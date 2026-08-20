АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 51

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Dmytryi Nazarchuk #:

Хочешь поговорить о знании географии и международного права российским МИДом?

Ой нет :-) , только не это. Еще вчера посмеялся,   второй раз боюсь могу поперхнуться ) попивая утренний кофе. 

  (  зато возможно Лизз Транс  гораздо лучше разбирается в математике  чем мидовские приколисты )

Лучше поговорим о красоте которая с утра наметилась , фондовый рынок РФ уже готовится к объявлению повышения ставки! 



 

рано утром перевернул все позы по фью 

стал наглым медведем

 
Yuriy Zaytsev #:

рано утром перевернул все позы по фью 

стал наглым медведем

Мои роботы отстопились и пока выжидают.

 
JRandomTrader #:

Мои роботы отстопились и пока выжидают.

были в лонге от вчера ?

 
Yuriy Zaytsev #:

были в лонге от вчера ?

Да. Часть закрылась ещё вечером, часть сегодня.

 

Ашинскому метзаводу глубоко пофиг какая то там ставка ЦБ ( сегодня он зажигает на РФ фонде )

 

Статистика по инфляции в США шокировала всех, включая ФРС

Похоже, по уровню инфляции США решили бросить вызов уже не только РФ, но и непревзойденной по мастерству инфляционной активности Турции. Как говорится, если уж быть впереди планеты всей, то во всем.
Шучу, конечно. Турцию перегнать невозможно. А вот РФ… реально.


Означает ли это в перспективе вероятность миграции с материка Северная Америка через оба океана в два параллельных потока,   в благополучную  Россию ?

На  Ашинском метзаводе все прекрасно и видимо скоро будет нехватка рабочей силы.

 

Медвежий рынок -  более динамичен.

Вошел и через час , два , три, четыре  или через день возникает столько шоколада , что может начать сносить крышу.

Бычий рынок на фонде  больше подходит для пенсионеров.

Медвежий для молодых дерзких наглых молодых парней и девушек.

 

Набиулина надела брошь с изображением весов! 

Блин , где бы найти знакомого , который с самого утра мог бы в светлом коридоре ЦБ рассматривать в какой брошке нынче Набиулина.

И тут же в телеграмм или в ватсап инсайд. 

p.s.

Брошь весы Набиулиной символизирует баланс в денежной политике , зачем тогда трогать ставку ? 

Пожалуй этот сигнал лучше воспринимать как рекомендацию  гражданам 

при походе на рынок носить с собой весы и перевешивать продаваемые товары.

 

тревожные  медвежьи сигналы по фундаменту.

Сильнейший сигнал который никакая брошка не сможет перебить , США решили и уже уверены,  что вот вот начинается "компания"

p.s.

Робкая бычья надежда

Если уже в понедельник станет ясно что марш планируется в сторону казарм , отскочим вверх прилично.

p.s.

медвежий сигнал

Дипломаты не смогли договорится, пообщались министры обороны. 

p.s.

дали 48 часов это до понедельника

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