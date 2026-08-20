АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подумываю polymetal прикупить без хэджа когда если дадут.
Нужно вчера было говорить, когда мои Поли были во внебиржевом рынке...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/04/03/2022/62219e019a7947ee00762df8
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/6221bf449a7947fc06a22093
04 мар, 14:04
JPMorgan и Goldman Sachs стали скупать упавшие облигации «Газпрома» и РЖД
04 мар, 14:04
JPMorgan и Goldman Sachs стали скупать упавшие облигации «Газпрома» и РЖД
Любителям доллара еще один звоночек.
http://kremlin.ru/acts/news/67912
Если коротко и обобщенно то долги будем платить в рублях.
Любителям доллара еще один звоночек.
http://kremlin.ru/acts/news/67912
Если коротко и обобщенно то долги будем платить в рублях.
Что-то мне кажется мало радостного в этом указе. Сдаётся мне, что Путина опять развели, как ему об этом сказали относительно указа о СРО.
Ну открыли они рублёвые счета, ну получили в рублях… А дальше что? Будут скупать фантики и переводить домой? Следовательно повысится спрос на фантики и повысится их курс.
Или я что-то не так понял?
Что-то мне кажется мало радостного в этом указе. Сдаётся мне, что Путина опять развели, как ему об этом сказали относительно указа о СРО.
Ну открыли они рублёвые счета, ну получили в рублях… А дальше что? Будут скупать фантики и переводить домой? Следовательно повысится спрос на фантики и повысится их курс.
Или я что-то не так понял?
Я так понял, что теперь тем кто должен иностранцам не надо покупать доллар что бы рассчитаться по долгам. Дивиденды я так думаю иностранцам тоже можно выплатить в рублях. А что они с рублями будут делать это их дело. Просто их ставят перед фактом или в рублях получаете или вообще ни чего. И счета на которые они будут получать расчеты по обязательствам будут у нас открыты, то есть всю движуху по этим счетам будем мы контролировать. И СВИФТ уже нам вообще не нужен будет.
Я так понял, что теперь тем кто должен иностранцам не надо покупать доллар что бы рассчитаться по долгам. Дивиденды я так думаю иностранцам тоже можно выплатить в рублях. А что они с рублями будут делать это их дело. Просто их ставят перед фактом или в рублях получаете или вообще ни чего. И счета на которые они будут получать расчеты по обязательствам будут у нас открыты, то есть всю движуху по этим счетам будем мы контролировать. И СВИФТ уже нам вообще не нужен будет.
Наверное есть какие-то положительные моменты в этом, но и не все опасности учтены, я так думаю.