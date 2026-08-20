АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 146

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Алексей Тарабанов #:

Опять не так. Как только валюта переходит в собственность Газпромбанка, она может быть заблокирована. До попытки продажи резидентам РФ за рубли. 

Юрий, в нынешней ситуации ничего не меняется, Россия теряет валютные платежи, а Европа - энергию. Дальше - кто кого. 

Но, это огромный задел на будущее. Весь экспорт за собственную валюту. 

До попытки продажи валюты за газ ещё не заплачено. До перевода рублей продавцу газа - за газ всё ещё не заплачено, это всё ещё деньги покупателя, лежащие в Газпромбанке. Не заплачено - нет газа.

 
JRandomTrader #:

До попытки продажи валюты за газ ещё не заплачено. До перевода рублей продавцу газа - за газ всё ещё не заплачено, это всё ещё деньги покупателя, лежащие в Газпромбанке. Не заплачено - нет газа.

Заплачено в момент конвертации евро и перевода рублей на счёт Газпрома. Можно поизголяться, разнося эти даты, но вряд-ли это сработает. 

Путин работает на будущее. Сейчас может не сработать. 

 
Alexey Viktorov #:

Специально для вас расскажу анекдот:

По просьбе автора темы анекдот удалён.

щет, не успел

но и этот пост уже тянет на юмор

;)

 

Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,40%

p.s.

Здорово.

Держу веер по акциям газовых компаний USA все в плюсе.

Но не забываю выходить и тут же на отскоках входить.


Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,40% От Investing.com
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,40% От Investing.com
  • ru.investing.com
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,40%
 

Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов вслед за США

Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов

Нефть дешевеет на ослаблении опасений дефицита


Рынок держит пока в районе 104 

в понедельник ожидаем ГЕП вниз



Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов вслед за США - Газета.Ru | Новости
Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов вслед за США - Газета.Ru | Новости
  • 2022.04.02
  • Иван Акимов
  • www.gazeta.ru
Свыше 30 стран согласились с предложением США высвободить нефть из своих стратегических резервов. Такое заявление в ходе выступления в Белом доме сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает «Пятый канал» . По его словам, такая мера поможет мировому рынку справиться со скачком цен, возникшим после решения президента РФ Владимира...
 

Имеет смысл  SELL  по Фьючерсу  BR-6.22 ( о чем писал ранее )

 

Нефтяной рынок остается в минусе, хотя и несколько успокоился после обвала в четверг, вызванного заявлением президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей нефти в течение полугода. На этой новости стоимость марки Brent в четверг упала на 5%, а WTI — на 7%. Заявление США ослабило опасения дефицита сырья на рынке.

p.s.

Все прекрасно умеют считать, 1 мл в течении полугода явно недостаточно

p.s.

Страны потребление нефти

США потребляет примерно  851,6 МЛ  в год  +1 -1 мл - смешная цифра в таких масштабах.

РЫНОК не обмануть ,  можно подшутить над старушкой возле метро  продающей пучок укропа за 100 руб., напугав ее миллионом баррелей, для нее любая цифра более 1000 уже страшно большая.

---

p.s.

Но тут есть тонкость - если США задалось целью снизить стоимость нефти - то скорее всего у них это получится, просто по одной причине это самая сильная экономика мира. 

поэтому сейчас основное направление по Фьючерсам нефти  это SELL

BR-6.22 - сейчас 101.09

ждем нефть на 90 затем на  80 и может ниже.

в пятницу лов зафиксирован 95,51

Вероятно  даже что США "закрутит  любовный роман с  Ираном"

Байдену логично было бы снять ВСЕ санкции с Ирана и выпустить его нефть на рынок.

 

Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!

  150 тыс доход  или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека 

   не призывают в армию

--

вообще правильно бы  добавить плюшек

  •   ВСЕМ давать бесплатное жилье!
  •   вообще убрать налог на 10  лучше  на 20  лет - даже 12% НДФЛ убрать
  •   бесплатный проезд на всех видах транспорта
  •   бесплатный бензин на заправках 
  •   бесплатный отдых на берегах НЕ только черного моря
  •   Продажа автомобилей по цене производителя
  • в каждом заведении бесплатный кофе и печенье
  • пиво в любом заведении бесплатно


и все!  через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows)  гарантирована!  - если нет ОТОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ!

 
Yuriy Zaytsev #:

вообще правильно бы  добавить плюшек

  •   ВСЕМ давать бесплатное жилье!
  •   вообще убрать налог на 10  лучше  на 20  лет - даже 12% НДФЛ убрать
  •   бесплатный проезд на всех видах транспорта
  •   бесплатный бензин на заправках 
  •   бесплатный отдых на берегах НЕ только черного моря
  •   Продажа автомобилей по цене производителя
  • в каждом заведении бесплатный кофе и печенье
  • пиво в любом заведении бесплатно

+Девочек

Yuriy Zaytsev #:

через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows)  гарантирована!

Верю

 
Yuriy Zaytsev #:

Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!

  150 тыс доход  или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека 

   не призывают в армию

--

вообще правильно бы  добавить плюшек

  •   ВСЕМ давать бесплатное жилье!
  •   вообще убрать налог на 10  лучше  на 20  лет - даже 12% НДФЛ убрать
  •   бесплатный проезд на всех видах транспорта
  •   бесплатный бензин на заправках 
  •   бесплатный отдых на берегах НЕ только черного моря
  •   Продажа автомобилей по цене производителя
  • в каждом заведении бесплатный кофе и печенье
  • пиво в любом заведении бесплатно


и все!  через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows)  гарантирована!  - если нет ОТОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ!

Можно я чуток подправлю…

  • бесплатный проезд на всех видах транспорта — кроме метро, городского наземного транспорта и такси
  • бесплатный бензин на заправках — только для автомобилей с дизельным двигателем
  • бесплатный отдых на берегах НЕ только черного моря — но и на южном берегу Белого моря
  • Продажа автомобилей по цене производителя — самолётов
Мне вспомнился фильм «Джек Восьмёркин американец», там о равноправии и бесплатных поездках. 
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