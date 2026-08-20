АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 51
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Хочешь поговорить о знании географии и международного права российским МИДом?
Ой нет :-) , только не это. Еще вчера посмеялся, второй раз боюсь могу поперхнуться ) попивая утренний кофе.
( зато возможно Лизз Транс гораздо лучше разбирается в математике чем мидовские приколисты )
Лучше поговорим о красоте которая с утра наметилась , фондовый рынок РФ уже готовится к объявлению повышения ставки!
рано утром перевернул все позы по фью
стал наглым медведем
рано утром перевернул все позы по фью
стал наглым медведем
Мои роботы отстопились и пока выжидают.
Мои роботы отстопились и пока выжидают.
были в лонге от вчера ?
были в лонге от вчера ?
Да. Часть закрылась ещё вечером, часть сегодня.
Ашинскому метзаводу глубоко пофиг какая то там ставка ЦБ ( сегодня он зажигает на РФ фонде )
Статистика по инфляции в США шокировала всех, включая ФРС
Похоже, по уровню инфляции США решили бросить вызов уже не только РФ, но и непревзойденной по мастерству инфляционной активности Турции. Как говорится, если уж быть впереди планеты всей, то во всем.
Шучу, конечно. Турцию перегнать невозможно. А вот РФ… реально.
Означает ли это в перспективе вероятность миграции с материка Северная Америка через оба океана в два параллельных потока, в благополучную Россию ?
На Ашинском метзаводе все прекрасно и видимо скоро будет нехватка рабочей силы.
Медвежий рынок - более динамичен.
Вошел и через час , два , три, четыре или через день возникает столько шоколада , что может начать сносить крышу.
Бычий рынок на фонде больше подходит для пенсионеров.
Медвежий для молодых дерзких наглых молодых парней и девушек.
Набиулина надела брошь с изображением весов!
Блин , где бы найти знакомого , который с самого утра мог бы в светлом коридоре ЦБ рассматривать в какой брошке нынче Набиулина.
И тут же в телеграмм или в ватсап инсайд.
p.s.
Брошь весы Набиулиной символизирует баланс в денежной политике , зачем тогда трогать ставку ?
Пожалуй этот сигнал лучше воспринимать как рекомендацию гражданам
при походе на рынок носить с собой весы и перевешивать продаваемые товары.
тревожные медвежьи сигналы по фундаменту.
Сильнейший сигнал который никакая брошка не сможет перебить , США решили и уже уверены, что вот вот начинается "компания"
p.s.
Робкая бычья надежда
Если уже в понедельник станет ясно что марш планируется в сторону казарм , отскочим вверх прилично.
p.s.
медвежий сигнал
Дипломаты не смогли договорится, пообщались министры обороны.
p.s.
дали 48 часов это до понедельника