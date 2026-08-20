АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 83
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Я то инвестор, завис в покупках. :) В убыток продавать не хочется. А короткими продажами не балуюсь, даже отключил на всех счетах маржинальную торговлю. Надо было наверно хеджироваться фьючерсами.
Если Вы инвестор, то выбрали не правильную стратегию инвестирования.
У меня есть два приятеля. Один купил Газпром ниже 150 руб. и уже много лет живет на дивиденты.
А другой купил более 200 руб. и через 11 лет, в 2021 году, только вышел :)
В любом случае, инвестор должен понимать, что акции, как и золото - это долгосрок, при
этом покупка акций должна совершаться на исторических минимумах цены.
Но никто ждать не хочет, или не умеет.
Добавлено
Чем хороши хеджирующие стратегии, да тем, что Вы защищены от любых катаклизмов
Включил роботов и понеслось....
Шикарный для ФОРЕКСа, и если руками торгуешь, а для роботов не очень.
Много не сделано для Срочного рынка.
+++
По поводу того, что умные люди знали всё заранее. Жириновский в декабрьском выступлении назвал 22 февраля 4 утра. Так и случилось. И я уверен, что он не слил секретную информацию, а озвучил своё мнение. Которое не озвучивали другие, кто "знал заранее". Он при всём своём весёлом имидже очень умный человек.
Не раз уже то что он говорит сбывается , как бы к нему кто как не относился.
При этом далеко не фанат этого политика, и мыть сапоги в Индийском океане нет желания.
Если Вы инвестор, то выбрали не правильную стратегию инвестирования.
У меня есть два приятеля. Один купил Газпром ниже 150 руб. и уже много лет живет на дивиденты.
А другой купил более 200 руб. и через 11 лет, в 2021 году, только вышел :)
В любом случае, инвестор должен понимать, что акции, как и золото - это долгосрок, при
этом покупка акций должна совершаться на исторических минимумах цены.
Но никто ждать не хочет, или не умеет.
Добавлено
Чем хороши хеджирующие стратегии, да тем, что Вы защищены от любых катаклизмов
Включил роботов и понеслось....
Блин +++
ПРри нулевом риске, это просто офигеть.
Если Вы инвестор, то выбрали не правильную стратегию инвестирования.
У меня есть два приятеля. Один купил Газпром ниже 150 руб. и уже много лет живет на дивиденты.
А другой купил более 200 руб. и через 11 лет, в 2021 году, только вышел :)
В любом случае, инвестор должен понимать, что акции, как и золото - это долгосрок, при
этом покупка акций должна совершаться на исторических минимумах цены.
Но никто ждать не хочет, или не умеет.
Добавлено
Чем хороши хеджирующие стратегии, да тем, что Вы защищены от любых катаклизмов
Включил роботов и понеслось....
Это результат на графике от хеджей такой?
Мои поздравления.
Это результат на графике от хеджей такой?
Мои поздравления.
это хедж
Если Вы инвестор, то выбрали не правильную стратегию инвестирования.
У меня есть два приятеля. Один купил Газпром ниже 150 руб. и уже много лет живет на дивиденты.
А другой купил более 200 руб. и через 11 лет, в 2021 году, только вышел :)
В любом случае, инвестор должен понимать, что акции, как и золото - это долгосрок, при
этом покупка акций должна совершаться на исторических минимумах цены.
Но никто ждать не хочет, или не умеет.
Добавлено
Чем хороши хеджирующие стратегии, да тем, что Вы защищены от любых катаклизмов
Включил роботов и понеслось....
Да..... Круть!!! Поздравления!!!
Край 02.03.2022
но по факту полагаю раньше
Если Вы инвестор, то выбрали не правильную стратегию инвестирования.
У меня есть два приятеля. Один купил Газпром ниже 150 руб. и уже много лет живет на дивиденты.
А другой купил более 200 руб. и через 11 лет, в 2021 году, только вышел :)
В любом случае, инвестор должен понимать, что акции, как и золото - это долгосрок, при
этом покупка акций должна совершаться на исторических минимумах цены.
Но никто ждать не хочет, или не умеет.
Добавлено
Чем хороши хеджирующие стратегии, да тем, что Вы защищены от любых катаклизмов
Включил роботов и понеслось....
Нормальная у меня стратегия. Газпром у меня был куплен по 160. С тех пор больше не докупался. Я на фонде всего только три года что бы купить большинство акций ни исторических минимумах надо иметь больший стаж. Про сроки я знаю портфель акций планирую держать минимум до пенсии, а мне до пенсии еще 20 лет трудиться :).