АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 32

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JRandomTrader #:

Вот тут такая новость прошла :)

Акции Meta (Facebook) рухнули после того, как Цукерберг дал своему козлу имя Bitcoin https://eadaily.com/ru/news/2022/02/03/akcii-meta-facebook-ruhnuli-posle-togo-kak-cukerberg-dal-svoemu-kozlu-imya-bitcoin

Вот кто такой бред пишет, и для кого?

Сейчас идет период основных отчётов компаний за прошлый год, на которые и ориентируются инвесторы.
И в других источниках пишут:

Бумаги Meta Platforms столкнулись с распродажей после разочаровывающего отчета компании за четвертый квартал,
первого после ребрендинга компании и переориентации на метавселенную.

Чистая прибыль упала на 8%, до $10,28 млрд.
Прибыль на акцию упала на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно опросу Refinitiv.
Выручка оказалась выше ожиданий, увеличившись на 20%, до $33,67 млрд.
Аналитики прогнозировали $33,4 млрд.

Компания впервые раскрыла отдельно финансовые результаты подразделения Reality Labs,
которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность, сообщив об операционных убытках в размере $3,3 млрд.

А если внимательно посмотреть отчет, на впервые раскрытые финансовые результаты подразделения Reality Labs,
то можно обнаружить, что подразделение Reality Labs показывает только убытки, каждый квартальный отчёт!
Хоть и по общему Total в плюсе, но видимо инвесторам не понравилась новая информация.
Вот тебе и козёл ))

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Рост акций стоимости — краткосрочный тренд?

nvesting.com — В январе этого года акции стоимости показали наибольший отрыв по динамике от бумаг роста со времен пузыря доткомов в 2001 году. Об этом пишет Markets Insider со ссылкой на данные Bank of America (NYSE:BAC).

Индекс стоимостных акций Russell 1000 Value превзошел индекс Russell 1000 Growth на 6,2 п.п., и это оказалось лучшим относительным показателем для индекса с марта 2001 года.

Издание Barron’s отметило, что рост акций стоимости стимулирует растущая экономика. Среди них наибольший рост продемонстрировали бумаги энергетических компаний: на фоне спроса на нефть в январе этот сектор поднялся на 19%, опередив показатели S&P 500, потерявшего около 5%.

«Доходы компаний, ориентированных на добавленную стоимость, в значительной степени более чувствительны к изменениям экономического спроса, а объем производства по-прежнему увеличивается гораздо более быстрыми темпами, чем в допандемические времена. Отчасти это так потому, что у домохозяйств все еще есть избыточные наличные деньги, оставшиеся от стимулирующих выплат», — подчеркнуло издание.

Аналитики говорят, что можно ждать дальнейшего роста акций стоимости, учитывая, что они по-прежнему торгуются ниже исторических значений. По прогнозу FactSet, в 2022 году прибыль на акцию стоимости в фонде увеличится на 10,5% против 7% для прибыли на акцию фонда роста, пишет РБК.

Но позитивные времена для стоимостных акций могут продолжаться недолго, отметили в Barron’s. Инвестиции в стоимостные акции больше похожи на краткосрочную сделку, а не на долгосрочную ставку, указывают
эксперты издания.

Текст подготовила Яна Шебалина

Value stocks just had their best month since the peak of the 2001 dot-com bubble — and there's still more upside to come, Bank of America says
Value stocks just had their best month since the peak of the 2001 dot-com bubble — and there's still more upside to come, Bank of America says
  • markets.businessinsider.com
Value stocks posted their best month of outperformance relative to growth stocks in January since the dot-com bubble in 2001. Leading the gains for value stocks last month was the energy sector, which was up 19%. Value stocks could have more room for outperformance based on historical relative valuations, BofA said.  Sign up here for our daily...
 

Нефть поднялась выше $90 за баррель на фоне холодов в США

СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть выросли в пятницу, сохранив набранное за предыдущую сессию, так как морозная погода, установившаяся в большой части Соединенных Штатов, грозит дальнейшими перебоями в поставках нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:49 МСК выросли на 0,4% до $91,47 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,59% до $90,8 за баррель.

