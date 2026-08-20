АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мои мысли по акции F-Ford Motor Company. Кто за, кто против, почему ?
Движемся к цели по F , перевел стоп в безубыток
А что вообще сегодня происходит? Весь рынок красный.
Дал бы ссылки, но забарабанят... Практически любой новостной сайт откройте...
Если максимально корректно - это реакция инвесторов на тему референдумов (их последствий) и изменения отдельных статей УК РФ в Госдуме.
Учитывая, что данные события произошли в один день - многие сделали вполне очевидные выводы...
А что вообще сегодня происходит? Весь рынок красный.
Геополитика , назаначен референдум + новый законопроект.
завтра / сегодня хорошие цены для входа.
Дал бы ссылки, но забарабанят... Практически любой новостной сайт откройте...
Если максимально корректно - это реакция инвесторов на тему референдумов (их последствий) и изменения отдельных статей УК РФ в Госдуме.
Учитывая, что данные события произошли в один день - многие сделали вполне очевидные выводы...
Ясно, включился режим "все пропало".
Ясно, включился режим "все пропало".
Неопределенность всегда несет негативный фон.
А что с Полюс золото?
Фьючерс 3,23 против СПОТа торгуется в бэквардации, а на
официальном сайте, собранию акционеров 30.09.20222 рекомендуется вообще
не выплачивать дивидентов!