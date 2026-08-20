АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 115
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Еще неделя выходных.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=12032022_190912inf.htm
Чудесно , теперь ясно видимо что ранее 18 марта ничего не случится.
Хотя есть предположение что 18 марта это какой то оптимистичный вариант.
Xудесно , теперь ясно видимо что ранее 18 марта ничего не случится.
Хотя есть предположение что 18 марта это какой то оптимистичный вариант.
16 марта ФРС заседает. Все говорит о том, что им надо повышать процентную ставку. Иначе рост инфляции только ускорится. Повышение ставки приведет к повышению стоимости обслуживания огромного долга. Им нужно что то такое замутить что бы обнулить долг или кого нибудь грабануть (кандидат на грабеж европа) ,что бы оттянуть нехорошие последствия.https://www.kommersant.ru/doc/5239580
У Вас на скрине опцион.
фьючерсы здесь - https://www.moex.com/ru/derivatives/
Для каждого из контрактов если зайти - будет вся инфа в таблице. Учитывая ситуацию на рынке - может резко меняться. Обратите внимание на примечание с 2мя **
спс щас вижу - раньше по моему не было... (не видел :-) хотя вроде смотрел куда надо
16 марта ФРС заседает. Все говорит о том, что им надо повышать процентную ставку. Иначе рост инфляции только ускорится. Повышение ставки приведет к повышению стоимости обслуживания огромного долга. Им нужно что то такое замутить что бы обнулить долг или кого нибудь грабануть (кандидат на грабеж европа) ,что бы оттянуть нехорошие последствия.https://www.kommersant.ru/doc/5239580
ихмо: повышение ставки ФРС судя по ситуации неизбежно
ихмо: повышение ставки ФРС судя по ситуации неизбежно
на фоне текущей волатильности и нестабильности, повышение ставки может не оказать влияния вообще и будет бесполезным. Ещё и нет ясности что привнесли тотальные ограничения, статистики ещё нет - я бы на их месте не трогал ставку до прояснения.
на фоне текущей волатильности и нестабильности, повышение ставки может не оказать влияния вообще и будет бесполезным. Ещё и нет ясности что привнесли тотальные ограничения, статистики ещё нет - я бы на их месте не трогал ставку до прояснения.
страховка в виде повышения ставки - необходимость. Но соглашусь, сложная и не однозначная ситуация. Думаю повысят маркерно, совсем чуть чуть.
на фоне текущей волатильности и нестабильности, повышение ставки может не оказать влияния вообще и будет бесполезным. Ещё и нет ясности что привнесли тотальные ограничения, статистики ещё нет - я бы на их месте не трогал ставку до прояснения.
Комментарии ЦБ
https://www.kommersant.ru/doc/5258294
Тем временем кто то 14 марта на внебиржевом рынке продал Газпром по 377 руб.
https://www.moex.com/ru/expit/trades.aspx