Оба бенчмарка готовятся показать седьмую неделю роста подряд.

"Сорт WTI торгуется выше отметки в $90 после того, как арктические холода дошли до Техаса и привели к приостановке нефтедобычи в Пермском бассейне", - сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Сильный зимний циклон прошелся по центральным и северо-восточным штатам США в четверг, принеся сильный снег и гололедицу, что привело к отключению электроэнергии и закрытию школ в некоторых штатах.

Геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке способствовала резкому росту цен с начала года: фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали с 1 января на 17%, на сорт WTI - на 20%.

Сотрудники американской разведки полагают, что Россия разработала план по созданию предлога для вторжения в Украину, возможно, путем производства пропагандистских видеороликов, демонстрирующих инсценированное нападение, сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией договорились ранее на этой неделе придерживаться умеренного увеличения добычи на 400.000 баррелей в сутки, поскольку картель пытается достичь существующих целей и, несмотря на давление со стороны крупнейших потребителей, нарастить производство более быстрыми темпами.

(Рослан Кхасавнех. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)


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Фьючерс на нефть Brent: цена и курс — Investing.com
Фьючерс на нефть Brent: цена и курс — Investing.com
  • 2022.02.04
  • ru.investing.com
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Российский фондовый рынок демонстрирует уверенный рост

Фондовый рынок1 час назад (04.02.2022 10:22)
Сегодняшние тоги рынок акций РФ начал умеренным ростом цен blue chips благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе растущим ценам на нефть, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику. Индекс МосБиржи к 07:01 мск прибавил 0,38% и составил 3484,4 пункта; цены большинства "голубых фишек" демонстрировали позитивную динамику в пределах 1,2%.

По состоянию на 10:00 мск индекс МосБиржи повысился на 0,83% - до 3499,86 пункта.

Индекс РТС на то же время вырос на 0,93% и составил 1445,35 пункта.

Фондовые рынки стран Западной Европы резко снизились вчера после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году.

Американский рынок акций впервые за 5 сессий завершил торги падением.

Сегодня азиатские фондовые рынки растут, но биржи материкового Китая остаются закрыты.

Нефть продолжает дорожать после скачка цен накануне, Brent торгуется выше $91 за баррель, WTI - выше $90.

Новости фондового рынка — Investing.com
Новости фондового рынка — Investing.com
  • ru.investing.com
Тут вы найдете последние новости фондовых рынков.
 
Раздача инвесторских подаров образца 2022 ,  вероятно  завершена?  Интересно получится ли в 2022  перезайти и купить сбербанк алросу , и другие из разряда привлекательных бумаг  ниже чем эта мелкая ямка.   Геополитика превратилась в какую то смешную риторику, уже не обещающую ничего серьезного, {..цензура личная...} , перешли к бархатным обменом всяких мелких заявлений.
 
Если будем в 2022 ниже, то там уже надо будет не спешить заходить, можем оказаться сильно ниже.
 
JRandomTrader #:
Если будем в 2022 ниже, то там уже надо будет не спешить заходить, можем оказаться сильно ниже.

А если выше, то надо спешить заходить, может оказаться сильно выше?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

А если выше, то надо спешить заходить, может оказаться сильно выше?

А вот это совсем не факт.

 
JRandomTrader #:
Если будем в 2022 ниже, то там уже надо будет не спешить заходить, можем оказаться сильно ниже.
Ну кто совершил вход , по идее может подпереть стопом в безубытке.  Если пойдет ниже стоп выбивает, верно не спешить  и искать новую точку. Подарки такие редко раздают , с 2020 по начало  2022 два года не давал рынок подарки. 
 
JRandomTrader #:

А вот это совсем не факт.


Тут же правило , покупай на слухах , а по факту продавай.  Ну или продавай по слуху покупай по факту.
{..цензура.. }
Классно если бы как в 2008 , увидел 8й ёма  над закрытием и открытием д1 , все в кэш по стопу, причем 8я выше в течении полугода что бы , и ждать месяца 3-4-5-6
    
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