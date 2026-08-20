АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 234
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
GAZP взлетел неплохо
Слухи пошли, что газпром выплатит промежуточные дивиденды. Вернее совет директоров рекомендовал. Опять в газике движуха похожая на инсайдерскую торговлю. Новость о рекомендациях СД газпрома опубликована после закрытия рынка.
Кто то из правления газпрома похвастался, что газпром за первую половину 22 года заработал 2,5 триллиона рублей. Если 50% заплатят то это будет 1,25 триллиона, на акцию где то примерно 52 рубля если я не ошибся в расчетах.
...
Я неделю назад восстановил половину своей позиции по газпрому. Купил опять по 175 :)
GAZP взлетел неплохо
Дивиденты платить будут 51,03 руб
Слухи пошли, что газпром выплатит промежуточные дивиденды. Вернее совет директоров рекомендовал. Опять в газике движуха похожая на инсайдерскую торговлю. Новость о рекомендациях СД газпрома опубликована после закрытия рынка.
Кто то из правления газпрома похвастался, что газпром за первую половину 22 года заработал 2,5 триллиона рублей. Если 50% заплатят то это будет 1,25 триллиона, на акцию где то примерно 52 рубля если я не ошибся в расчетах.
...
Я неделю назад восстановил половину своей позиции по газпрому. Купил опять по 175 :)
так они же отказались, прогноз был, проголосовали, но из-за ситуации в мире и инвестировании в строительство новой турбоветки - решили не выплачивать
так они же отказались, прогноз был, проголосовали, но из-за ситуации в мире и инвестировании в строительство новой турбоветки - решили не выплачивать
Ну да отказались, но это было летом и дивы были за 21 год. А эти вроде как промежуточные за первое полугодие 22 года. Что там задумали пока не ясно может эти дивы опять на ГОСА не утвердят. Но на графике, судя по динамике и объемам торгов, прямым текстом написано, что вчера газик разогнали инсайдеры. Новость о решении СД была опубликована уже после закрытия рынка. А сегодня на открытии уже тарили обычные инвесторы и спекулянты и возможно еще шортистов крыли по маржинколам. В дополнении ко всему сейчас началась конвертации ДР газпрома в акции к сентябрю она закончится поэтому вероятность что утвердят повышается. Еще с октября газпром запускает опционную программу для долгосрочной мотивации своих топ-менеджеров. Хорошая идея давно пора вместо огромных премий награждать менеджеров опционами. Тогда сотрудники будут заинтересованы в росте капитализации компании. В американских соединенных штатах такая практика уже давно применяется.
Сделка по индексу YM-Промышленный индекс Доу Джонса
Сделка по индексу TF-Russell 2000 – биржевой индекс , отражающий динамику изменения стоимости акций 2000 средних и малых компаний на фондовом рынке США
Мои мысли по акции SIE-Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи .
Сделка по SIE у инструмента произошла более глубокая коррекция, что дало возможность зайти по более выгодной цене.
забавно, купил акции 3 мес. назад и не пойму что там творится, почти каждый день смена тенденции, день в плюс, второй в минус
вчера весь состав в портфеле был вплюс, и один только мтс был в минусе, сегодня ровно наоборот все в минусе, мтс в плюсе)
забавно, купил акции 3 мес. назад и не пойму что там творится, почти каждый день смена тенденции, день в плюс, второй в минус
вчера весь состав в портфеле был вплюс, и один только мтс был в минусе, сегодня ровно наоборот все в минусе, мтс в плюсе)
Если купили на долгий срок, то не чего на них смотреть каждый день.