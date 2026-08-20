АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 65

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Yuriy Zaytsev #:

Российский рынок акций открылся ростом


Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,5%, затем он ускорил рост до 1,18%.

По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 528,63 пункта, но к 07:10 мск ускорил рост до 3 552,41 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,51%, до $92,5 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $89,45 за баррель.

По оценкам «БКС мир инвестиций», 18 февраля индекс Мосбиржи может формир

оваться в диапазоне 3 425-3 575 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 руб.

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Yuriy Zaytsev #:

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Затариваеся по полной?

 
Сдаётся мне джентльмены, что вот вот начнётся блицкриг по зачистка мятежных графств.  Это активирует вежливых людей на границе, со всеми вытекающими для рубля и рос. активов последствиями. Ситуевина патовая и никто не желает подвинуться, хоть на чуть-чуть. 
 
sibirqk #:
Сдаётся мне джентльмены, что вот вот начнётся блицкриг по зачистка мятежных графств.  Это активирует вежливых людей на границе, со всеми вытекающими для рубля и рос. активов последствиями. Ситуевина патовая и никто не желает подвинуться, хоть на чуть-чуть. 

О боже, опять доллар по 200 рублей

 
В понедельник выяснится, что всё как и было и российские акции вверх!
;)
PS. Забыл совсем: самое время глянуть в MetaTrader5 и прикупить российских акций!
 
Edgar Akhmadeev #:

О боже, опять доллар по 200 рублей

Двести вряд ли, это будет уже перебор. Сто более реально, имхо конечно. А вот нефть вполне до полутора сотен добежать сможет, как мне кажется. 
 

Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.

Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Затариваеся по полной?

Утренний щенячий оптимизм быстро сдержали боевые медведи вышедшие на тропу войны в 10 утра,  сразу же сплавил этим большим медведям недожаренные стейки и присоединился к ним.

С утра быстро перевернулся , уже отбил с лихвой, все закрыл уже ,  а то вдруг в понедельник проснемся , а  RTS с ГЕПОМ за хай 2022 года.

Это один из 5 инструментов , по всем зацепил почти весь день.


 

Уолл-стрит снижается из-за опасений об Украине

(Рейтер) - Американские фондовые индексы снижаются в пятницу, в то время как инвесторы с осторожностью следят за ростом напряженности в Украине в преддверии длинных выходных.

Запад предупреждает, что наращивание военной мощи России у границ Украины продолжается и вторжение возможно в любое время, самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики на востоке Украины сообщили об эвакуации жителей.

"Эти геополитические опасения необязательно оказывают прямое влияние на рынки капитала, но могут создавать неопределенность", — сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth.

"Никто не хочет уходить на длинные выходные с чрезмерными рисками".

Индекс Dow Jones к 19:04 МСК снизился на 0,57% до 34.117,79 пункта, индекс S&P 500 - на 0,72% до 4.348,54​ пункта, а Nasdaq - на 1,29% до 13.539,79 пункта.

(Сьюзен Мэтью и Девик Джейн в Бангалоре, перевела Ольга Д

DJI Индекс Dow Jones - Investing.com
DJI Индекс Dow Jones - Investing.com
  • 2022.02.18
  • ru.investing.com
Уолл-стрит снижается из-за опасений об Украине (Рейтер) - Американские фондовые индексы снижаются в пятницу, в то время как инвесторы с осторожностью следят за ростом напряженности в Украине в преддверии длинных выходных....
 

Сценарий образца 2008  по Кемской волости не исключается.

И тогда все резко вниз и надолго.

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