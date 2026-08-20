АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 39

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SP500

А на  мировых рынках  опытные старые быки тоже поднимают на рога молодых медвежат.

 

 
Yuriy Zaytsev #:

Ну если откатит , но не ниже чем уже было.

2020 если на месяцах смотреть -  то какая то небольшая ямка всего то на два месяца

А нынешний 2022 откат не заслуживает даже внимания , так себе маленький шип вниз недельный.

Ну так не 2020, а, например, 2008 надо смотреть. Точнее, на данный момент, где-то август 2007 :)

 
Yuriy Zaytsev #:

Ощущение что  уровень 75  прошьет как самурайская сабля разрежет падающий листок бумаги, уже ткнули в 75 , а дневные свечи даже не пытаются отбиваться вверх. Одна робкая попытка была 03.02.2022 , но ее бодро развернули.

( тут недельки )

При такой скорости падения может и 74 проскочить.

Завтра неранним утром посмотрим. Может и проскочить... 

 
Yuriy Zaytsev #:

SP500

А на  мировых рынках  опытные старые быки тоже поднимают на рога молодых медвежат.

 

Повторюсь. 


 
JRandomTrader #:

Ну так не 2020, а, например, 2008 надо смотреть. Точнее, на данный момент, где-то август 2007 :)

Вполне  допускаю что мы можем стоять на хае начала сильного движения вниз.  

Очень может быть    Jeremy Grantham  прав . Он будет весьма убедителен , если выйдет из всех своих long инвестиций и зашортит  на все помидоры SP500 и опубликует )  ( ну это как бы шутка в виде стеба конечно ) но с его стороны это будет и красиво и убедительно.

Он с какоuо времени об этом говорит ?

Да верно если на мировом фондовом то 2007-2009  


 
Алексей Тарабанов #:

Повторюсь. 


Допускаю!

Но тут нужно как то грандиозное событие ?

Например что бы  что бы APPLE отправила скажем 70% сотрудников в увольнение и сообщила что уходит с рынка мобильных устройств и меняет локацию офиса на какой то гараж в Купертино.

А Microdoft прекратила выпуск windows , и начала выпускать ну например матрешки. 

Это конечно стеб и юмор , но без серьезного события рынок вниз не пойдет.

Нужен или какой то новый вирус  - по сравнению с которым COVID покажется насморком , ну или Нефть в район  5 - 2$ 

 

Yuriy Zaytsev #:

Да верно если на мировом фондовом то 2007-2009  

А вот на эту картинку просто страшно смотреть. Тут не 2008-м, а 1929-м пахнет.

"Деревья не растут до неба."

 
JRandomTrader #:

А вот на эту картинку просто страшно смотреть. Тут не 2008-м, а 1929-м пахнет.

"Деревья не растут до неба."

Yuriy Zaytsev #:

Допускаю!

Но тут нужно как то грандиозное событие ?

Например что бы  что бы APPLE отправила скажем 70% сотрудников в увольнение и сообщила что уходит с рынка мобильных устройств и меняет локацию офиса на какой то гараж в Купертино.

А Microdoft прекратила выпуск windows , и начала выпускать ну например матрешки. 

Это конечно стеб и юмор , но без серьезного события рынок вниз не пойдет.

Нужен или какой то новый вирус  - по сравнению с которым COVID покажется насморком , ну или Нефть в район  5 - 2$ 

Юра, просто перегрев. На индикатор Баррета посмотри. Это же кошмар. 

Как объясняли кризис 2008: Не надо давать необеспеченный ипотечный кредит безработному одноногому негру. 

 
JRandomTrader #:

А вот на эту картинку просто страшно смотреть. Тут не 2008-м, а 1929-м пахнет.

"Деревья не растут до неба."

О кризисе 1929  достаточно много написано, 

Одна из причин , корпорации начали скупать акции и дули пузырь , вместо того что бы покупать оборудование расширять производство, вкладывать в реальность, а не в спекуляции на фонде.

( физ лица в этом потоке не представляли особой финансовой силы )

 
Yuriy Zaytsev #:

О кризисе 1929  достаточно много написано, 

Одна из причин , корпорации начали скупать акции и дули пузырь , вместо того что бы покупать оборудование расширять производство, вкладывать в реальность, а не в спекуляции на фонде.

( физ лица в этом потоке не представляли особой финансовой силы )

Нет. Все от всех закрылись. 

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