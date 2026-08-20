АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 35
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ФЬЮЧЕРС по золоту кто то торгует ?
Что Вас интересует?
Что Вас интересует?
Да собственно все по теме , новости, прогнозы, ожидания. Ну типа поговорить обсудить , где то какая то инфа из радио ТВ или в сети.
Например слышал по радио бизнес ФМ , что РФ сильно накопила золотой запас последние дни месяцы, вероятно это так же влияет на курс.
Да собственно все по теме , новости, прогнозы, ожидания. Ну типа поговорить обсудить , где то какая то инфа из радио ТЫ или в сети.
Например слышал по радио бизнес ФТ, что РФ сильно накопила золотой запас последние дни месяцы, вероятно это так же влияет на курс.
Золотом торговать просто, оно любит плохие новости, как в Америке кризис, оно растет, когда все хорошо - падает.
Вот и весь секрет. Торговать им в среднесроке очень проблематично.
3-5 лет любит золото...
Золотом торговать просто, оно любит плохие новости, как в Америке кризис, оно растет, года все хорошо - падает.
Вот и весь секрет. Торговать им в среднесроке очень проблематично.
3-5 лет любит золото...
Примерно понятно.
Ну да , все инвесторы говорят - золото это тихая гавань.
Типа если невыгодно уходить в кэш бакса - значит купи золото.
В среднесрок как я понимаю лучше не надо.
Примерно понятно.
Ну да , все инвесторы говорят - золото это тихая гавань.
Типа если невыгодно уходить в кэш бакса - значит купи золото.
В среднесрок как я понимаю лучше не надо.
Я уже много лет не торгую одним инструментом.
Любимая ТС -Классический арбитраж (Фьючерс против СПОТа)
Я уже много лет не торгую одним инструментом.
Любимая ТС -Классический арбитраж (Фьючерс против СПОТа)
Если разобрать пример - получается продан фьючерс ALRS-3.22 допустим 100 лотов , при этом должно быть куплено акций ALRS на сумму около 1,172,400 если я правильно понимаю?
что бы покрыть стоимость фьючерса ALRS-3.22 1,172,400 руб
И так же по каждому проданному фьючерсу , к нему покупка на ту же сумму акций.
А если смотреть poly-3.22.
То получается при продаже фьючерса poly-3.22 275 лотов, надо купить 2750 лотов тикер POLY на сумму порядка 3,011,800 руб
что бы закрыть стоимость poly-3.22 275 на цену 3,011,800
верно понимаю ?
А тут находится индикация , при которой нужно делать выход , что бы срубить гарантированные проценты
%8.5 - 6.5% = 2% или видимо как то иначе.
процент входа 6.61% процент выхода 12.32%
программа DIV Hunter - как я понимаю собственный софт
--
интересно но пока не очень понятно :)
Я уже много лет не торгую одним инструментом.
Любимая ТС -Классический арбитраж (Фьючерс против СПОТа)
Ищу ваши посты на формуе откапал старое описание стратегии.
-850150
вижу общую позицию по сберу из фючерса 35 контрактов и акций 350 штук
т е ждем когда позиция перейдет в плюс , если прикрыть состояние которое сейчас на скриншоте то будет -15225 , как я понимаю рано или поздно возникнет в районе +15тыс это и есть порядка 2% ну или чуть меньше
Насколько я понимаю , можно настроить робота который сам закроет позицию когда она будет в плюсе.
Особенно видимо приятно - войти в такую связку перед дивидендами!
т е рубим дивиденды + разницу.
Почему же Вы не понимаете?
Все очень просто.
С момента, когда фьючерс становится активным (умирает предыдущий фьючерс), до экспирации - 90 дней.
С этого момента стоимость фьючерса равна стоимость СПОТа + ставка ЦБ
А в момент экспирации активного фьючерса, стоимость фьючерса = стоимости СПОТа (при равном кол-ве акций фьючерса и СПОТа ).
Н-р Во фьючерсе POLY - 10 акций, а на СПОТе в лоте POLY 1 акция, следовательно
продав 1 фьючерс, Вы должны купить 10 лотов акций POLY.
Таким образом, купив пару за 90 дней экспирации, мы гарантированно получим ставку ЦБ/4.
Если, по каким-либо причинам в это время выпадут дивиденты, то это бонус (ощутимый).
Как показывает практика, можно и не входить за 90 дней, получив 2% в квартал.
При большой волатильности, прибыль бывает гораздо больше, чем ставка ЦБ,
и входя дней за 40 - 45, например по 8,45% годовых, на самом деле, прибыль составит
8,45 /4 * 2 ( 2 потому что не 90, а 45 дней), т.е 4,225% в перерасчете за квартал с учетом комиссий брокера и биржи.
При этом Вам не придется вовсе следить куда пойдет цена, т.к фьючерс продается, а СПОТ покупается,
т.е нейтральная позиция, включающая в себя Вашу гарантированную прибыль :)
В момент экспирации, биржа "насыпает" Вам "отрицательные акции" вместо проданного фьючерса и они взаимно уничтожаются,
оставляя Ваш доход, при перерасчете цен купли-продажи.
Выход (картинка выше), сделан для скальпинга, но из-за тормозов Квик, прибыль сводится к "0".
Div hunter писал сам для Квик