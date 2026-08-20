АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 48
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Да возможно. Разворачиваю мысли + факты на графике детально - что произошло в далеком 2014 ( это после неприятных/приятных событий начала 2014 - не связанных с тем что было в начале 2014 ) .
В краткосрочке - рынок может идти вниз - дрожа пугаясь и предвидя повышение ставки - т е до того как ставку опубликуют по ФАКТУ. Он несколько дней шел вниз немножко , ну я к тому что не пол года или месяц.
Т.е. рынок как бы понимал уже что ставку поднимут и заранее ушел к уровням вниз и акурат в день публикации по факту публикации ПОЛЕТЕЛ вверх , а не спустился в глубину.
Получается по этой теории мы сегодня завтра - стоим перед рывком вверх ? Ну это как бы если следовать описанной логике.
После публикации ставки , которая стала выше , по факту происходит рывок вверх а не вниз.
Завтра публикация ставки и она повысится ну не так круто как в 2014 - так тогда вопрос вниз или вверх ?
Кстати часто ведь говорят аналитики , если ничего никуда не летит , что рынок заранее уже отработал событие.
Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем ты пишешь...
Котировки Сбера шли вниз на повышении ставки.
После сильного повышения ставки они отыграли часть дневного снижения - краткосрочная коррекция на пару дней. Потом снова снизились
Где там рывок, какой рывок???
Какая "прибыль"? Какие "дивиденды"?
Корпорация Тесла убыточна все время своего существования, курс ФБ никак не связан с его прибылью и дивидендами и этот список можно продолжать бесконечно
Пузырь...
Так я и не про хайп, а про "классические" дивидентные бумаги.
Какая "прибыль"? Какие "дивиденды"?
Корпорация Тесла убыточна все время своего существования, курс ФБ никак не связан с его прибылью и дивидендами и этот список можно продолжать бесконечно
Пузырь...
+++
Илон Маск - и все инсайдеры - постоянно продают свои же акции , не вижу покупок
Цукеерберг, постоянно продает свои акции нет покупок
Владельцы и манагеры MSFT APPLE то же самое.
Если бы они были уверены в росте они не продавали бы.
====
SBER банк , у инсайдеров манагеров - одни покупки - нет пузыря , улетит еще рано или поздно в район 400 потом ближе к 500
Кто так не владельцы манагеры понимают реальную стоимость.
+++
Илон Маск - и все инсайдеры - постоянно продают свои же акции , не вижу покупок
Цукеерберг, постоянно продает свои акции нет покупок
Владельцы и манагеры MSFT APPLE то же самое.
Если бы они были уверены в росте они не продавали бы.
====
SBER банк , у инсайдеров манагеров - одни покупки - нет пузыря , улетит еще рано или поздно в район 400 потом ближе к 500
Кто так не владельцы манагеры понимают реальную стоимость.
Миллиардеры в США избавляются от акций из-за нового налога.
Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем ты пишешь...
Котировки Сбера шли вниз на повышении ставки.
После сильного повышения ставки они отыграли часть дневного снижения - краткосрочная коррекция на пару дней. Потом снова снизились
Где там рывок, какой рывок???
Да что тут не ясного. Т е я пытаюсь донести мысль.
ДА! шли вниз, но шли вниз ДО публикации, а не после нее.
По факту в день публикации пошло вверх.
p.s.
МЫ СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ находимся за день до публикации.
Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем ты пишешь...
Котировки Сбера шли вниз на повышении ставки.
После сильного повышения ставки они отыграли часть дневного снижения - краткосрочная коррекция на пару дней. Потом снова снизились
Где там рывок, какой рывок???
Ну он же не мгновенно происходит
p.s.
поломал теорию ? ( о том что повышение ставки снижает фондовый )
Ну он же не мгновенно происходит
И тот же паттерн ))
Двойное дно, выход за сопротивление, откат и полёт на север.
Ну он же не мгновенно происходит
p.s.
поломал теорию ? ( о том что повышение ставки снижает фондовый )
А на графике центробанка после резкого повышения ставки есть плавное ее понижение?
А на графике центробанка после резкого повышения ставки есть плавное ее понижение?
Но рынок на большой ставке развернулся и веерх - а не камнем вниз
Ну так ... деньги в фондовый рынок потекли тоже с инерцией.
Ставку понятно начали плавно понижать , но инерция уже пошла, деньги в рынок пошли.
( а ведь кредиты брать то невыгодно )
--
попробую простой пример еще - он вероятно не очень годится но суть наверно отражает.
--
Хочу купить машину - за 800 тыс ( в те годы неплохая машина) - думаю брать кредит - ибо налички такой нет - есть скажем 50% от стоимости авто 400 тыс
прихожу после 17.12.2014 в банк ( а мне говорят парень ставка цб 17 мы даем под 25-30% годовых - вы где были пол года назад ?
( Думаю все знают чем выше ставка цб тем круче процент под кредит - причем не на 1% выше , а гораздо покруче разница )
Я грязно ругаюсь - смотрю на котировки сбера - вижу что он упал в какую то задницу - т е недорогой и вхожу по самые помидоры в сбер - с надеждой потом продать акции и купить машину - т е не беру дорогой кредит
Получается деньги пари высокой ставке вероятно активней идут в рынок.
Покупаю на 400 тыс сбера по цене 50 , продаю через год по 100 продаю и вуаля у меня 800 , иду в салон и выезжаю на машине.
p.s.
ДА ее понижают - но это не спасает - т к кредиты дорогие все равно -
получается выгодней вложить в акции при высокой ставке ЦБ , а не брать кредит
Новый рекорд почти за 40 лет…
фонда США вниз
-
РФ как послужная восточная жена - по логике тоже отыграет.
p.s.
впрочем какая то обычная небольшая детская медвежья свечка , бывают дни покруче причем без новостей.