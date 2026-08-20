АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 115

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Vitalii Ananev #:

Еще неделя выходных.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=12032022_190912inf.htm

Чудесно , теперь ясно  видимо что ранее 18 марта ничего не случится.

Хотя есть предположение что 18 марта это какой то оптимистичный вариант.

 
Yuriy Zaytsev #:

Xудесно , теперь ясно  видимо что ранее 18 марта ничего не случится.

Хотя есть предположение что 18 марта это какой то оптимистичный вариант.

16 марта ФРС заседает. Все говорит о том, что им надо повышать процентную ставку. Иначе рост инфляции только ускорится. Повышение ставки приведет к повышению стоимости обслуживания огромного долга. Им нужно что то такое замутить что бы обнулить долг или кого нибудь грабануть (кандидат на грабеж европа) ,что бы оттянуть нехорошие последствия. 

https://www.kommersant.ru/doc/5239580
ФРС подтверждает ставку
ФРС подтверждает ставку
  • 2022.03.02
  • Татьяна Едовина
  • www.kommersant.ru
Федеральная резервная система (ФРС) США утвердилась в намерении повысить ключевую ставку уже через две недели, на мартовском заседании, сообщил вчера глава регулятора Джером Пауэлл. Он отметил, что военная операция на Украине и санкции против РФ могут иметь «крайне неопределенные последствия», поэтому далее ФРС будет действовать аккуратно...
 
Andrey Miguzov #:

У Вас на скрине опцион.

фьючерсы здесь - https://www.moex.com/ru/derivatives/

Для каждого из контрактов если зайти - будет вся инфа в таблице. Учитывая ситуацию на рынке - может резко меняться. Обратите внимание на примечание с 2мя **

спс щас вижу - раньше по моему не было... (не видел :-) хотя вроде смотрел куда надо


 
Vitalii Ananev #:

16 марта ФРС заседает. Все говорит о том, что им надо повышать процентную ставку. Иначе рост инфляции только ускорится. Повышение ставки приведет к повышению стоимости обслуживания огромного долга. Им нужно что то такое замутить что бы обнулить долг или кого нибудь грабануть (кандидат на грабеж европа) ,что бы оттянуть нехорошие последствия. 

https://www.kommersant.ru/doc/5239580

ихмо: повышение ставки ФРС судя по ситуации неизбежно

 
Yuriy Zaytsev #:

ихмо: повышение ставки ФРС судя по ситуации неизбежно

на фоне текущей волатильности и нестабильности, повышение ставки может не оказать влияния вообще и будет бесполезным. Ещё и нет ясности что привнесли тотальные ограничения, статистики ещё нет - я бы на их месте не трогал ставку до прояснения. 

 
Maxim Kuznetsov #:

на фоне текущей волатильности и нестабильности, повышение ставки может не оказать влияния вообще и будет бесполезным. Ещё и нет ясности что привнесли тотальные ограничения, статистики ещё нет - я бы на их месте не трогал ставку до прояснения. 

страховка в виде повышения ставки - необходимость. Но соглашусь, сложная и не однозначная ситуация. Думаю повысят маркерно, совсем чуть чуть.

 
Радио бизнес фм ,
Торги на следующей неделе   будут закрыты включая  18.03
P.s.
 ещё одна неделя отдыха от рынка. 
   
 
Maxim Kuznetsov #:

на фоне текущей волатильности и нестабильности, повышение ставки может не оказать влияния вообще и будет бесполезным. Ещё и нет ясности что привнесли тотальные ограничения, статистики ещё нет - я бы на их месте не трогал ставку до прояснения. 


Сп500 интересно где и когда  поймает дно.
 
Yuriy Zaytsev #:

Сп500 интересно где и когда  поймает дно.
Та это понять несложно - Сп500 сформирует дно, когда ФРС закончит цикл ужесточения. А вот когда она его закончит - вопрос интересный.
 

Комментарии ЦБ

https://www.kommersant.ru/doc/5258294

Тем временем кто то 14 марта на внебиржевом рынке продал Газпром по 377 руб.

https://www.moex.com/ru/expit/trades.aspx

Центробанк впервые за три недели прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже
Центробанк впервые за три недели прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже
  • 2022.03.14
  • Коммерсантъ
  • www.kommersant.ru
Центробанк России не открывает торги на Мосбирже в секции фондового рынка, чтобы решить вопросы, обеспечивающие стабильность финансовой системы России. Также в Центробанке считают, что открытие биржи в сегодняшней экономической ситуации приведет «к эмоциональным действиям инвесторов» и «к неоправданным потерям». Об этом заявили в пресс-службе...
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