АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 203
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Количество компаний, которые отложили или отменили планы финансирования (IPO, SPO, размещение бондов, кредитование, M&A), увеличилось до 200 с 21 февраля 2022 года.
За последние 2 дня наблюдались рекордные за всю историю наблюдений (со времен кризиса 2008г.) программы на продажу.
За последние 2 дня наблюдались рекордные за всю историю наблюдений (со времен кризиса 2008г.) программы на продажу.
Вполне ожидаемо. Только один вопрос, почему так поздно? По всем показателям это должно было начаться еще в начале зимы. Тут на форуме еще год назад об этом говорил. Правда тогда мой пост быстренько сдули )))P.S. Просто когда во время пандемии наблюдался спад производства почти по всем отраслям. Вопреки законам рынка происходил рост активов компаний, за счет роста цен на акции. Вот сейчас наблюдаем отложенный эффект тех действий. А события начавшиеся в конце февраля. Сработали просто как катализатор для запуска этого процесса падения.
Просто во время пандемии страны запада вбросили немереную массу денежной массы. Исчисляемую триллионами. А так как размазывание инфляции на весь мир стало проблематичней. И распродажа акций лишнее тому подтверждение. То это еще не конец спада. Похоже веселье только начинается. И о результате даже сложно предположить, какой он будет.
Причина была видна всем, но о ней старались не говорить. Да и сейчас стараются затереть ее другими темами. Просто не нужно было в свое время тушить пожар бензином (накачкой экономк необеспеченной денежной массой).
Вполне ожидаемо. Только один вопрос, почему так поздно? По всем показателям это должно было начаться еще в начале зимы. Тут на форуме еще год назад об этом говорил. Правда тогда мой пост быстренько сдули )))
Просто во время пандемии страны запада вбросили немереную массу денежной массы. Исчисляемую триллионами. А так как размазывание инфляции на весь мир стало проблематичней. И распродажа акций лишнее тому подтверждение. То это еще не конец спада. Похоже веселье только начинается. И о результате даже сложно предположить, какой он будет.
Согласен веселье только начинается
"Газпром" уведомил две европейские компании о снижении поставок газа
«Газпром» уведомил европейцев о сокращении поставок газа
p.s.
Фьючерс по газу вероятно хорошо отскочит после резкого падения.
За неделю потребительские цены в РФ снизились на 0,14% - Росстат
Падение цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю составило 3,1% - Росстат
Аналитик Юшков: за месяц цена Brent может вырасти до $135 за баррель
Ценам на нефть пообещали резкое повышение
p.s.
На месячном графике выглядит весьма легкой целью , вероятно июнь-июль - август скорее всего будет выше.
Осенью веселей будет смотреться прогноз на 150 и выше.
БИЗНЕС ФМ: поговаривают, вторичный авто рынок РФ рухнул на 30%
p.s.
весьма странно - но логично
p.s.
Так же обратил внимание на гниющую на прилавке черешню по цене 1000руб 1кг
При этом видел клубнику по цене 100руб. причем свежую :) видимо берут хорошо.
p.s.
Оформил ОСАГО от сбера , причем вышло дешевле 2021 года более чем на 10% , удивился.
Вероятно сбербанк хочет набрать клиентскую базу.
Удивительные времена.
Именно политические события являются сильнейшим драйвером Фондового рынка!
Драйвер слишком хорошее слово для реакций фондового рынка на не рыночные политические действия))) А то что более сильные воздействия не рыночные сдвигают менее сильные рыночные, ну это жизнь....
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Valeriy Yastremskiy, 2022.06.16 09:06
Сделка по S&P 500 вне риска