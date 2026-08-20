АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 94

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev #:

спасибо - главное что бы не фейк

просто работаю сегодня, надо обновить очередной релиз по работе.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых

Подробнее на РБК:

Ну какой фейк, это оф данные ЦБ, можно зайти на сайт и убедиться, вряд ли они там шутить будут так 😄

Мера символичная и показывает сходство с предыдущими эпизодами в истории, как бы намекающая...

Пропорции как видим тоже схожие что неиллюзорно указывает на (всем понятно что)

Комментарии в 16 часов будут, но вряд ли мы услышим что-то исключительное...

 

Сегодня не 1 апреля?

https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621bfb999a794721e9597df1

Кадыров дал политикам срок «до 31 февраля» для отказа от санкций
Кадыров дал политикам срок «до 31 февраля» для отказа от санкций
  • Татьяна Зыкина
  • www.rbc.ru
В случае отказа от выполнения требований глава Чечни пригрозил ввести санкции. Он предложил закрыть воздушное пространство республики, заморозить на ее территории активы в рублях и признать, что английского чая не существует Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен...
 
Yuriy Zaytsev #:

Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Мне нравится эти аккуратные эвфемизмы 😁

 
PapaYozh #:

Сегодня не 1 апреля?

https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621bfb999a794721e9597df1

Феноменальный ассиметричный ответ, мировые рынки в панике! 🤣

 

В общем сегодня не торговый день. 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28022022_130000SUP_MEAS28022022_124202.htm

 
transcendreamer #:

Мне нравится эти аккуратные эвфемизмы 😁


Надо филигранно ходить по лезвию босыми ногами )
 
Yuriy Zaytsev #:

Надо филигранно ходить по лезвию босыми ногами )
И какие выводы можно сделать с точки зрения торговли из того факта , что ЦБ подняли ставку?
 
Yuriy Zaytsev #:

Надо филигранно ходить по лезвию босыми ногами )

Да не... я про другое... про то то что даже эти 20% не дадут вероятно компенсации бедствующим холдерам неблагополучной валюты... 

Ну вот предположим что сейчас уже сформировалась середина нового диапазона на минуточку (хотя это еще вероятно не так)

Я взял грубо середину прошлого диапазона и провел price range до текущей цены приблизительно:


Если предположить что на этом всё остановится (на самом деле видимо нет) то уже сейчас вынужденные заложники рубля потеряли и можно посчитать сколько:


Сбережения/капитал обесценились на четверть. У всех. Сразу. А также будущие их доходы.

Это колоссальный поток денег, который и будет основным перераспределением, стоимостным итогом всех этих событий, которое обсуждали ранее.

Кто выигрывает и кто проигрывает в этой ситуации вполне понятно, поэтому умолчим.

Но самое удивительное что в этой ситуации есть и добровольные холдеры рубля, эти удивительные люди конечно, веруны в чудо...

Цены (розничные) еще не в полной мере отразили новую реальность, пока скакнула электроника и авто, остальное будет подтягиваться...

Переоценка активов и потоков доходов - вот это главный центральный фактор любых подобных событий, а вовсе не новостной шум кто-где-кого-нагнул.

Продолжаю придерживаться предположения что верхний край торгового диапазона еще не сформировался, так как проекция из прошлого раза известных событий была и больше, а сейчас "сила волнения и дискомфорта" (назовём это таким обтекаемым термином) еще и выше.

Продавать валюту имеет смысл лишь порциями и против паникующей толпы и только для того чтобы скупать супердешевые российские активы.

 
transcendreamer #:

Мне нравится эти аккуратные эвфемизмы 😁

Я стараюсь филигранно ходить босыми ногами по острому лезвию :) что бы не порезаться. 

Ну ,  тут только принять курс сбера - кстати он кажется сейчас равен 1$ на лондонской бирже

в РФ курс порядка 100руб в настоящий момент в том же сбере

курс сбера официальный сейчас застыл в терминале на 132

т е каких то 32 разница кроме того он ходил уже на 90.

Подумаешь засветит шипом еще раз потом отлетит.

Как бы после пережитых двух переворотов , 3 дефолтов  алгоритм действий понятен.

Из опыта ,  это самое шикарное время для инвестиций.

 
Yuriy Zaytsev #:

Я стараюсь филигранно ходить босыми ногами по острому лезвию :) что бы не порезаться. 

Ну ,  тут только принять курс сбера - кстати он кажется сейчас равен 1$ на лондонской бирже

в РФ курс порядка 100руб в настоящий момент в том же сбере

курс сбера официальный сейчас застыл в терминале на 132

т е каких то 32 разница кроме того он ходил уже на 90.

Подумаешь засветит шипом еще раз потом отлетит.

Как бы после пережитых двух переворотов , 3 дефолтов  алгоритм действий понятен.

Из опыта ,  это самое шикарное время для инвестиций.

Шип-то понятно, потом отскочит, но торговый коридор изменится, и эффект храповика, есть такой в ценообразовании, и назад в прежние диапазоны уже может и не дать откатить, вот я про это, что диапазоны сдвинутся, скорее всего, и история это подтверждает.

Возможно для тех кто ничего вообще не сделал с рублями самое время превратить их в товары/услуги, пока не поздно... 

Да, инвестировать в всё что падает, истинно так.

1...87888990919293949596979899100101...294
Новый комментарий