АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SP500
А на мировых рынках опытные старые быки тоже поднимают на рога молодых медвежат.
Ну если откатит , но не ниже чем уже было.
2020 если на месяцах смотреть - то какая то небольшая ямка всего то на два месяца
А нынешний 2022 откат не заслуживает даже внимания , так себе маленький шип вниз недельный.
Ну так не 2020, а, например, 2008 надо смотреть. Точнее, на данный момент, где-то август 2007 :)
Ощущение что уровень 75 прошьет как самурайская сабля разрежет падающий листок бумаги, уже ткнули в 75 , а дневные свечи даже не пытаются отбиваться вверх. Одна робкая попытка была 03.02.2022 , но ее бодро развернули.
( тут недельки )
При такой скорости падения может и 74 проскочить.
Завтра неранним утром посмотрим. Может и проскочить...
SP500
А на мировых рынках опытные старые быки тоже поднимают на рога молодых медвежат.
Повторюсь.
Ну так не 2020, а, например, 2008 надо смотреть. Точнее, на данный момент, где-то август 2007 :)
Вполне допускаю что мы можем стоять на хае начала сильного движения вниз.
Очень может быть Jeremy Grantham прав . Он будет весьма убедителен , если выйдет из всех своих long инвестиций и зашортит на все помидоры SP500 и опубликует ) ( ну это как бы шутка в виде стеба конечно ) но с его стороны это будет и красиво и убедительно.
Он с какоuо времени об этом говорит ?
Да верно если на мировом фондовом то 2007-2009
Повторюсь.
Допускаю!
Но тут нужно как то грандиозное событие ?
Например что бы что бы APPLE отправила скажем 70% сотрудников в увольнение и сообщила что уходит с рынка мобильных устройств и меняет локацию офиса на какой то гараж в Купертино.
А Microdoft прекратила выпуск windows , и начала выпускать ну например матрешки.
Это конечно стеб и юмор , но без серьезного события рынок вниз не пойдет.
Нужен или какой то новый вирус - по сравнению с которым COVID покажется насморком , ну или Нефть в район 5 - 2$
Yuriy Zaytsev #:
Да верно если на мировом фондовом то 2007-2009
А вот на эту картинку просто страшно смотреть. Тут не 2008-м, а 1929-м пахнет.
"Деревья не растут до неба."
А вот на эту картинку просто страшно смотреть. Тут не 2008-м, а 1929-м пахнет.
"Деревья не растут до неба."
Допускаю!
Но тут нужно как то грандиозное событие ?
Например что бы что бы APPLE отправила скажем 70% сотрудников в увольнение и сообщила что уходит с рынка мобильных устройств и меняет локацию офиса на какой то гараж в Купертино.
А Microdoft прекратила выпуск windows , и начала выпускать ну например матрешки.
Это конечно стеб и юмор , но без серьезного события рынок вниз не пойдет.
Нужен или какой то новый вирус - по сравнению с которым COVID покажется насморком , ну или Нефть в район 5 - 2$
Юра, просто перегрев. На индикатор Баррета посмотри. Это же кошмар.
Как объясняли кризис 2008: Не надо давать необеспеченный ипотечный кредит безработному одноногому негру.
А вот на эту картинку просто страшно смотреть. Тут не 2008-м, а 1929-м пахнет.
"Деревья не растут до неба."
О кризисе 1929 достаточно много написано,
Одна из причин , корпорации начали скупать акции и дули пузырь , вместо того что бы покупать оборудование расширять производство, вкладывать в реальность, а не в спекуляции на фонде.
( физ лица в этом потоке не представляли особой финансовой силы )
О кризисе 1929 достаточно много написано,
Одна из причин , корпорации начали скупать акции и дули пузырь , вместо того что бы покупать оборудование расширять производство, вкладывать в реальность, а не в спекуляции на фонде.
( физ лица в этом потоке не представляли особой финансовой силы )
Нет. Все от всех закрылись.