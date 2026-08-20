АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 271

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100 USD готово

Ждем теперь 120 и далее к 200  500 1000

 
Вход, доливкв и выход 

 
Yuriy Zaytsev #:
Вход, доливкв и выход 

Класс! Только то не "доливка", но усреднение... :-) (цена входа второго вверх - ниже первого)

И там какой - то график рваный - вообще какая-то жопа третье-эшелонная... :-)


 
Roman Shiredchenko #:

Класс! Только то не "доливка", но усреднение... :-) (цена входа второго вверх - ниже первого)

И там какой - то график рваный - вообще какая-то жопа третье-эшелонная... :-)


График рванный потому что сейчас  сейчас 9.12  торгуется большими объемами , фьючерс 12.23 еще не в моде, я не ожидал что его по дальнему тейку унесет :).

Дальние отложки рулят ,  это нервы рынка :) , когда на рынке сопли вытирают  после нервных движений , цена уже уходит в нужное место.

 
Yuriy Zaytsev #:

График рванный потому что сейчас  сейчас 9.12  торгуется большими объемами , фьючерс 12.23 еще не в моде, я не ожидал что его по дальнему тейку унесет :).

Дальние отложки рулят ,  это нервы рынка :) , когда на рынке сопли вытирают  после нервных движений , цена уже уходит в нужное место.


Да....   ;-)
 
Маловато подняли.
 

Пробежался по рынку, рынок слегка вниз

- и тут вопрос будет ли это коррекция, или уже наметился слом бычьего тренда - сформированного после 22.02.2022 

 
Yuriy Zaytsev #:

Пробежался по рынку, рынок слегка вниз

- и тут вопрос будет ли это коррекция, или уже наметился слом бычьего тренда - сформированного после 22.02.2022 

да не слега, у меня там не большая инвестиция, и то смотрю, еп.

но я не активный трейдер там, потом надеюсь восстановится

 
Yuriy Zaytsev #:

Пробежался по рынку, рынок слегка вниз

- и тут вопрос будет ли это коррекция, или уже наметился слом бычьего тренда - сформированного после 22.02.2022 

Еще не все инструменты использовали, растягивают удовольствие (((

 
Yuriy Zaytsev #:

100 USD готово

Ждем теперь 120 и далее к 200  500 1000

Думается, что к 70 вернется скоро

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