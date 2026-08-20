АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 175

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ЕВРО

Похоже для импорта, который сильно потребуется, это очень хорошо.

Интересно, есть ли шанс в этом году видеть евро в районе 67 60 ?

60 - это лов 2017 

А после 60  уже не покажется фантастикой уровень 45 


 

В мае  пойдут первые поступления за энергоресурсы в ГАЗПРОМБАНК  и конечно будет сильная продажа евро на внутреннем рынке , а это без сомнения толкнет EURRUB резко вниз.

Допускаю , что ближайшее время евро будет прошибать уровень 67 , примерно  как турецкая сабля  из дамасской стали режет Китайский папирус.

Вероятно в мае RTS-6.22 будет идти вверх.

 

Продажа расписок конвертированных в акции будет ограничена.

https://www.kommersant.ru/doc/5329310

Акции оставят на счетах
Акции оставят на счетах
  • 2022.04.27
  • Ксения Куликова
  • www.kommersant.ru
Банк России решил поддержать фондовый рынок. Регулятор принял решение ограничить операции с акциями российских эмитентов, в которые конвертировались депозитарные расписки. Значительные дисконты, которые могли составлять 30–80% от стоимости ценных бумаг, позволяли российским участникам рынка зарабатывать на их перепродаже на бирже. Впрочем, по...
 
Вот и медведи отработали чудно.
Свежая телятина на медвежьих мангалах , посмотрим как закроется неделя. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5330226?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
  • 2022.04.29
  • Ксения Аскерова
  • www.kommersant.ru
Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых до. Решение было принято по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 29 апреля. «Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для...
 
Кто торгует в БКС, скажите пожалуйста есть ли доступ к торговле акциями POLY ?
 
prostotrader #:
Кто торгует в БКС, скажите пожалуйста есть ли доступ к торговле акциями POLY ?

Не торгую, в приложении кнопка купить доступна. Сейчас по 725 руб. 

 
Valeriy Yastremskiy #:

Не торгую, в приложении кнопка купить доступна. Сейчас по 725 руб. 

ММВБ или СПБЕ?

 
prostotrader #:

ММВБ или СПБЕ?

Не нашел в приложении где. Сводка по бумаге краткая. Только цены и краткое описание.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Не нашел в приложении где. Сводка по бумаге краткая. Только цены и краткое описание.

Спасибо

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