АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 27
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С утра немного позитива.
Глава дипломатии ЕС Боррель приветствовал ответ США на предложения России по безопасности
Т е приход цены к цели + - 3 пункта не считается , :) , Ну блин. Женя , я же не отец Иисуса , не могу я точно пункт в пункт.
Если 3 пункта до ТП - то не считается :)
Если 3 пункта до ТП - то не считается :)
:) ОК
ладно буду в следующий раз так - цена вероятно дойдет в район 400
тогда зачет ?
RTS как то не очень желает вниз идти интересно как закроется день
сбер пробил последние 2 лова , и шипом кольнул ниже 8-й , но на текущий момент выше 8-й ЕМА.
Сберофьюч рисует разворот вверх на H1 и H4, а на D1 - потенциальный разворот вниз. Думается, в точку реального разворота D1 мы ещё не пришли.
Но, опять же, ни я, ни мои роботы это видение не торгуем.
Сберофьюч рисует разворот вверх на H1 и H4, а на D1 - потенциальный разворот вниз. Думается, в точку реального разворота D1 мы ещё не пришли.
Но, опять же, ни я, ни мои роботы это видение не торгуем.
Больше и в основном смотрю на д1 вначале недели и месяцы.
Потом уже на ТФ поменьше , что бы получше зайти , когда есть идея куда войти,
Но акции в шорт не гоняю по ним только бай.
VISA зажигает 6 дней подряд
не уверен , но есть желание встретить закрытие частичное или полное пока в районе 260
по прогнозам пишут 265-284 разные аналитики
Кстати интересно ведет себя ALRS такое ощущение, что ее особо не парит RTS и какая то там разворотная модель по другим бумагам РФ , бумага продолжает находится находится в зоне покупок. по 8-я ема + Close Open D1
Уже защищена стопом, цель пока не выставил. Акция аристократическая - из набора голубых фишек.
В портфеле инвестора по идее вызывает гордость, особенно того инвестора , который вогнал ее в портфель в 2013