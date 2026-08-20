АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 6

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Тут ещё важноювй момент , во первых дивиденды под 10% по тому же Сбербанку никто не отменял , все эти разговоры о войне это для слабоумных , во первых у российской элиты любовницы, жены, дети давно живут в странах НАТО , недвижимость дорогая. Никто не будет стрелять по своим. 
   Во вторых иностранные инвесторы  10% дивидендов в своих акциях не видят и это очень вкусно срубить 10% , так что в любом случае отскочит ,  они парни расчётливый скоро начнут заходить если уже не начали. 
 

RTS пока падает

 

Поделитесь пожалуйста идеями по MSTF:

Горизонтальные линии проставлены через 5%.

 
Vladimir Karputov #:

Поделитесь пожалуйста идеями по MSTF:

Горизонтальные линии проставлены через 5%.

Ее только на просадках покупаю. Мое скромное мнение , она в зоне покупок, только котлетить на входе не стоит , потихоньку.

Ах ну да ,еще ,торгуем только на собственные средства никакого плеча.

По этой акции никогда не встаю в шорт - один раз за всю жизнь опробовал , близким стопом выбило - благо всего каких то 500$ .

На нее приятно смотреть вот так, вообще когда хочется что то продать нужно уходить на подобную визуализацию, сильно помогает.

На этом графике тоже продавать не хочется


 

RTS D1

От низа кризиса 2020  , есть куда еще упасть.


 

Чуток продал USD по 76.095 , увел в рубли прикупил SBER

может конечно рано , если USDRUB улетит выше буду еще чуток продавать.

 
Yuriy Zaytsev #:

Чуток продал USD по 76.095 , увел в рубли прикупил SBER

может конечно рано , если USDRUB улетит выше буду еще чуток продавать.

После Олимпиады будет не чуток повыше.

 
Vladimir Karputov #:

Поделитесь пожалуйста идеями по MSTF:

Горизонтальные линии проставлены через 5%.

1. Впервые узнал, что такое MSTF. Лучше пояснять, имхенько. 

2. Я бы избавился, если потери маленькие, иначе - смотрите сами. 

 
prostotrader #:

После Олимпиады будет не чуток повыше.

Возможно , мне надо было в портфеле перетрусить кое что , нужны были рубли ) , просто продал чуток бакса получил рубли, не котлету продавал ), большая часть портфеля   в usd, потому  особо не беспокоит.
     Обещают , если все будет плохо падение рубля в районе 20%
   А почему думаете что после Олимпиады ? 
 
 
Алексей Тарабанов #:

1. Впервые узнал, что такое MSTF. Лучше пояснять, имхенько. 

2. Я бы избавился, если потери маленькие, иначе - смотрите сами. 

Ну опечатался  человек -  ( называю это   Рука бойцА колоть устала )

Вам не видать таких сражений!
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.


Когда такая бумага проседает , я бы покупал ( в пределах собственных средств конечно) ,  не котлетами , а малыми частями. Если в портфеле 60 акций или 70 , то акция в пропорции к портфелю в 1:70 1:60 портфель не разрушит.

Тем более msft , или такая как  apple 
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