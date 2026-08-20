АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 117

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Тут болтают, что Интер РАО задумывается о делистинге.

https://www.kommersant.ru/doc/5258992

«Интер РАО» может уйти с биржи
«Интер РАО» может уйти с биржи
  • 2022.03.15
  • Татьяна Дятел
  • www.kommersant.ru
По данным “Ъ”, «Интер РАО» разрабатывает возможность выкупа free float — более 34% капитала, чтобы провести делистинг с Московской биржи. Стоимость акций компании сильно упала, и весь free float можно оценить в 170 млрд руб. Но могут возникнуть проблемы с иностранными инвестфондами, держащими мелкие пакеты, которым сейчас запрещено выходить из...
 
Решение по процентной ставке ФРС США 16.03.2022 21:00
 
Yuriy Zaytsev #:
Решение по процентной ставке ФРС США 16.03.2022 21:00

Это Банк Англии

А Америкосы тут

https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-interest-rate-decision

Решение ФРС по процентной ставке - экономические данные США
Решение ФРС по процентной ставке - экономические данные США
  • www.mql5.com
Решение ФРС по процентной ставке (Fed Interest Rate Decision) выносится в заранее установленный срок в ходе голосования среди членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) о краткосрочных
 
prostotrader #:

Это Банк Англии

А Америкосы тут

https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/fed-interest-rate-decision

опс. спасибо!

Я тут нашел где слегка порезвиться, а то очень скучно в биржевом отпуске.


 

ФРС оправдала ожидания. Немного повысили (на 0.25) ставку. По прогнозам планируют и дальше понемногу повышать ставку. Резко повышать опасаются.

https://www.finam.ru/publications/item/frs-ssha-povysila-prognoz-po-stavke-na-2022-god-do-1-9-20220316-215849

ФРС США повысила прогноз по ставке на 2022 год до 1,9%
ФРС США повысила прогноз по ставке на 2022 год до 1,9%
  • www.finam.ru
Прогноз на 2023 год повышен до 2,8%
 

Интересно вот что 

по GOLD-3.22

в Тинькове стакан показывают а в Открытии стакан почему то отключен сегодня.

 
Yuriy Zaytsev #:

Интересно вот что 

по GOLD-3.22

в Тинькове стакан показывают а в Открытии стакан почему то отключен сегодня.

У меня есть стакан по GOLD-3.22 в Открытии.

 
Yuriy Zaytsev #:

Интересно вот что 

по GOLD-3.22

в Тинькове стакан показывают а в Открытии стакан почему то отключен сегодня.

Все стаканы есть, которые торгуются.
 
JRandomTrader #:

У меня есть стакан по GOLD-3.22 в Открытии.


Dmitriy Skub #:
Все стаканы есть, которые торгуются.

MT5 ?

 
Yuriy Zaytsev #:


MT5 ?

Именно.

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