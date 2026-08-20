АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 105

Новый комментарий
 
diman1982 #:
Подумываю polymetal прикупить без хэджа когда если дадут. 

Нужно вчера было говорить, когда мои Поли были во внебиржевом рынке...

 
Банк России с 4 марта снижает комиссию при покупке валюты на бирже с 30% до 12% для физлиц, говорится в сообщении ЦБ. Для юридических лиц комиссия  будет составлять 12% от суммы операции.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/04/03/2022/62219e019a7947ee00762df8
 
Интересно, где хранит свою долларовую кубышку Сургутнефтегаз?
 
Московская биржа  не будет проводить торги во всех секциях с 5 по 8 марта

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/6221bf449a7947fc06a22093
[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

04 мар, 14:04

JPMorgan и Goldman Sachs стали скупать упавшие облигации «Газпрома» и РЖД

 

а мы всё еще нет ....  :(
 

Любителям доллара еще один звоночек.

http://kremlin.ru/acts/news/67912

Если коротко и обобщенно то долги будем платить в рублях.

 
Vitalii Ananev #:

Любителям доллара еще один звоночек.

http://kremlin.ru/acts/news/67912

Если коротко и обобщенно то долги будем платить в рублях.

Что-то мне кажется мало радостного в этом указе. Сдаётся мне, что Путина опять развели, как ему об этом сказали относительно указа о СРО.

Ну открыли они рублёвые счета, ну получили в рублях… А дальше что? Будут скупать фантики и переводить домой? Следовательно повысится спрос на фантики и повысится их курс.

Или я что-то не так понял?

 
Alexey Viktorov #:

Что-то мне кажется мало радостного в этом указе. Сдаётся мне, что Путина опять развели, как ему об этом сказали относительно указа о СРО.

Ну открыли они рублёвые счета, ну получили в рублях… А дальше что? Будут скупать фантики и переводить домой? Следовательно повысится спрос на фантики и повысится их курс.

Или я что-то не так понял?

Я так понял, что теперь тем кто должен иностранцам не надо покупать доллар что бы рассчитаться по долгам. Дивиденды я так думаю иностранцам тоже можно выплатить в рублях. А что они с рублями будут делать это их дело. Просто их ставят перед фактом или в рублях получаете или вообще ни чего. И счета на которые они будут получать расчеты по обязательствам будут у нас открыты, то есть всю движуху по этим счетам будем мы контролировать. И СВИФТ уже нам вообще не нужен будет.

 
Vitalii Ananev #:

Я так понял, что теперь тем кто должен иностранцам не надо покупать доллар что бы рассчитаться по долгам. Дивиденды я так думаю иностранцам тоже можно выплатить в рублях. А что они с рублями будут делать это их дело. Просто их ставят перед фактом или в рублях получаете или вообще ни чего. И счета на которые они будут получать расчеты по обязательствам будут у нас открыты, то есть всю движуху по этим счетам будем мы контролировать. И СВИФТ уже нам вообще не нужен будет.

Наверное есть какие-то положительные моменты в этом, но и не все опасности учтены, я так думаю.

1...9899100101102103104105106107108109110111112...294
Новый комментарий