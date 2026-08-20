АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 146
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Опять не так. Как только валюта переходит в собственность Газпромбанка, она может быть заблокирована. До попытки продажи резидентам РФ за рубли.
Юрий, в нынешней ситуации ничего не меняется, Россия теряет валютные платежи, а Европа - энергию. Дальше - кто кого.
Но, это огромный задел на будущее. Весь экспорт за собственную валюту.
До попытки продажи валюты за газ ещё не заплачено. До перевода рублей продавцу газа - за газ всё ещё не заплачено, это всё ещё деньги покупателя, лежащие в Газпромбанке. Не заплачено - нет газа.
До попытки продажи валюты за газ ещё не заплачено. До перевода рублей продавцу газа - за газ всё ещё не заплачено, это всё ещё деньги покупателя, лежащие в Газпромбанке. Не заплачено - нет газа.
Заплачено в момент конвертации евро и перевода рублей на счёт Газпрома. Можно поизголяться, разнося эти даты, но вряд-ли это сработает.
Путин работает на будущее. Сейчас может не сработать.
Специально для вас расскажу анекдот:
По просьбе автора темы анекдот удалён.
щет, не успел
но и этот пост уже тянет на юмор
;)
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,40%
p.s.
Здорово.
Держу веер по акциям газовых компаний USA все в плюсе.
Но не забываю выходить и тут же на отскоках входить.
Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов вслед за США
Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов
Нефть дешевеет на ослаблении опасений дефицита
Рынок держит пока в районе 104
в понедельник ожидаем ГЕП вниз
Имеет смысл SELL по Фьючерсу BR-6.22 ( о чем писал ранее )
Нефтяной рынок остается в минусе, хотя и несколько успокоился после обвала в четверг, вызванного заявлением президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей нефти в течение полугода. На этой новости стоимость марки Brent в четверг упала на 5%, а WTI — на 7%. Заявление США ослабило опасения дефицита сырья на рынке.
p.s.
Все прекрасно умеют считать, 1 мл в течении полугода явно недостаточно
p.s.
Страны потребление нефти
США потребляет примерно 851,6 МЛ в год +1 -1 мл - смешная цифра в таких масштабах.
РЫНОК не обмануть , можно подшутить над старушкой возле метро продающей пучок укропа за 100 руб., напугав ее миллионом баррелей, для нее любая цифра более 1000 уже страшно большая.
---
p.s.
Но тут есть тонкость - если США задалось целью снизить стоимость нефти - то скорее всего у них это получится, просто по одной причине это самая сильная экономика мира.
поэтому сейчас основное направление по Фьючерсам нефти это SELL
BR-6.22 - сейчас 101.09
ждем нефть на 90 затем на 80 и может ниже.
в пятницу лов зафиксирован 95,51
Вероятно даже что США "закрутит любовный роман с Ираном"
Байдену логично было бы снять ВСЕ санкции с Ирана и выпустить его нефть на рынок.
Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!
150 тыс доход или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека
не призывают в армию
--
вообще правильно бы добавить плюшек
и все! через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows) гарантирована! - если нет ОТОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ!
вообще правильно бы добавить плюшек
+Девочек
через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows) гарантирована!
Верю
Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!
150 тыс доход или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека
не призывают в армию
--
вообще правильно бы добавить плюшек
и все! через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows) гарантирована! - если нет ОТОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ!
Можно я чуток подправлю…