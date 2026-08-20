АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 65
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Российский рынок акций открылся ростом
Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,5%, затем он ускорил рост до 1,18%.
По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 528,63 пункта, но к 07:10 мск ускорил рост до 3 552,41 пункта.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,51%, до $92,5 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $89,45 за баррель.
По оценкам «БКС мир инвестиций», 18 февраля индекс Мосбиржи может формир
оваться в диапазоне 3 425-3 575 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75,8-77,3 руб.
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Затариваеся по полной?
Сдаётся мне джентльмены, что вот вот начнётся блицкриг по зачистка мятежных графств. Это активирует вежливых людей на границе, со всеми вытекающими для рубля и рос. активов последствиями. Ситуевина патовая и никто не желает подвинуться, хоть на чуть-чуть.
О боже, опять доллар по 200 рублей
О боже, опять доллар по 200 рублей
Господа капиталисты, не секрет что всегда следует иметь резерв на тот случай, если будут давать еще лучшие цены для закупки (чтобы не купить сразу много и слишком рано) и наверное большинство здесь присутствующих в своих безусловно благородных позывах вероятно жаждут военного конфликта и санкционных действий, чтобы закупать качественных эмитентов на падениях, это вполне понятно, но вот уровни закупок и распределения объемов (прогрессия закупок) очевидно зависят от оценки глубины максимального падения, поэтому было бы интересно узнать ваше мнение о пределах падения например на индексе РТС или для сбера.
Развивая эту тему в сторону количественного исследования, а не простого перетирания политических новостей, было бы интересно рассмотреть концепт нескольких вероятных уровней/градиентов и вообще подходы к оценке этих уровней/градиентов, может быть кто-то предложит какие-то оригинальные идеи на тему как оценить три сигмы для отклонения вниз в текущих условиях, ну понятно же что можно просто сетку натянуть почти до нуля и дисциплинированно, сидя ровно, закупать по уровням, но возможно есть иные более изощренные подходы?
Затариваеся по полной?
Утренний щенячий оптимизм быстро сдержали боевые медведи вышедшие на тропу войны в 10 утра, сразу же сплавил этим большим медведям недожаренные стейки и присоединился к ним.
С утра быстро перевернулся , уже отбил с лихвой, все закрыл уже , а то вдруг в понедельник проснемся , а RTS с ГЕПОМ за хай 2022 года.
Это один из 5 инструментов , по всем зацепил почти весь день.
Уолл-стрит снижается из-за опасений об Украине
(Рейтер) - Американские фондовые индексы снижаются в пятницу, в то время как инвесторы с осторожностью следят за ростом напряженности в Украине в преддверии длинных выходных.
Запад предупреждает, что наращивание военной мощи России у границ Украины продолжается и вторжение возможно в любое время, самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики на востоке Украины сообщили об эвакуации жителей.
"Эти геополитические опасения необязательно оказывают прямое влияние на рынки капитала, но могут создавать неопределенность", — сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth.
"Никто не хочет уходить на длинные выходные с чрезмерными рисками".
Индекс Dow Jones к 19:04 МСК снизился на 0,57% до 34.117,79 пункта, индекс S&P 500 - на 0,72% до 4.348,54 пункта, а Nasdaq - на 1,29% до 13.539,79 пункта.
(Сьюзен Мэтью и Девик Джейн в Бангалоре, перевела Ольга Д
Сценарий образца 2008 по Кемской волости не исключается.
И тогда все резко вниз и надолго.