете цен купли-продажи.

Выход (картинка выше), сделан для скальпинга, но из-за тормозов Квик, прибыль сводится к "0".

Div hunter писал сам для Квик


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