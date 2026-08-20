АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 240

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А что вообще сегодня происходит? Весь рынок красный.
 
mixail789 mixajlof #:

Мои мысли по акции F-Ford Motor Company.  Кто за, кто против, почему ?


Движемся к цели по F , перевел стоп в безубыток


 
Vitalii Ananev #:
А что вообще сегодня происходит? Весь рынок красный.

Дал бы ссылки, но забарабанят...  Практически любой новостной сайт откройте...

Если максимально корректно - это реакция инвесторов на тему референдумов (их последствий) и изменения отдельных статей УК РФ в Госдуме.

Учитывая, что данные события произошли в один день - многие сделали вполне очевидные выводы...

 
Vitalii Ananev #:
А что вообще сегодня происходит? Весь рынок красный.

Геополитика ,  назаначен референдум + новый законопроект.

завтра / сегодня  хорошие цены для входа.

 
Andrey Miguzov #:

Дал бы ссылки, но забарабанят...  Практически любой новостной сайт откройте...

Если максимально корректно - это реакция инвесторов на тему референдумов (их последствий) и изменения отдельных статей УК РФ в Госдуме.

Учитывая, что данные события произошли в один день - многие сделали вполне очевидные выводы...

Ясно, включился режим "все пропало".

 
Vitalii Ananev #:

Ясно, включился режим "все пропало".

Неопределенность всегда несет негативный фон. 

 
Однако, паника!
 

А что с Полюс золото?

Фьючерс 3,23 против СПОТа торгуется в бэквардации, а на

официальном сайте, собранию акционеров 30.09.20222 рекомендуется вообще

не выплачивать дивидентов!

 
Мосбиржа останавливает торги фунтом. 
 
Сегодня снова упадет резко вниз весь рынок. 
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