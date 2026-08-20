АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 98
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На Лондоне просто расписки, сами акции находятся в нашем НРД. В свете прошедших событий подозреваю, что эти расписки уже ни на что не годные. Лондонские денди просто в панике пытаются скинуть эти бумажки тем кто еще не в теме.
Понятно что расписки это производные, но они тем не менее показывают возможную рыночную оценку в моменте, и если бы не было ограничительных нерыночных мер, то не было бы гигантского спреда Москва-Лондон скорее всего и продавали бы и здесь и тут, по сути это проблема резидентов проблемного региона с заблокированным остановленным рынком которые теперь оторваны от реального рынка, а не проблема остального мира, лондонские денди могут спекулировать и получать лучшие цены, а московские денди не могут, и опасность как уже упоминали ранее в том что рынок может вообще расщепиться и закуклиться по типу как в СССР изолированном от мира, если эти нерыночные меры станут перманентными.
На счет указа. Получается, что фактически этим указом президент разрешил не выплачивать внешние долги номинированные в валюте. В дальнейшем могут заставить их расплачиваться с нами за сырье и энергоресурсы рублями.
Не думаю что следует так трактовать указ, давайте перечитаем, пункт 3а говорит что запрещены валютные операции связанные с предоставлением валютных займов нерезидентам, то есть нельзя выдавать кредиты, это очевидно для того чтобы не маскировать переводы под невозвратные кредиты.
В этом пункте ключевое слово "предоставление", и вложенная в него семантика, какой именно набор финансово-хозяйственных операций заложено в это слово.
Ограничений по существующим контрактам не введено явным образом, так что нет оснований думать будто бы можно просто никогда ничего не платить 😁
Но это неточно 😊 и разные мнения высказывают сейчас... нужны официальные разъяснения от ЦБ...
И даже если временно нет возможности платить, то это не означает что долг сам собой испаряется.
Долг останется просто зависшим долгом до момента финансовой разблокировки.
Блумберг кстати в числе прочих предположил что это означает что РФ не будет платить, но это неправильная линия рассуждений, я думаю.
Некоторые мысли по этому поводу можно почитать здесь: https://www.bfm.ru/news/494116
Мне не понятно зачем частному физ. лицу держать доллары если в нашей стране на них ни чего купить нельзя. Только если вы часто ездите за границу.
Как минимум за границей нужны, да, а во-вторых, и мне уже просто лень повторяться, что Вы просто теряете на девальвации, ваши рубли обесцениваются и покупательная способность снижается, это должно быть самоочевидно.
Валюта страхует от таких рисков лучше чем даже действия ЦБ, просто продаете по хорошему курсу свои запасы и радуетесь.
Точно также с золотом, Вы ведь ничего не можете купить на золото, верно? Но это нормальный страхующий актив.
Сидя в рублях Вы уже потеряли 25-30% своего total wealth. Неужели это непонятно?
Возможно еще не почувствовали этого, так как не все ритейловые цены отразили это, ибо магазины торгуют пока из текущего стока запасов, но электроника уже подорожала как раз на 30% - совпадение? - не думаю... в последующих периодах будет сказываться это прежде всего на всем импорте, он будет дороже, так как бизнес не будет продавать себе в убыток и заложит эффект валютную переоценку в цены, из истории это все знают как было...
Кто-то скажет, что мол тогда буду покупать только продукцию исключительного локального производства, но даже она будет дорожать, потому что скажем вот сельхозпродукция в своем производственном цикле может использовать технику зарубежную, заводы могут использовать компоненты и даже станки зарубежного производства, обслуживание и ремонты которых будут связаны с импортными компонентами, так и автомобили, и так далее, экономические цепочки сейчас очень сложные чтобы так просто отсечь национальное и внешнее производство.
Всё тлен 😊
из будущего пишешь нам?
;)
Я из параллельной мультивселенной 😁
Ошибся, 28 февраля конечно же.
Сорямба.
Чем грозит перевод акций с биржевого не внебиржевой рынок?
Никто не знает?
Чем грозит перевод акций с биржевого не внебиржевой рынок?
Откатом в прошлый век, внезапно? Без стандартных лотов, без единых правил торгов, без единого регламента исполнения, без нормальных стаканов, только адресные заявки чтобы совпадали по объему и цене, отсутствие единого гаранта-организатора, необходимость самостоятельно регистрировать права в депозитариях, риски недобросовестного контрагента, высокие спреды, низкая ликвидность, свои местечковые цены. Но теоретически более высокая доходность.
Никто не знает?
пойдёте ногами в банк сделку заключать
Брокер исполняет доливочный ордер. Финикия. II тысячелетие до н. э.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc
В 2022 году Минфин направит на приобретение акций российских эмитентов до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Первым об этом сообщил Телеграм-канал «Майский Указ», информацию РБК подтвердил источник в правительстве.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/03/2022/621e03c09a7947f7a58bb8bc
И говорят "...если рынки откроются 6 марта..."
И говорят "...если рынки откроются 6 марта..."
6 марта это воскресенье :)
6 марта это воскресенье :)