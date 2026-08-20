АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 148

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Тикеты  Газ Нефть USA

 

А кто то помнит такие операционки ?

Рафос

Фодос

Инмос 

 
Yuriy Zaytsev #:

А кто то помнит такие операционки ?

Рафос

Фодос

Инмос 

Первые две, смутно.

 
Edgar Akhmadeev #:

Первые две, смутно.

Рафос Фодос , полностью копированные ОС с  операционки RT-11 ( Сша)

По сути эти две операционки на 100% , это операционная система RT-11 USA созданная на PDP-11. А PDP-11 в СССР  это полностью копированная  СМ-4  и Электроника-60 

Когда впервые увидел  LSI-11 , это была одноплатная Микро ЭВМ  прототип PDP-11 ,  принял решение  переходить с инженера электронщика в инженера программиста.

В принципе это уже была  ремонтно не пригодная персоналка. Даже плата с дорожками уже была многолслойная , что практически мало подразумевало ремонт.

И в конце 80 уже принимал участие в разработке специализированной операционной системы реального времени :) , для LSI-11 , правда называлась она Электроника 60

А уже в 90х и нулевых профессия электронщика вымирала как мамонты. 

Инмос - это по сути один в один тот самый знаменитый  UNIX-6  ,  от которого и пошла ветка UNIX-LINUX систем , вообще UNIX был рожден еще на PDP-7 

 
Yuriy Zaytsev #:

Более 30 стран согласились высвободить нефть из резервов вслед за США

Страны МЭА приняли решение о высвобождении нефти из резервов

Нефть дешевеет на ослаблении опасений дефицита


Рынок держит пока в районе 104 

в понедельник ожидаем ГЕП вниз



Пока не могу проверить новость по 30 стран, которые согласились сбросить на рынок нефть.

Хочется увидеть этот список и какое то подтверждение.

Страны - потребители распечатали стратегические резервы нефти

Страны - потребители распечатали стратегические резервы нефти
Страны - потребители распечатали стратегические резервы нефти
  • 2021.11.23
  • neftegaz.ru
Москва, 23 ноя - ИА Neftegaz.RU . Соединенные Штаты высвободят 50 млн барр. нефти из Стратегического нефтяного резерва США, чтобы: Нефть начнет поступать на рынок в середине-конце декабря, заявили в Белом доме. Так, согласно данным ведомства: 32 млн барр.нефти в форме обмена, который необходимо будет заменить в ближайшие годы; продажи еще 18...
 

Сильнейший шип , в истории нефти такого шипа не было ни разу.

И вот тут вопрос , если  энергетический кризис еще и не начался , то весьма  интересно будет ли НЕФТЬ прошибать какой то детский смешной уровень 147,50  образца 2008



 
08 МАРТА, 23:32
1 МИН.

В США рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо

 С начала марта средняя цена на горючее увеличилась на 15 процентов


Цены на бензин США - Исторические данные (USD/литр)
Автомобильные новости России и мира — Пульс — Motor
Автомобильные новости России и мира — Пульс — Motor
  • motor.ru
Российские и мировые автомобильные новости. Все самые свежие события из мира автомобилей и последние результаты автоспортивных событий на Motor.ru
 

А газ даже не начинал еще по взрослому идти вверх

вероятно впереди еще ощупает 17,000 

что будет с паровым отоплением



 
Yuriy Zaytsev #:

Сильнейший шип , в истории нефти такого шипа не было ни разу.

И вот тут вопрос , если  энергетический кризис еще и не начался , то весьма  интересно будет ли НЕФТЬ прошибать какой то детский смешной уровень 147,50  образца 2008


откуда такая дезинформация???????????????


 
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина ПОКИДАЕТ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ — сообщили в пресс-службе компании.
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