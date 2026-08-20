АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 27

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Evgeny Belyaev #:

Давай отмазывайся теперь.)

Т е приход цены к цели + - 3 пункта не считается , :) ,  Ну блин.  Женя , я же не отец Иисуса , не могу я точно пункт в пункт.

Хорошо , давай попробуем спрогнозировать sp500 4991  ) ,  март  апрель май ?  Или все же в марте апреле мае sp500  пойдет в район 2700 ? 
 Ты за какой вариант? , я за то что он пойдет в сторону 4991 
 

С утра немного позитива.


Глава дипломатии ЕС Боррель приветствовал ответ США на предложения России по безопасности

 
Yuriy Zaytsev #:
Т е приход цены к цели + - 3 пункта не считается , :) ,  Ну блин.  Женя , я же не отец Иисуса , не могу я точно пункт в пункт.

Хорошо , давай попробуем спрогнозировать sp500 4991  ) ,  март  апрель май ?  Или все же в марте апреле мае sp500  пойдет в район 2700 ? 
 Ты за какой вариант? , я за то что он пойдет в сторону 4991 

Если 3 пункта до ТП - то не считается :)

 
JRandomTrader #:

Если 3 пункта до ТП - то не считается :)

:) ОК

ладно буду в  следующий раз  так -  цена вероятно дойдет в район 400

тогда  зачет  ?

 

RTS как то не очень желает вниз идти интересно как закроется день



сбер пробил последние 2 лова , и шипом кольнул ниже 8-й ,  но  на текущий момент выше 8-й ЕМА.  

 

Сберофьюч рисует разворот вверх на H1 и H4, а на D1 - потенциальный разворот вниз. Думается, в точку реального разворота D1 мы ещё не пришли.

Но, опять же, ни я, ни мои роботы это видение не торгуем.

 
JRandomTrader #:

Сберофьюч рисует разворот вверх на H1 и H4, а на D1 - потенциальный разворот вниз. Думается, в точку реального разворота D1 мы ещё не пришли.

Но, опять же, ни я, ни мои роботы это видение не торгуем.

Больше и в основном смотрю на д1 вначале недели и месяцы.

Потом уже  на ТФ поменьше  , что бы получше зайти  , когда есть идея куда войти,

Но акции в шорт не гоняю по ним только бай.

 

VISA зажигает 6 дней подряд

не уверен , но есть желание встретить закрытие частичное или полное пока в районе 260

по прогнозам пишут 265-284 разные аналитики


 

Кстати интересно ведет себя ALRS такое ощущение, что ее особо не парит RTS и какая то там разворотная модель по другим бумагам РФ , бумага продолжает находится находится в зоне покупок. по 8-я ема + Close Open D1

Уже защищена стопом, цель пока не выставил.  Акция аристократическая - из набора голубых фишек.

В портфеле инвестора по идее вызывает гордость, особенно того инвестора , который вогнал ее в портфель в 2013

 
https://www.youtube.com/watch?v=JlEGU2ypr1Q
Calling a Super Bubble: Front Row With Jeremy Grantham
Calling a Super Bubble: Front Row With Jeremy Grantham
  • 2022.01.26
  • www.youtube.com
For almost a half-century, value-investing icon Jeremy Grantham has been calling market bubbles. Now, he says U.S. stocks are in a “super bubble,” only the f...
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