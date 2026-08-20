АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 48

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Yuriy Zaytsev #:

Да возможно. Разворачиваю мысли  + факты на графике детально - что произошло в далеком 2014 ( это после неприятных/приятных событий начала 2014 - не связанных с тем что было в начале 2014 ) .

В краткосрочке -  рынок может идти вниз  - дрожа пугаясь и предвидя повышение ставки - т е до того как ставку опубликуют по ФАКТУ.  Он несколько дней шел вниз немножко , ну я к тому что не пол года или месяц.

Т.е. рынок как бы понимал уже что ставку поднимут и заранее ушел к уровням  вниз  и акурат в день публикации по факту публикации ПОЛЕТЕЛ вверх , а не спустился в глубину.

Получается по этой теории мы сегодня завтра - стоим перед рывком вверх ? Ну это как бы если следовать описанной логике.

После публикации ставки , которая стала выше , по факту  происходит рывок вверх а не вниз.

Завтра публикация ставки и она повысится ну не так круто как в 2014 - так тогда вопрос вниз или вверх ?

Кстати часто ведь говорят аналитики , если ничего никуда не летит ,  что  рынок заранее уже отработал событие.

Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем ты пишешь...

Котировки Сбера шли вниз на повышении ставки.

После сильного повышения ставки они отыграли часть дневного снижения - краткосрочная коррекция на пару дней. Потом снова снизились

Где там рывок, какой рывок???

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Какая "прибыль"? Какие "дивиденды"?

Корпорация Тесла убыточна все время своего существования, курс ФБ никак не связан с его прибылью и дивидендами и этот список можно продолжать бесконечно

Пузырь...

Так я и не про хайп, а про "классические" дивидентные бумаги.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Какая "прибыль"? Какие "дивиденды"?

Корпорация Тесла убыточна все время своего существования, курс ФБ никак не связан с его прибылью и дивидендами и этот список можно продолжать бесконечно

Пузырь...

+++

Илон Маск  - и все инсайдеры - постоянно продают свои же акции , не вижу покупок 

Цукеерберг, постоянно продает свои акции нет покупок 

Владельцы  и манагеры MSFT APPLE то же самое.

Если бы они были уверены в росте они не продавали бы.

====

SBER банк , у инсайдеров манагеров -  одни покупки - нет пузыря , улетит еще рано или поздно в район  400 потом ближе к 500

Кто так не владельцы  манагеры  понимают реальную стоимость.

 
Yuriy Zaytsev #:

+++

Илон Маск  - и все инсайдеры - постоянно продают свои же акции , не вижу покупок 

Цукеерберг, постоянно продает свои акции нет покупок 

Владельцы  и манагеры MSFT APPLE то же самое.

Если бы они были уверены в росте они не продавали бы.

====

SBER банк , у инсайдеров манагеров -  одни покупки - нет пузыря , улетит еще рано или поздно в район  400 потом ближе к 500

Кто так не владельцы  манагеры  понимают реальную стоимость.

Миллиардеры в США избавляются от акций из-за нового налога.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем ты пишешь...

Котировки Сбера шли вниз на повышении ставки.

После сильного повышения ставки они отыграли часть дневного снижения - краткосрочная коррекция на пару дней. Потом снова снизились

Где там рывок, какой рывок???

Да что тут не ясного.  Т е я пытаюсь донести мысль.

ДА! шли вниз, но шли вниз  ДО публикации, а не после нее.   

По факту в день  публикации пошло вверх.

p.s.

 МЫ СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ  находимся за день до публикации.  


 
Dmytryi Nazarchuk #:

Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем ты пишешь...

Котировки Сбера шли вниз на повышении ставки.

После сильного повышения ставки они отыграли часть дневного снижения - краткосрочная коррекция на пару дней. Потом снова снизились

Где там рывок, какой рывок???


Ну он же не мгновенно происходит

p.s.

поломал теорию ? ( о том что повышение ставки снижает фондовый )

 
Yuriy Zaytsev #:

Ну он же не мгновенно происходит

И тот же паттерн ))
Двойное дно, выход за сопротивление, откат и полёт на север.

 
Yuriy Zaytsev #:

Ну он же не мгновенно происходит

p.s.

поломал теорию ? ( о том что повышение ставки снижает фондовый )

А на графике центробанка после резкого повышения ставки есть плавное ее понижение?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

А на графике центробанка после резкого повышения ставки есть плавное ее понижение?

Но рынок на большой ставке  развернулся и веерх - а не камнем вниз

Ну так ...  деньги в фондовый рынок потекли тоже с инерцией.

Ставку  понятно начали плавно понижать , но инерция уже пошла, деньги в рынок пошли.

( а ведь кредиты брать то невыгодно )

--

попробую простой пример еще - он вероятно не очень годится но суть наверно отражает.

--

Хочу купить машину - за 800 тыс ( в те годы неплохая машина) -  думаю брать кредит - ибо налички такой нет - есть скажем 50% от стоимости авто 400 тыс

прихожу после 17.12.2014 в банк (  а мне говорят парень ставка цб 17 мы даем под 25-30% годовых - вы где были пол года назад ?


  ( Думаю все знают чем выше ставка цб тем круче процент под кредит - причем не на 1% выше , а  гораздо покруче разница )


Я грязно ругаюсь - смотрю на котировки  сбера - вижу что он упал в какую то задницу -  т е недорогой  и вхожу по самые помидоры  в сбер - с надеждой потом продать акции  и купить машину  - т е  не беру дорогой кредит 

Получается деньги пари высокой ставке  вероятно активней идут в рынок.

Покупаю на 400 тыс сбера по цене 50 , продаю через год по 100 продаю и вуаля у меня 800 , иду в салон и выезжаю на машине.

p.s.


ДА ее понижают - но это не спасает - т к кредиты дорогие  все равно - 

 получается выгодней вложить в акции при высокой ставке ЦБ , а не брать кредит

 
Инфляция в США составила 7,5% в январе после 7% месяцем ранее. 

Новый рекорд почти за 40 лет…

фонда США вниз

-

РФ как послужная восточная жена - по логике тоже отыграет.


p.s.

впрочем какая то обычная небольшая детская медвежья свечка , бывают дни покруче причем без новостей.


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