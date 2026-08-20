АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 8
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Может отложите вхождение до конца февраля?
пока только кеш выводится и заводится
Когда?
А если полетит туда же курс рубля и начнутся банкротства?
не знаю конечно
Ну вы даете :)) - мне назвать дату и время минутной свечи - которая отметит дно ?
p.s.
тут интересно вот что нефть продолжает идти к 90
не знаю конечно
Ну вы даете :)) - мне назвать дату и время минутной свечи - которая отметит дно ?
люблю оптимистов
люблю оптимистов
ну это не оптимизм - я же не знаю время минутной свечи - самого дна
Доиграеся...
Это обвал
А может быть не надо играть, а разумно торговать с 0 процентом риска?
Не много, конечно, всего 10% годовых, но "Курочка по зернышку клюет"...
А может быть не надо играть, а разумно торговать с 0 процентом риска?
Не много, конечно, всего 10% годовых, но "Курочка по зернышку клюет"...
С 0% риска торговать на фин рынках невозможно.
По определению
...
А если полетит туда же курс рубля и начнутся банкротства?
вот что интересно
1 курс рубля конечно подскочил но не летит так как рынок - цена нефти и газа не дает
2 при этом нефть прется к 90
3 и тут же рынок РФ летит к очередному дну ( вкусному разумеется - ну там где будем шинковать и складывать )
--
геополитику не обсуждаем - но сигнал именно от нее и прекрасный - спасибо тем кто там поругаться решил ...
С 0% риска торговать на фин рынках невозможно.
По определению
Поэтому Вы и доигрались, потому что не знаете как торговать!
Не много, конечно, всего 10% годовых, но "Курочка по зернышку клюет"...
А в чем вообще смысл торговать с результатом в 10% годовых в рублях, если депозит в банке даст 9,5%?
С 0% риска торговать на фин рынках невозможно.
По определению
а если с хеджем ?
у меня приличная часть портфеля в бакасах ( в импортных акциях) к примеру
и этот перекос по РФ даже не унес портфель в минус - ну не может унести не получится