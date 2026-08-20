АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 197
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Цена Brent превысила $120 перед совещанием ЕС
Дания отказалась платить России за газ в рублях
Лишь вопрос времени.
прогноз - (150 - 200 )
РФ ФИНАНСЫ
Энергетика
нефть похоже вверха буде хорошо вылетать...
Глава Евросовета Мишель: Лидеры ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из РФ
p.s.
Похоже что 200 это какой то лайт вариант - тут попахивает 300 и выше
сигнал фьючерс на нефть в бай
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа Нидерландам
p.s.
сигнал - фьючерс на газ в бай
Рынок США
сегодня в бай спектр ( нефть газ ресурсы)
Рынок США
сегодня в бай спектр ( нефть газ ресурсы)
С иностранными акциями надо сейчас поаккуратнее.
https://quote.rbc.ru/news/article/6294ea079a7947da56b18db5
С иностранными акциями надо сейчас поаккуратнее.
https://quote.rbc.ru/news/article/6294ea079a7947da56b18db5
-- СПБ Биржа отметила, что иностранные бумаги, которые подпали под ограничения, не будут торговаться начиная с 31 мая.
По тем кто попал в ограничение просто войти не дадут.
В бай сейчас идет сектор нефи газа ресурсов - эти акции не попадают в список.
Производство , сектор услуг США сейчас логично идет вниз - а шорты запрещены.