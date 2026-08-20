АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 94
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спасибо - главное что бы не фейк
просто работаю сегодня, надо обновить очередной релиз по работе.ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых
Подробнее на РБК:
Ну какой фейк, это оф данные ЦБ, можно зайти на сайт и убедиться, вряд ли они там шутить будут так 😄
Мера символичная и показывает сходство с предыдущими эпизодами в истории, как бы намекающая...
Пропорции как видим тоже схожие что неиллюзорно указывает на (всем понятно что)
Комментарии в 16 часов будут, но вряд ли мы услышим что-то исключительное...
Сегодня не 1 апреля?
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621bfb999a794721e9597df1
Резкое повышение ключевой ставки, пояснили в ЦБ, приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
Мне нравится эти аккуратные эвфемизмы 😁
Сегодня не 1 апреля?
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621bfb999a794721e9597df1
Феноменальный ассиметричный ответ, мировые рынки в панике! 🤣
В общем сегодня не торговый день.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=28022022_130000SUP_MEAS28022022_124202.htm
Мне нравится эти аккуратные эвфемизмы 😁
Да не... я про другое... про то то что даже эти 20% не дадут вероятно компенсации бедствующим холдерам неблагополучной валюты...
Ну вот предположим что сейчас уже сформировалась середина нового диапазона на минуточку (хотя это еще вероятно не так)
Я взял грубо середину прошлого диапазона и провел price range до текущей цены приблизительно:
Если предположить что на этом всё остановится (на самом деле видимо нет) то уже сейчас вынужденные заложники рубля потеряли и можно посчитать сколько:
Сбережения/капитал обесценились на четверть. У всех. Сразу. А также будущие их доходы.
Это колоссальный поток денег, который и будет основным перераспределением, стоимостным итогом всех этих событий, которое обсуждали ранее.
Кто выигрывает и кто проигрывает в этой ситуации вполне понятно, поэтому умолчим.
Но самое удивительное что в этой ситуации есть и добровольные холдеры рубля, эти удивительные люди конечно, веруны в чудо...
Цены (розничные) еще не в полной мере отразили новую реальность, пока скакнула электроника и авто, остальное будет подтягиваться...
Переоценка активов и потоков доходов - вот это главный центральный фактор любых подобных событий, а вовсе не новостной шум кто-где-кого-нагнул.
Продолжаю придерживаться предположения что верхний край торгового диапазона еще не сформировался, так как проекция из прошлого раза известных событий была и больше, а сейчас "сила волнения и дискомфорта" (назовём это таким обтекаемым термином) еще и выше.
Продавать валюту имеет смысл лишь порциями и против паникующей толпы и только для того чтобы скупать супердешевые российские активы.
Мне нравится эти аккуратные эвфемизмы 😁
Я стараюсь филигранно ходить босыми ногами по острому лезвию :) что бы не порезаться.
Ну , тут только принять курс сбера - кстати он кажется сейчас равен 1$ на лондонской бирже
в РФ курс порядка 100руб в настоящий момент в том же сбере
курс сбера официальный сейчас застыл в терминале на 132
т е каких то 32 разница кроме того он ходил уже на 90.
Подумаешь засветит шипом еще раз потом отлетит.
Как бы после пережитых двух переворотов , 3 дефолтов алгоритм действий понятен.
Из опыта , это самое шикарное время для инвестиций.
Я стараюсь филигранно ходить босыми ногами по острому лезвию :) что бы не порезаться.
Ну , тут только принять курс сбера - кстати он кажется сейчас равен 1$ на лондонской бирже
в РФ курс порядка 100руб в настоящий момент в том же сбере
курс сбера официальный сейчас застыл в терминале на 132
т е каких то 32 разница кроме того он ходил уже на 90.
Подумаешь засветит шипом еще раз потом отлетит.
Как бы после пережитых двух переворотов , 3 дефолтов алгоритм действий понятен.
Из опыта , это самое шикарное время для инвестиций.
Шип-то понятно, потом отскочит, но торговый коридор изменится, и эффект храповика, есть такой в ценообразовании, и назад в прежние диапазоны уже может и не дать откатить, вот я про это, что диапазоны сдвинутся, скорее всего, и история это подтверждает.
Возможно для тех кто ничего вообще не сделал с рублями самое время превратить их в товары/услуги, пока не поздно...
Да, инвестировать в всё что падает, истинно так.