АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 175
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ЕВРО
Похоже для импорта, который сильно потребуется, это очень хорошо.
Интересно, есть ли шанс в этом году видеть евро в районе 67 60 ?
60 - это лов 2017
А после 60 уже не покажется фантастикой уровень 45
В мае пойдут первые поступления за энергоресурсы в ГАЗПРОМБАНК и конечно будет сильная продажа евро на внутреннем рынке , а это без сомнения толкнет EURRUB резко вниз.
Допускаю , что ближайшее время евро будет прошибать уровень 67 , примерно как турецкая сабля из дамасской стали режет Китайский папирус.
Вероятно в мае RTS-6.22 будет идти вверх.
Продажа расписок конвертированных в акции будет ограничена.
https://www.kommersant.ru/doc/5329310
Кто торгует в БКС, скажите пожалуйста есть ли доступ к торговле акциями POLY ?
Не торгую, в приложении кнопка купить доступна. Сейчас по 725 руб.
Не торгую, в приложении кнопка купить доступна. Сейчас по 725 руб.
ММВБ или СПБЕ?
ММВБ или СПБЕ?
Не нашел в приложении где. Сводка по бумаге краткая. Только цены и краткое описание.
Не нашел в приложении где. Сводка по бумаге краткая. Только цены и краткое описание.
Спасибо