АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 32
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Вот тут такая новость прошла :)
Акции Meta (Facebook) рухнули после того, как Цукерберг дал своему козлу имя Bitcoin https://eadaily.com/ru/news/2022/02/03/akcii-meta-facebook-ruhnuli-posle-togo-kak-cukerberg-dal-svoemu-kozlu-imya-bitcoin
Вот кто такой бред пишет, и для кого?
Сейчас идет период основных отчётов компаний за прошлый год, на которые и ориентируются инвесторы.
И в других источниках пишут:
Бумаги Meta Platforms столкнулись с распродажей после разочаровывающего отчета компании за четвертый квартал,
первого после ребрендинга компании и переориентации на метавселенную.
Чистая прибыль упала на 8%, до $10,28 млрд.
Прибыль на акцию упала на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно опросу Refinitiv.
Выручка оказалась выше ожиданий, увеличившись на 20%, до $33,67 млрд.
Аналитики прогнозировали $33,4 млрд.
Компания впервые раскрыла отдельно финансовые результаты подразделения Reality Labs,
которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность, сообщив об операционных убытках в размере $3,3 млрд.
А если внимательно посмотреть отчет, на впервые раскрытые финансовые результаты подразделения Reality Labs,
то можно обнаружить, что подразделение Reality Labs показывает только убытки, каждый квартальный отчёт!
Хоть и по общему Total в плюсе, но видимо инвесторам не понравилась новая информация.
Вот тебе и козёл ))
Рост акций стоимости — краткосрочный тренд?
nvesting.com — В январе этого года акции стоимости показали наибольший отрыв по динамике от бумаг роста со времен пузыря доткомов в 2001 году. Об этом пишет Markets Insider со ссылкой на данные Bank of America (NYSE:BAC).
Индекс стоимостных акций Russell 1000 Value превзошел индекс Russell 1000 Growth на 6,2 п.п., и это оказалось лучшим относительным показателем для индекса с марта 2001 года.
Издание Barron’s отметило, что рост акций стоимости стимулирует растущая экономика. Среди них наибольший рост продемонстрировали бумаги энергетических компаний: на фоне спроса на нефть в январе этот сектор поднялся на 19%, опередив показатели S&P 500, потерявшего около 5%.
Аналитики говорят, что можно ждать дальнейшего роста акций стоимости, учитывая, что они по-прежнему торгуются ниже исторических значений. По прогнозу FactSet, в 2022 году прибыль на акцию стоимости в фонде увеличится на 10,5% против 7% для прибыли на акцию фонда роста, пишет РБК.
Но позитивные времена для стоимостных акций могут продолжаться недолго, отметили в Barron’s. Инвестиции в стоимостные акции больше похожи на краткосрочную сделку, а не на долгосрочную ставку, указывают
эксперты издания.
Текст подготовила Яна Шебалина
Нефть поднялась выше $90 за баррель на фоне холодов в США
СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть выросли в пятницу, сохранив набранное за предыдущую сессию, так как морозная погода, установившаяся в большой части Соединенных Штатов, грозит дальнейшими перебоями в поставках нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:49 МСК выросли на 0,4% до $91,47 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,59% до $90,8 за баррель.
Оба бенчмарка готовятся показать седьмую неделю роста подряд.
"Сорт WTI торгуется выше отметки в $90 после того, как арктические холода дошли до Техаса и привели к приостановке нефтедобычи в Пермском бассейне", - сказал Эдвард Мойя из OANDA.
Сильный зимний циклон прошелся по центральным и северо-восточным штатам США в четверг, принеся сильный снег и гололедицу, что привело к отключению электроэнергии и закрытию школ в некоторых штатах.
Геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке способствовала резкому росту цен с начала года: фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали с 1 января на 17%, на сорт WTI - на 20%.
Сотрудники американской разведки полагают, что Россия разработала план по созданию предлога для вторжения в Украину, возможно, путем производства пропагандистских видеороликов, демонстрирующих инсценированное нападение, сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.
Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией договорились ранее на этой неделе придерживаться умеренного увеличения добычи на 400.000 баррелей в сутки, поскольку картель пытается достичь существующих целей и, несмотря на давление со стороны крупнейших потребителей, нарастить производство более быстрыми темпами.
(Рослан Кхасавнех. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
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Российский фондовый рынок демонстрирует уверенный рост
По состоянию на 10:00 мск индекс МосБиржи повысился на 0,83% - до 3499,86 пункта.
Индекс РТС на то же время вырос на 0,93% и составил 1445,35 пункта.
Фондовые рынки стран Западной Европы резко снизились вчера после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году.
Американский рынок акций впервые за 5 сессий завершил торги падением.
Сегодня азиатские фондовые рынки растут, но биржи материкового Китая остаются закрыты.
Нефть продолжает дорожать после скачка цен накануне, Brent торгуется выше $91 за баррель, WTI - выше $90.
Если будем в 2022 ниже, то там уже надо будет не спешить заходить, можем оказаться сильно ниже.
А если выше, то надо спешить заходить, может оказаться сильно выше?
А если выше, то надо спешить заходить, может оказаться сильно выше?
А вот это совсем не факт.
Если будем в 2022 ниже, то там уже надо будет не спешить заходить, можем оказаться сильно ниже.
А вот это совсем не факт.