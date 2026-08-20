АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 271
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100 USD готово
Ждем теперь 120 и далее к 200 500 1000
Вход, доливкв и выход
Класс! Только то не "доливка", но усреднение... :-) (цена входа второго вверх - ниже первого)
И там какой - то график рваный - вообще какая-то жопа третье-эшелонная... :-)
Класс! Только то не "доливка", но усреднение... :-) (цена входа второго вверх - ниже первого)
И там какой - то график рваный - вообще какая-то жопа третье-эшелонная... :-)
График рванный потому что сейчас сейчас 9.12 торгуется большими объемами , фьючерс 12.23 еще не в моде, я не ожидал что его по дальнему тейку унесет :).
Дальние отложки рулят , это нервы рынка :) , когда на рынке сопли вытирают после нервных движений , цена уже уходит в нужное место.
График рванный потому что сейчас сейчас 9.12 торгуется большими объемами , фьючерс 12.23 еще не в моде, я не ожидал что его по дальнему тейку унесет :).
Дальние отложки рулят , это нервы рынка :) , когда на рынке сопли вытирают после нервных движений , цена уже уходит в нужное место.
Пробежался по рынку, рынок слегка вниз
- и тут вопрос будет ли это коррекция, или уже наметился слом бычьего тренда - сформированного после 22.02.2022
Пробежался по рынку, рынок слегка вниз
- и тут вопрос будет ли это коррекция, или уже наметился слом бычьего тренда - сформированного после 22.02.2022
да не слега, у меня там не большая инвестиция, и то смотрю, еп.
но я не активный трейдер там, потом надеюсь восстановится
Пробежался по рынку, рынок слегка вниз
- и тут вопрос будет ли это коррекция, или уже наметился слом бычьего тренда - сформированного после 22.02.2022
Еще не все инструменты использовали, растягивают удовольствие (((
100 USD готово
Ждем теперь 120 и далее к 200 500 1000
Думается, что к 70 вернется скоро