АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 232
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Судя по графикам еще возможно падение фондовых индексов.
Закрыл в ручную CSCO Cisco — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий
Здравствуйте. Кто закрывал ИИС в открытии, подскажите, как выгодней получается - распродать акции и перевести деньги на обычный счёт или не продавать акции, а перевести непосредственно ценные бумаги?
За перевод бумаг брокеры как правило комиссию гребут и она примерно от 300 руб за каждое поручение. Уточните ваши издержки при переводе у вашего брокера. При переводе у вас должен сохранится срок владения и если после перевода вы продадите бумаги которыми владели более 3-х лет, то можно воспользоваться льготой долгосрочного владения. Посчитайте что выгодно.
Сделка по акциям PG -Procter & Gamble
Сделка по SPY-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Сделка по SPY-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
С какой целью вы публикуете здесь свои картинки?
С какой целью вы публикуете здесь свои картинки?
В будущем возможно будут сигналы, сейчас обсуждение рынка и текущей ситуации , с точки зрения макроэкономики и техники
В будущем возможно будут сигналы, сейчас обсуждение рынка и текущей ситуации
Рекламная акция?
Рекламная акция?
Ну можно и так сказать, но пока обсуждение ситуации на рынке с реальным примером