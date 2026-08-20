АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 232

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Волатильность #VIX и #UVXY 50 и 100 дневные циклы

Судя по графикам еще возможно падение фондовых индексов.


 

Закрыл в ручную CSCO  Cisco — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий


 
Здравствуйте. Кто закрывал ИИС в открытии, подскажите, как выгодней получается - распродать акции и перевести деньги на обычный счёт или не продавать акции, а перевести непосредственно ценные бумаги?
 
diman1982 #:
Здравствуйте. Кто закрывал ИИС в открытии, подскажите, как выгодней получается - распродать акции и перевести деньги на обычный счёт или не продавать акции, а перевести непосредственно ценные бумаги?

За перевод бумаг брокеры как правило комиссию гребут и она примерно от 300 руб за каждое поручение. Уточните ваши издержки при переводе у вашего брокера. При переводе у вас должен сохранится срок владения и если после перевода вы продадите бумаги которыми владели более 3-х лет, то можно воспользоваться льготой долгосрочного владения. Посчитайте что выгодно. 

 

Сделка по акциям PG -Procter & Gamble


 

Сделка по SPY-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)


 
mixail789 mixajlof #:

Сделка по SPY-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)


С какой целью вы публикуете здесь свои картинки?

 
Sergey Chalyshev #:

С какой целью вы публикуете здесь свои картинки?

В будущем возможно будут сигналы, сейчас обсуждение рынка и текущей ситуации , с точки зрения макроэкономики и техники 

 
mixail789 mixajlof #:

В будущем возможно будут сигналы, сейчас обсуждение рынка и текущей ситуации

Рекламная акция?

 
Sergey Chalyshev #:

Рекламная акция?

Ну можно и так сказать, но  пока обсуждение ситуации на рынке  с реальным примером 

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