АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 147
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Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!
150 тыс доход или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека
не призывают в армию
--
вообще правильно бы добавить плюшек
и все! через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows) гарантирована! - если нет ОТОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ!
Есть же уже BolgenOS
Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!
150 тыс доход или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека
не призывают в армию
Если быть точнее то "льготная ипотека" и "не призывают в армию" только тех у кого "150 тыс доход или 100 тыс в обычных населенных пунктах". То есть айтишник уже должен столько зарабатывать.
Я тоже с заголовка возрадовался :(
Есть же уже BolgenOS
Вот отличная для начала - удобна с перехода с windows.
https://redos.red-soft.ru/product/red-os/
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вчера ещё wine обновился на 7.5.2
Вот отличная для начала - удобна с перехода с windows.
https://redos.red-soft.ru/product/red-os/
Придумать и написать ОС полбеды. Но потом надо учесть привычки пользователей и распространённость программ. Если скажем комп для бухгалтера и там нужно только 1С запускать, то любая ебунта подойдёт. Версия 1C для этих ебунт уже давно есть. А в игрушки играть нужна винда. Или я совсем отстал на столько, что вообще не представляю сколько сейчас сетевых игр. А МТ5 будет-ли сделана большой вопрос… Или колобродить с вайном… не лучший вариант, на мой взгляд.
Придумать и написать ОС полбеды. Но потом надо учесть привычки пользователей и распространённость программ. Если скажем комп для бухгалтера и там нужно только 1С запускать, то любая ебунта подойдёт. Версия 1C для этих ебунт уже давно есть. А в игрушки играть нужна винда. Или я совсем отстал на столько, что вообще не представляю сколько сейчас сетевых игр. А МТ5 будет-ли сделана большой вопрос… Или колобродить с вайном… не лучший вариант, на мой взгляд.
мт5 отлично работает! В игры не играю - вроде пишут, что работают тоже нормально.
мт5 отлично работает! В игры не играю - вроде пишут, что работают тоже нормально.
Без вайна работает?
Без вайна работает?
Нет! через Wine - работает отлично! И сама ОС очень похожа на Windows - папки да и всё остальное схоже
Нет! через Wine - работает отлично! И сама ОС очень похожа на Windows - папки да и всё остальное схоже
Да вопрос-то не в папках, хоть я привык к тотал командеру. Мне хватило Win3-11 если правильно помню версию. Когда сначала надо было запустить DOS потом эту хрень… Но всё-же возможность иметь 2-3 запущенных программы привлекало. А Win95 можно было установить только предварительно установив DOS и запустив её. Однажды беседовал в директором компании по сборке компов: Спрашиваю: Если DOS это операционная система и Win95 тоже ОС, то почему Win95 нельзя установить на чистый хард? Ответ был расплывчатый, но вскоре сделали Win98 и всё встало на свои места. Видимо я чуток поторопился, в компании мелкомягких работают люди поумнее меня.
Хоть-бы кто-то попытался объяснить почему нельзя сделать ОС чтобы любая программа для Win могла запускаться без проблем и дополнительных ПО…
В общем я пока не готов к переходу на другую ОС……………
Да вопрос-то не в папках, хоть я привык к тотал командеру. Мне хватило Win3-11 если правильно помню версию. Когда сначала надо было запустить DOS потом эту хрень… Но всё-же возможность иметь 2-3 запущенных программы привлекало. А Win95 можно было установить только предварительно установив DOS и запустив её. Однажды беседовал в директором компании по сборке компов: Спрашиваю: Если DOS это операционная система и Win95 тоже ОС, то почему Win95 нельзя установить на чистый хард? Ответ был расплывчатый, но вскоре сделали Win98 и всё встало на свои места. Видимо я чуток поторопился, в компании мелкомягких работают люди поумнее меня.
Хоть-бы кто-то попытался объяснить почему нельзя сделать ОС чтобы любая программа для Win могла запускаться без проблем и дополнительных ПО…
В общем я пока не готов к переходу на другую ОС……………
Да! переход на другую ось не очень хорошее чувство. Думал не получится привыкнуть - но не чего , притерпелось за месяц - и вроде начала нравится, может и-за-того, что она наша.
Нет! через Wine - работает отлично! И сама ОС очень похожа на Windows - папки да и всё остальное схоже
из линейки линуховых по ходу