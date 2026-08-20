АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 197

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нефть похоже вверха буде хорошо вылетать...


 

«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа Нидерландам

p.s.

сигнал - фьючерс на газ в бай

«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа Нидерландам От Investing.com
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа Нидерландам От Investing.com
  • ru.investing.com
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа Нидерландам
 

Рынок США

сегодня в бай спектр ( нефть газ ресурсы) 


 
Yuriy Zaytsev #:

Рынок США

сегодня в бай спектр ( нефть газ ресурсы) 


С иностранными акциями надо сейчас поаккуратнее.

https://quote.rbc.ru/news/article/6294ea079a7947da56b18db5

СПБ Биржа заблокирует часть акций. Как это ударит по портфелям инвесторов
СПБ Биржа заблокирует часть акций. Как это ударит по портфелям инвесторов
  • Александра Хрисанфова
  • quote.rbc.ru
Банк России ограничил торговлю некоторыми иностранными бумагами. Разбираемся, что это значит для инвесторов, кого это коснется и какие бумаги нельзя будет продавать ЦБ ограничил торги иностранными бумагами в России Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми...
 
Vitalii Ananev #:

С иностранными акциями надо сейчас поаккуратнее.

https://quote.rbc.ru/news/article/6294ea079a7947da56b18db5

-- СПБ Биржа отметила, что иностранные бумаги, которые подпали под ограничения, не будут торговаться начиная с 31 мая.

По тем кто попал в ограничение просто войти не дадут.

В бай сейчас идет сектор нефи  газа  ресурсов - эти акции не попадают в список.

Производство , сектор услуг США сейчас логично идет вниз - а шорты запрещены.

СПБ Биржа заблокирует часть акций. Как это ударит по портфелям инвесторов
СПБ Биржа заблокирует часть акций. Как это ударит по портфелям инвесторов
  • Александра Хрисанфова
  • quote.rbc.ru
Банк России ограничил торговлю некоторыми иностранными бумагами. Разбираемся, что это значит для инвесторов, кого это коснется и какие бумаги нельзя будет продавать ЦБ ограничил торги иностранными бумагами в России Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми...
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