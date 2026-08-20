АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 95

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А что нам говорит ЦБ повышением ставки это видимо то что ситуация не временная а видимо более долгосрочная.
 
transcendreamer #:

Шип-то понятно, потом отскочит, но торговый коридор изменится, и эффект храповика, есть такой в ценообразовании, и назад в прежние диапазоны уже может и не дать откатить, вот я про это, что диапазоны сдвинутся, скорее всего, и история это подтверждает.

Возможно для тех кто ничего вообще не сделал с рублями самое время превратить их в товары/услуги, пока не поздно... 

Да, инвестировать в всё что падает, истинно так.

разумеется

доллар по 60-70 может быть будем вспоминать :) какое то время возможно очень долго.

но как бы их и тратить будет некуда ,  граница в LOCK  т е получается даже для состоятельных граждан не особо будет интересен и не нужен

 

Интересно посмотреть сейчас Лондонскую биржу в виду того что Московская заморожена, и это даст раннюю оценку того как рынки оценили ситуация с новым ужесточением и заигрыванием в то-что-нельзя-называть... 

Сбер -75% а Норникель почти -60% Роснефть -45%

Что это нам даёт, какую информацию?

Если спроецировать эти проценты на рос.котировки Сбера например, то получим как раз где-то плюс-минус зацеп уровня 50, который предсказывали ранее как наихудший сценарий, от него и покупать, если дадут, ну или по ситуации.

Ждём веселья...

Всё будет хорошо 😁 ой нет всё будет плохо! 🤔 а... ну чем хуже тем лучше, вот! 😊

 

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PS ограничение действий нерезидентов как раз не случайно ввели, мы уже прекрасно понимаем, что эта грубая нерыночная мера призвана уменьшить панические продажи и падения, поэтому возможно действительно падение будет ограниченным из-за такого применения нерыночной силы...

[Удален]  
Там вроде как переговоры начались,  может договорятся до чего.
 
Конечно, рынки на это надеются, что это будет уже завершением [ужасной трагедии] и что дальнейшей [эскалации] не будет, и понятно что всё имеет свою цену, и сейчас рынок оценил грубо те последствия и ущерб исходя из известной информации, но вот может ли быть еще более сверхагрессивный сценарий, при котором Сбер будет заметно глубже уровня 50 это вопрос очень волнительный, я не рассчитывал что будет сильно хуже (то есть лучше😁) этого... Было бы интересно узнать мнение завсегдатаев....
 
 
 
Всем капиталистам профитов, безглючного исполнения, и хорошего настроения! С нами Πλοῦτος! 😉
 
transcendreamer #:

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PS ограничение действий нерезидентов как раз не случайно ввели, мы уже прекрасно понимаем, что эта грубая нерыночная мера призвана уменьшить панические продажи и падения

Как считаете, не повлияла ли и заморозка активов российских банков? Своего рода ответные санкции или компенсация убытков?

 

ЦБ приостановил проведение валютных интервенций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор не может их осуществлять из-за новых санкций ЕС и США. Вместо него продавать валюту на рынке теперь обязаны экспортеры

Банк России приостановил валютные интервенции. Он не проводил их в ходе торгов 28 февраля. Об этом во время своего выступления заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621cc0559a79477108efc465

Набиуллина объявила об остановке валютных интервенций
  • Антон Фейнберг
  • www.rbc.ru
ЦБ приостановил проведение валютных интервенций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор не может их осуществлять из-за новых санкций ЕС и США. Вместо него продавать валюту на рынке теперь обязаны экспортеры Банк России приостановил валютные интервенции. Он не проводил их в ходе торгов 28 февраля. Об этом во время своего...
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