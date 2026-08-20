АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 148
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Тикеты Газ Нефть USA
А кто то помнит такие операционки ?
Рафос
Фодос
Инмос
А кто то помнит такие операционки ?
Рафос
Фодос
Инмос
Первые две, смутно.
Первые две, смутно.
Рафос Фодос , полностью копированные ОС с операционки RT-11 ( Сша)
По сути эти две операционки на 100% , это операционная система RT-11 USA созданная на PDP-11. А PDP-11 в СССР это полностью копированная СМ-4 и Электроника-60
Когда впервые увидел LSI-11 , это была одноплатная Микро ЭВМ прототип PDP-11 , принял решение переходить с инженера электронщика в инженера программиста.
В принципе это уже была ремонтно не пригодная персоналка. Даже плата с дорожками уже была многолслойная , что практически мало подразумевало ремонт.
И в конце 80 уже принимал участие в разработке специализированной операционной системы реального времени :) , для LSI-11 , правда называлась она Электроника 60
А уже в 90х и нулевых профессия электронщика вымирала как мамонты.
Инмос - это по сути один в один тот самый знаменитый UNIX-6 , от которого и пошла ветка UNIX-LINUX систем , вообще UNIX был рожден еще на PDP-7
Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов вслед за США
Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов
Нефть дешевеет на ослаблении опасений дефицита
Рынок держит пока в районе 104
в понедельник ожидаем ГЕП вниз
Пока не могу проверить новость по 30 стран, которые согласились сбросить на рынок нефть.
Хочется увидеть этот список и какое то подтверждение.
Страны - потребители распечатали стратегические резервы нефти
Сильнейший шип , в истории нефти такого шипа не было ни разу.
И вот тут вопрос , если энергетический кризис еще и не начался , то весьма интересно будет ли НЕФТЬ прошибать какой то детский смешной уровень 147,50 образца 2008
НОВОСТИ
В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо
С начала марта средняя цена на горючее увеличилась на 15 процентов
А газ даже не начинал еще по взрослому идти вверх
вероятно впереди еще ощупает 17,000
что будет с паровым отоплением
Сильнейший шип , в истории нефти такого шипа не было ни разу.
И вот тут вопрос , если энергетический кризис еще и не начался , то весьма интересно будет ли НЕФТЬ прошибать какой то детский смешной уровень 147,50 образца 2008
откуда такая дезинформация???????????????