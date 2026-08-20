АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 147

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Yuriy Zaytsev #:

Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!

  150 тыс доход  или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека 

   не призывают в армию

--

вообще правильно бы  добавить плюшек

  •   ВСЕМ давать бесплатное жилье!
  •   вообще убрать налог на 10  лучше  на 20  лет - даже 12% НДФЛ убрать
  •   бесплатный проезд на всех видах транспорта
  •   бесплатный бензин на заправках 
  •   бесплатный отдых на берегах НЕ только черного моря
  •   Продажа автомобилей по цене производителя
  • в каждом заведении бесплатный кофе и печенье
  • пиво в любом заведении бесплатно


и все!  через 3-5 лет своя операционная система ( круче чем windows)  гарантирована!  - если нет ОТОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ!

Есть же уже BolgenOS

[Удален]  
Yuriy Zaytsev #:

Работкам ИТ компаний РФ дают зеленый свет!

  150 тыс доход  или 100 тыс в обычных населенных пунктах и льготная ипотека 

   не призывают в армию

Если быть точнее то "льготная ипотека" и "не призывают в армию" только тех у кого  "150 тыс доход  или 100 тыс в обычных населенных пунктах". То есть айтишник уже должен столько зарабатывать.

Я тоже  с заголовка возрадовался :(

[Удален]  
Aleksey Nikolayev #:

Есть же уже BolgenOS

Вот отличная для начала - удобна с перехода с windows.

https://redos.red-soft.ru/product/red-os/  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вчера ещё wine обновился на 7.5.2

Снимок экрана в 2022-04-02 17-52-44

 
SanAlex #:

Вот отличная для начала - удобна с перехода с windows.

https://redos.red-soft.ru/product/red-os/  

Придумать и написать ОС полбеды. Но потом надо учесть привычки пользователей и распространённость программ. Если скажем комп для бухгалтера и там нужно только 1С запускать, то любая ебунта подойдёт. Версия 1C для этих ебунт уже давно есть. А в игрушки играть нужна винда. Или я совсем отстал на столько, что вообще не представляю сколько сейчас сетевых игр. А МТ5 будет-ли сделана большой вопрос… Или колобродить с вайном… не лучший вариант, на мой взгляд.

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Придумать и написать ОС полбеды. Но потом надо учесть привычки пользователей и распространённость программ. Если скажем комп для бухгалтера и там нужно только 1С запускать, то любая ебунта подойдёт. Версия 1C для этих ебунт уже давно есть. А в игрушки играть нужна винда. Или я совсем отстал на столько, что вообще не представляю сколько сейчас сетевых игр. А МТ5 будет-ли сделана большой вопрос… Или колобродить с вайном… не лучший вариант, на мой взгляд.

мт5 отлично работает! В игры не играю - вроде пишут, что работают тоже нормально.

 
SanAlex #:

мт5 отлично работает! В игры не играю - вроде пишут, что работают тоже нормально.

Без вайна работает?

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Без вайна работает?

Нет! через Wine - работает отлично! И сама ОС очень похожа на Windows - папки да и всё остальное схоже 

Снимок экрана в 2022-04-02 18-41-20.

 
SanAlex #:

Нет! через Wine - работает отлично! И сама ОС очень похожа на Windows - папки да и всё остальное схоже 


Да вопрос-то не в папках, хоть я привык к тотал командеру. Мне хватило Win3-11 если правильно помню версию. Когда сначала надо было запустить DOS потом эту хрень… Но всё-же возможность иметь 2-3 запущенных программы привлекало. А Win95 можно было установить только предварительно установив DOS и запустив её. Однажды беседовал в директором компании по сборке компов: Спрашиваю: Если DOS  это операционная система и Win95 тоже ОС, то почему Win95 нельзя установить на чистый хард? Ответ был расплывчатый, но вскоре сделали Win98 и всё встало на свои места. Видимо я чуток поторопился, в компании мелкомягких работают люди поумнее меня.

Хоть-бы кто-то попытался объяснить почему нельзя сделать ОС чтобы любая программа для Win могла запускаться без проблем и дополнительных ПО… 

В общем я пока не готов к переходу на другую ОС……………

[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Да вопрос-то не в папках, хоть я привык к тотал командеру. Мне хватило Win3-11 если правильно помню версию. Когда сначала надо было запустить DOS потом эту хрень… Но всё-же возможность иметь 2-3 запущенных программы привлекало. А Win95 можно было установить только предварительно установив DOS и запустив её. Однажды беседовал в директором компании по сборке компов: Спрашиваю: Если DOS  это операционная система и Win95 тоже ОС, то почему Win95 нельзя установить на чистый хард? Ответ был расплывчатый, но вскоре сделали Win98 и всё встало на свои места. Видимо я чуток поторопился, в компании мелкомягких работают люди поумнее меня.

Хоть-бы кто-то попытался объяснить почему нельзя сделать ОС чтобы любая программа для Win могла запускаться без проблем и дополнительных ПО… 

В общем я пока не готов к переходу на другую ОС……………

Да! переход на другую ось не очень хорошее чувство. Думал не получится привыкнуть - но не чего , притерпелось за месяц - и вроде начала нравится, может и-за-того, что она наша.

 
SanAlex #:

Нет! через Wine - работает отлично! И сама ОС очень похожа на Windows - папки да и всё остальное схоже 

из линейки линуховых по ходу 

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