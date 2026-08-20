АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 95
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Шип-то понятно, потом отскочит, но торговый коридор изменится, и эффект храповика, есть такой в ценообразовании, и назад в прежние диапазоны уже может и не дать откатить, вот я про это, что диапазоны сдвинутся, скорее всего, и история это подтверждает.
Возможно для тех кто ничего вообще не сделал с рублями самое время превратить их в товары/услуги, пока не поздно...
Да, инвестировать в всё что падает, истинно так.
разумеется
доллар по 60-70 может быть будем вспоминать :) какое то время возможно очень долго.
но как бы их и тратить будет некуда , граница в LOCK т е получается даже для состоятельных граждан не особо будет интересен и не нужен
Интересно посмотреть сейчас Лондонскую биржу в виду того что Московская заморожена, и это даст раннюю оценку того как рынки оценили ситуация с новым ужесточением и заигрыванием в то-что-нельзя-называть...
Сбер -75% а Норникель почти -60% Роснефть -45%
Что это нам даёт, какую информацию?
Если спроецировать эти проценты на рос.котировки Сбера например, то получим как раз где-то плюс-минус зацеп уровня 50, который предсказывали ранее как наихудший сценарий, от него и покупать, если дадут, ну или по ситуации.
Ждём веселья...
Всё будет хорошо 😁 ой нет всё будет плохо! 🤔 а... ну чем хуже тем лучше, вот! 😊
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PS ограничение действий нерезидентов как раз не случайно ввели, мы уже прекрасно понимаем, что эта грубая нерыночная мера призвана уменьшить панические продажи и падения, поэтому возможно действительно падение будет ограниченным из-за такого применения нерыночной силы...
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PS ограничение действий нерезидентов как раз не случайно ввели, мы уже прекрасно понимаем, что эта грубая нерыночная мера призвана уменьшить панические продажи и падения
Как считаете, не повлияла ли и заморозка активов российских банков? Своего рода ответные санкции или компенсация убытков?
ЦБ приостановил проведение валютных интервенций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор не может их осуществлять из-за новых санкций ЕС и США. Вместо него продавать валюту на рынке теперь обязаны экспортеры
Банк России приостановил валютные интервенции. Он не проводил их в ходе торгов 28 февраля. Об этом во время своего выступления заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621cc0559a79477108efc465