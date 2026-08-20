АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 254
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RTS хорошо пробил дно.
Самое время покупать или ждать второе дно в подарок.
RTS хорошо пробил дно.
Самое время покупать или ждать второе дно в подарок.
:) 21-го февраля президент должен что то сказать и Госдумалка с Советом Федерации внеплановое заседание 22 февраля запланировала. В преддверии этих событий похоже спекулянты кроют длинные позиции особенно те кто с плечом. Плюс еще годовщина, сами знаете чего, на многих форумах народ что то ожидает к этим датам и строят различные теории на эту тему. Да и выходные там длинные будут аж 4-ре дня.
:) 21-го февраля президент должен что то сказать и Госдумалка с Советом Федерации внеплановое заседание 22 февраля запланировала. В преддверии этих событий похоже спекулянты кроют длинные позиции особенно те кто с плечом. Плюс еще годовщина, сами знаете чего, на многих форумах народ что то ожидает к этим датам и строят различные теории на эту тему. Да и выходные там длинные будут аж 4-ре дня.
Да, весьма вероятно второе дно может приехать в подарок.
С утра фьючерсы в зеленой зоне
Большая часть идет вверх
зажигает Калужская сбытовая компания
Сырье
Энергетика
Началась раздача подарков.
С утра практически все идет в зеленую зону.