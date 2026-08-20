АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 8

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prostotrader #:

Может отложите вхождение до конца февраля?

пока только кеш выводится и заводится 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Когда?

А если полетит туда же курс рубля и начнутся банкротства? 

не знаю конечно

Ну вы даете :)) - мне назвать дату и время минутной свечи - которая отметит дно ?

p.s.

тут интересно вот что нефть продолжает идти к 90

 
Yuriy Zaytsev #:

не знаю конечно

Ну вы даете :)) - мне назвать дату и время минутной свечи - которая отметит дно ?

люблю оптимистов 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

люблю оптимистов 

ну это не оптимизм - я же не знаю время минутной свечи - самого дна

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Доиграеся...

Это обвал


А может быть не надо играть, а разумно торговать с 0 процентом риска?

Не много, конечно, всего 10% годовых, но "Курочка по зернышку клюет"...

 
prostotrader #:

А может быть не надо играть, а разумно торговать с 0 процентом риска?

Не много, конечно, всего 10% годовых, но "Курочка по зернышку клюет"...

С 0% риска торговать на фин рынках невозможно.

По определению

 
Dmytryi Nazarchuk #:

...

А если полетит туда же курс рубля и начнутся банкротства? 

вот что интересно

1 курс рубля конечно подскочил но не летит так как рынок -  цена нефти и газа не дает

2 при этом нефть прется к 90

3 и тут же рынок РФ летит к очередному дну  ( вкусному разумеется  - ну там где будем шинковать и складывать )

--

геополитику не обсуждаем - но сигнал именно от нее  и прекрасный - спасибо тем кто там поругаться решил ...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

С 0% риска торговать на фин рынках невозможно.

По определению

Поэтому Вы и доигрались, потому что не знаете как торговать!

 
prostotrader #:

Не много, конечно, всего 10% годовых, но "Курочка по зернышку клюет"...

А в чем вообще смысл торговать с результатом в 10% годовых в рублях, если депозит в банке даст 9,5%?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

С 0% риска торговать на фин рынках невозможно.

По определению

а если с хеджем ?

 у меня приличная часть портфеля в бакасах ( в импортных акциях) к примеру

и этот перекос  по РФ даже не унес портфель  в минус  - ну не может унести не получится

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