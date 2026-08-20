АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 6
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RTS пока падает
Поделитесь пожалуйста идеями по MSTF:
Горизонтальные линии проставлены через 5%.
Поделитесь пожалуйста идеями по MSTF:
Горизонтальные линии проставлены через 5%.
Ее только на просадках покупаю. Мое скромное мнение , она в зоне покупок, только котлетить на входе не стоит , потихоньку.
Ах ну да ,еще ,торгуем только на собственные средства никакого плеча.
По этой акции никогда не встаю в шорт - один раз за всю жизнь опробовал , близким стопом выбило - благо всего каких то 500$ .
На нее приятно смотреть вот так, вообще когда хочется что то продать нужно уходить на подобную визуализацию, сильно помогает.
На этом графике тоже продавать не хочется
RTS D1
От низа кризиса 2020 , есть куда еще упасть.
Чуток продал USD по 76.095 , увел в рубли прикупил SBER
может конечно рано , если USDRUB улетит выше буду еще чуток продавать.
Чуток продал USD по 76.095 , увел в рубли прикупил SBER
может конечно рано , если USDRUB улетит выше буду еще чуток продавать.
После Олимпиады будет не чуток повыше.
Поделитесь пожалуйста идеями по MSTF:
Горизонтальные линии проставлены через 5%.
1. Впервые узнал, что такое MSTF. Лучше пояснять, имхенько.
2. Я бы избавился, если потери маленькие, иначе - смотрите сами.
После Олимпиады будет не чуток повыше.
1. Впервые узнал, что такое MSTF. Лучше пояснять, имхенько.
2. Я бы избавился, если потери маленькие, иначе - смотрите сами.
Ну опечатался человек - ( называю это Рука бойцА колоть устала )
Вам не видать таких сражений!
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Когда такая бумага проседает , я бы покупал ( в пределах собственных средств конечно) , не котлетами , а малыми частями. Если в портфеле 60 акций или 70 , то акция в пропорции к портфелю в 1:70 1:60 портфель не разрушит.Тем более msft , или такая как apple