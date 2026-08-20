АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 117
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Тут болтают, что Интер РАО задумывается о делистинге.
https://www.kommersant.ru/doc/5258992
Решение по процентной ставке ФРС США 16.03.2022 21:00
Это Банк Англии
А Америкосы тут
https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-interest-rate-decision
Это Банк Англии
А Америкосы тут
https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-interest-rate-decision
опс. спасибо!
Я тут нашел где слегка порезвиться, а то очень скучно в биржевом отпуске.
ФРС оправдала ожидания. Немного повысили (на 0.25) ставку. По прогнозам планируют и дальше понемногу повышать ставку. Резко повышать опасаются.
https://www.finam.ru/publications/item/frs-ssha-povysila-prognoz-po-stavke-na-2022-god-do-1-9-20220316-215849
Интересно вот что
по GOLD-3.22
в Тинькове стакан показывают а в Открытии стакан почему то отключен сегодня.
Интересно вот что
по GOLD-3.22
в Тинькове стакан показывают а в Открытии стакан почему то отключен сегодня.
У меня есть стакан по GOLD-3.22 в Открытии.
Интересно вот что
по GOLD-3.22
в Тинькове стакан показывают а в Открытии стакан почему то отключен сегодня.
У меня есть стакан по GOLD-3.22 в Открытии.
Все стаканы есть, которые торгуются.
MT5 ?
MT5 ?
Именно.